Politico: O Μάθιου ΜακΚόναχι ετοιμάζει την υποψηφιότητά του για κυβερνήτης του Τέξας

O ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey) φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά να εισέλθει στην πολιτική, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Politico», το οποίο αναφέρει ότι ο αστέρας του Χόλιγουντ έχει «κάνει επαφές με σημαντικούς ανθρώπους στους πολιτικούς κύκλους του Τέξας» καθώς σκέφτεται την εκλογή του ως Κυβερνήτης.

Ο 51χρονος ΜακΚόναχι, γεννήθηκε στο Ουβάλντε του Τέξας και ζει στο Όστιν, στην πρωτεύουσα της πολιτείας, με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Πέρυσι κυκλοφόρησε μια αυτοβιογραφία του: «Greenlights: McConaughey» και το Μάρτιο σε εμφάνισή του στο «Crime Stoppers» με την Rania Mankarious, αποκάλυψε ότι «σκέφτεται σοβαρά» να κατέβει στις εκλογές για το αξίωμα του κυβερνήτη του Τέξας.

«Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ποιος είναι ο ηγετικός μου ρόλος; Πιστεύω ότι έχω πράγματα να διδάξω και να μοιραστώ, άρα ποιος είναι ο ρόλος μου; Ποιος είναι ο δρόμος στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου στο οποίο θα μπω;» είπε ο ηθοποιός.

Ο Μπρένταν Στάιν Χάουζερ, στρατηγός της Ρεπουμπλικανικής στρατηγικής με έδρα το Όστιν, είπε στο Politico, σχετικά με τις επαφές του ΜακΚόναχι: «είναι έκπληκτος, που οι άνθρωποι δεν τον παίρνουν πιο σοβαρά. Η διασημότητα σε αυτή τη χώρα μετράει πολύ... Δεν είναι σαν κάποιο άγνωστο ηθοποιό ή ότι δεν αρέσει. Έχει μια γοητεία».

Ο ηθοποιός έχει κερδίσει τις εντυπώσεις σε μια σειρά από ρόλους από την ερμηνεία στο «Λύκο της Γουόλ Στρίτ» (The Wolf of Wall Street) σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε, στο «Εγκληματίες πρώτης τάξεως» (The Gentlemen), σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι και στο «Free State of Jones», του 2016 εμπνευσμένο από τη ζωή του Νιούτον Νάιτ και την ένοπλη εξέγερσή του εναντίον της Συνομοσπονδίας στην πολιτεία του Μισισιπή καθ' όλη τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Ο 48ος Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ (Greg Abbott) επιδιώκει και τρίτη θητεία στο αξίωμα του Κυβερνήτη. Προκάλεσε όμως θύελλα αντιδράσεων όταν το χειμώνα χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω της κακοκαιρίας.

Ακόμα οι Τεξανοί αντιμετώπισαν ένα άλλο πρόβλημα: υπέρογκους λογαριασμούς που φθάνουν έως τα 16.000 δολάρια λόγω της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το κύμα ψύχους που έπληξε τη χώρα.

