«Πόλεμος των άστρων» μεταξύ Μπέζος και Μασκ: Η Blue Origin αμφισβητεί συμβόλαιο της SpaceX

Η Blue Origin, η διαστημική εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, αμφισβητεί και επίσημα το συμβόλαιο ύψους 2,9 δισ. δολαρίων για σεληνάκατο που κέρδισε η SpaceX του Έλον Μασκ από τη NASA.

Οι δύο μεγιστάνες, που συγκαταλέγονται μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, είναι αντιμέτωποι σε μια διαστημική αντιπαράθεση, καθώς ανταγωνίζονται για συμβόλαια από κυβερνητικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

Η Blue Origin ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως υπέβαλε διαμαρτυρία στο ομοσπονδιακό Government Accountability Office, κατηγορώντας τη NASA ότι άλλαξε τους κανόνες για τις προτάσεις την τελευταία στιγμή.

Ο Μασκ απάντησε με ένα κάπως...ανάρμοστο tweet με υπονοούμενο: «Can’t get it up (to orbit), lol» (σε ελεύθερη απόδοση, «δεν σηκώνεται (σε τροχιά), lol (laughing out loud)». Αν και δεν επεκτάθηκε, ανέβασε μια εικόνα από το 2019 με τον Μπέζος να παρουσιάζει τη σεληνάκατο της Blue Origin.

Η Blue Origin έχει μείνει πίσω από τις SpaceX και United Launch Alliance (ULA) σε θέματα εκτοξεύσεων σε τροχιά, χάνοντας συμβόλαια εθνικής ασφαλείας αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αρχίζουν το 2022. Η ULA αποτελεί καρπό της συνεργασίας μεταξύ των Boeing και Lockheed Martin.

Can’t get it up (to orbit) lol — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021

Η εταιρεία δέχτηκε άλλο ένα πλήγμα νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν η NASA έδωσε στη SpaceX το συμβόλαιο για την κατασκευή σκάφους για την αποστολή αστροναυτών στη Σελήνη, επιλέγοντας την εταιρεία έναντι της Blue Origin και της Dynetics Inc.

«Η NASA πραγματοποίησε μια προβληματική προμήθεια για τo πρόγραμμα Human Landing System, και άλλαξε τα “δοκάρια” την τελευταία στιγμή» υποστήριξε σε ανακοίνωσή της μέσω email.

«Η απόφαση αυτή εξαλείφει τις ευκαιρίες για ανταγωνισμό, περιορίζει σημαντικά τη βάση προμηθειών και δεν καθυστερεί μόνο, μα επίσης θέτει σε κίνδυνο την επιστροφή των Αμερικανών στη Γη. Εξαιτίας αυτού, υποβάλαμε διαμαρτυρία στο GAO».

