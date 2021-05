Πρίγκιπας Χάρι: Ο Κάρολος με έκανε να υποφέρω. Ήθελα αλκοόλ και ναρκωτικά για να καλύψω την οδύνη

Ο πρίγκιπας Χάρι, δούκας του Σάσεξ, είπε ότι μέσα σε μία ημέρα έπινε αλκοόλ που θα αντιστοιχούσε κανονικά σε μία εβδομάδα, προκειμένου να διαχειριστεί την οδύνη από τον θάνατο της μητέρας του.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC, ο Χάρι είπε, μιλώντας στην Όπρα Γουΐνφρεϊ, σε streaming σειρά πως ήταν επίσης πρόθυμος να πάρει ναρκωτικά για να «νιώθει λιγότερο όπως ένιωθε» πάνω από μια δεκαετία από τον θάνατό της.

Επίσης, μίλησε για το άγχος και τις κρίσεις πανικού που είχε ως υψηλόβαθμο μέλος της βασιλικής οικογένειας, και την εμπειρία του στην κηδεία της μητέρας του.

Μιλώντας στην Όπρα Γουΐνφρι για τη σειρά The Me You Can’t See, στο Apple TV, ο Χάρι είπε ότι τα 28-32 του ήταν μια «εφιαλτική περίοδος στη ζωή μου» κατά την οποία είχε κρίσεις πανικού και σοβαρού άγχους. «Ήμουν χάλια ψυχολογικά» είπε σχετικά. «Κάθε φορά που έβαζα κοστούμι και γραβάτα...που έπρεπε να παίξω ρόλο και να είμαι “εντάξει, game face”, κοιταζόμουν στον καθρέφτη και έλεγα “πάμε”. Πριν βγω καν από το σπίτι με έλουζε ιδρώτας, ήμουν σε φάση “fight or flight”».

«Ήμουν πρόθυμος να πιω, ήμουν πρόθυμος να πάρω ναρκωτικά, ήμουν πρόθυμος να προσπαθήσω να κάνω πράγματα που με έκαναν να νιώθω λιγότερο όπως ένιωθα».

Όπως είπε, βράδυ Παρασκευής ή Σαββάτου έπινε το αλκοόλ μιας εβδομάδας, «όχι επειδή το απολάμβανα μα επειδή προσπαθούσα να καλύψω κάτι».

Μιλώντας για τη γνωστή πορεία του πίσω από το φέρετρο της μητέρας του στην κηδεία της, πλάι στον αδελφό, τον πατέρα, τον θείο και τον παππού του, είπε πως «αυτό που θυμάμαι περισσότερο ήταν ο ήχος των οπλών των αλόγων...ήταν σαν να είμαι έξω από το σώμα μου και απλά βάδιζα κάνοντας αυτό που περίμεναν από εμένα. Δείχνοντας το 1/10 των συναισθημάτων που έδειχναν όλοι οι άλλοι: Αυτή ήταν η μαμά μου- δεν την έχετε συναντήσει καν».

Ο πρίγκιπας, 36 ετών, συμμετέχει σε μια πρωτοβουλία για την εξομάλυνση των συζητήσεων για την ψυχική υγεία, και άρχισε πρόσφατα να μιλά για τις προσωπικές του εμπειρίες. Τον Μάρτιο ο ίδιος και η σύζυγός του, Μέγκαν, είχαν μιλήσει στην Όπρα Γουΐνφρι για τη ζωή τους στη βασιλική οικογένεια και τις επιπτώσεις της στην ψυχική τους υγεία. Επίσης, σε podcast την προηγούμενη εβδομάδα, ο Χάρι είπε ότι ήταν αποφασισμένος να σπάσει τον «κύκλο του πόνου» της ανατροφής του ως γονιός στα δικά του παιδιά.

Όπως είπε, η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής του ήταν τα 10 χρόνια του στον στρατό, καθώς δεν είχε καμία «ειδική μεταχείριση». Έφυγε από τον στρατό στα 30 του και γνώρισε τη Μέγκαν σε ραντεβού στα τυφλά έναν χρόνο μετά.

Όπως είπε, άλλα μέλη της οικογένειάς του του είχαν πει «απλά παίξε το παιχνίδι και η ζωή σου θα είναι ευκολότερη».

«Μα έχω πολύ από τη μάνα μου μέσα μου...νιώθω σαν να είμαι έξω από το σύστημα, μα είμαι ακόμα κολλημένος εκεί. Ο μόνος τρόπος να απελευθερωθεί και να βγει έξω είναι να πεις την αλήθεια» είπε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ των άλλων νέων «βομβών», είπε πως ο πατέρας του, πρίγκιπας Κάρολος τον έκανε να «υποφέρει» όταν ήταν παιδί. Επίσης είπε πως δεν θα «εκφοβιζόταν για να μείνει σιωπηλός».

«Νόμιζα ότι η οικογένειά μου θα βοηθούσε, μα κάθε μου απλό αίτημα, προειδοποίηση, έβρισκε πλήρη σιωπή, πλήρη αμέλεια. Περάσαμε τέσσερα χρόνια προσπαθώντας να το κάνουμε να δουλέψει. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μείνουμε εκεί και να συνεχίσουμε να παίζουμε τον ρόλο και να κάνουμε τη δουλειά. Μα η Μέγκαν δυσκολευόταν».

Όπως είπε, η σύζυγός του του είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει ενώ ήταν έξι μήνες έγκυος, και του μίλησε για την «πρακτική διάσταση» της αυτοκτονίας- πώς θα το έκανε. Όπως είπε ο Χάρι, αυτό του θύμισε τις τελευταίες ημέρες της μητέρας του. Αυτό που την εμπόδισε, σημείωσε ήταν ότι η ίδια δεν ήθελε να χάσει αυτός «άλλη μια γυναίκα στη ζωή του».

Σχετικά με τον Κάρολο, είπε πως «ο πατέρας μου συνήθιζε να μου λέει όταν ήμουν μικρότερος, να λέει σε εμένα και τον Ουίλιαμ, “έτσι ήταν για μένα, οπότε έτσι θα είναι και για εσάς”. Αυτό δεν έχει λογική. Επειδή εσύ υπέφερες, αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά του πρέπει να υποφέρουν και αυτά. Βασικά, σημαίνει το αντίθετο» τόνισε.

Όσον αφορά στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου, είπε ότι ήταν «διακόπτης» για το άγχος του και δοκιμή της δυνατότητάς του να το αντιμετωπίσει.

Με πληροφορίες από BBC, Daily Mail

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Χαρδαλιάς: Στα 40.000 στρέμματα η καμένη έκταση από τη φωτιά στην Κορινθία – Πού δίνουμε μάχη τώρα