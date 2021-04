Oscars 2021: Πέντε οσκαρικές ταινίες που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Netflix

Μέχρι να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που θα κρατήσουν περιχαρείς το χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια τους, μπορούμε να απολαύσουμε από τον καναπέ μας αυτούς που το κατάφεραν ήδη τα προηγούμενα χρόνια. Πώς;

Το Netflix σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις βραβευμένες από την Ακαδημία ταινίες που μέχρι σήμερα ίσως δεν είχατε βρει τον χρόνο να δείτε και να απολαύσετε οσκαρικές ερμηνείες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Εμείς επιλέξαμε μερικές από αυτές:

No Country for Old Men (2007)

Η ταινία «No Country for Old Men», που στα ελληνικά λέγεται «Καμία πατρίδα για τους μελλοθάνατους», έχει κερδίσει 4 Όσκαρ, ενώ ήταν υποψήφια για άλλα τέσσερα.

Τα βραβεία Όσκαρ που κέρδισε:

Καλύτερης ταινίας

Καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου

Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου (Χαβιέρ Μπαρδέμ)

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Argo (2012)

Η ταινία «Επιχείρηση: Argo» σε σκηνοθεσία Μπεν Άφλεκ και με παραγωγό τον Τζορτζ Κλούνεϊ, που είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία, κέρδισε 3 Όσκαρ, ενώ ήταν υποψήφια για άλλα τέσσερα.

Τα βραβεία Όσκαρ που κέρδισε:

Καλύτερης ταινίας

Καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου

Καλύτερου μοντάζ

Φόρεστ Γκαμπ (1994)

Ο Forrest Gump με τον καθηλωτικό Τομ Χανκς, σάρωστε κερδίζοντας 6 βραβεία Όσκαρ, από τις 13 υποψηφιότητες που είχε συγκεντρώσει συνολικά.

Τα βραβεία Όσκαρ που κέρδισε:

Καλύτερης ταινίας

A’ Ανδρικού Ρόλου (Τομ Χανκς)

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου

Καλύτερου μοντάζ

Καλύτερων οπτικών εφέ

Ο Μονομάχος (2000)

«Ο Μονομάχος», σύστησε στο ευρή κοινό τον Ράσελ Κρόου, για τον οποίο μάλιστα ο Αυστραλός ηθοποιός, κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου. Στον ρόλο του Κόμμοδου, ο εξαιρετικός Χοακίν Φοίνιξ, για τον οποίό έλαβε υποψηφιότητα Β' Ανδρικού Ρόλου. Η ταινία, έχει βραβευτεί με πέντε Όσκαρ το 2000, ανάμεσα στα οποία και αυτό της Καλύτερης Ταινίας. Από τις 12 υποψηφιότητες, κέρδισε τις 5.

Τα βραβεία Όσκαρ που κέρδισε:

Καλύτερης ταινίας

A’ Ανδρικού Ρόλου

Καλύτερου ήχου

Καλύτερων οπτικών εφέ

Καλύτερης ενδυματολογίας

Η Λίστα του Σίντλερ (1993)

«Η Λίστα του Σίντλερ» (αγγλικά: Schindler's List), κλασική στο είδος της, είναι μια ταινία must see. Έλαβε 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Λίαμ Νίσον και Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Ρέιφ Φάινς, κερδίζοντας 7, ανάμεσά τους για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία και Διασκευασμένου Σεναρίου.

Τα βραβεία Όσκαρ που κέρδισε:

Καλύτερης Ταινίας

Σκηνοθεσίας

Διασκευασμένου Σεναρίου

Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

Φωτογραφίας

Μοντάζ

Μουσικής





Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κρούσματα σήμερα: 1.400 νέα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ - Στους 816 οι διασωληνωμένοι, 57 θάνατοι σε ένα 24ωρο