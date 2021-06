Εφιαλτικά ενδεχόμενα: Πώς ένας πυρηνικός πόλεμος μπορεί να προκληθεί από κυβερνοεπιθέσεις

Οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν εξελιχθεί σε μείζον θέμα διεθνώς τα τελευταία χρόνια, σε σημείο να αποτελούν ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση Πούτιν- Μπάιντεν. Κυβερνήσεις, εταιρείες, εγκληματίες κ.α. έρχονται αντιμέτωποι σε αυτόν τον κυβερνοπόλεμο, και συχνά οι διαχωριστικές γραμμές είναι θολές- ενώ όλο και συχνότερα από τον πόλεμο αυτό πλήττονται και πολίτες.

«Έχεις ένα μείγμα δρώντων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών επιπέδων, να εξετάζουν και να επιτίθενται σε δίκτυα ανά τον κόσμο» είπε ο Μάρτζιν Ράσερ, πρώην αναλυτής της CIA, μιλώντας στη Deutsche Welle, στο πλαίσιο πρόσφατου ντοκιμαντέρ (Future Wars- and How to Prevent Them».

H κυβερνοάμυνα είχε πολλές αναφορές στη φετινή σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία θεωρείται ιδιαίτερα επιθετική στο συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα της Deutsche Welle, προκύπτουν ανησυχίες σχετικά με αυτό που χαρακτηρίζεται ως «οι πιο ευαίσθητες υποδομές του κόσμου»- αυτές που έχουν να κάνουν με τα πυρηνικά όπλα.

«Αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι τρομερά σημαντικό- και ιδιαίτερα δύσκολο να συζητηθεί» είπε ο Τζέιμς Άκτον, συν-διευθυντής του Nuclear Policy Program στο Carnegie Endowment for International Peace στην Ουάσινγκτον. «Είναι εξαιρετικά απόρρητο».

Οι προβληματισμοί του Άκτον έχουν να κάνουν με κυβερνοεισβολές όχι εναντίον των ίδιων των πυρηνικών όπλων, μα των συστημάτων διοικήσεων και ελέγχου τους. «Η διοίκηση και έλεγχος των πυρηνικών είναι όλα, πέρα από τα ίδια τα όπλα, που χρειάζονται για να λειτουργήσουν αυτά τα όπλα» εξήγησε σχετικά. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ΗΠΑ, σχετικά με τις υποδομές αυτές, έχουν ξεκαθαρίσει στο τελευταίο τους «Nuclear Posture Review» πως εάν δεχτούν επίθεση, θα απαντήσουν με πυρηνικό πλήγμα.

Η ψηφιακή εποχή καθιστά ευάλωτες τις εν λόγω υποδομές, με τον Άκτον να υποδεικνύει τις τηλεπικοινωνίες μακράς εμβέλειας και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης ως επιρρεπή σε παρεμβολές. «Τα συστήματα βασίζονται τώρα σε ψηφιακά σήματα και όχι αναλογικά, εξαρτόμενα από πράγματα όπως IP-based λειτουργικά συστήματα» είπε. «Τα παλιομοδίτικα πυρηνικά συστήματα διοικήσεως και ελέγχου που δεν χρησιμοποιούσαν ψηφιακά συστήματα ήταν άτρωτα σε κυβερνοεπιθέσεις. Δεν υπήρχε κώδικας εκεί για επίθεση».

Τώρα η δυνατότητα υπάρχει, όπως και το κίνητρο- είτε αυτό είναι η κατασκοπεία είτε η απευθείας διαταραχή. «Υπάρχουν αρκετές χώρες που θα μπορούσαν να έχουν κίνητρα να διεξάγουν κυβερνοκατασκοπεία ή να προετοιμάζονται για κυβερνοεπιθέσεις εισάγοντας κακόβουλο λογισμικό εναντίον των συστημάτων κυβερνοεπίθεσης των ΗΠΑ» είπε ο Άκτον. «Η Βόρεια Κορέα θα είχε κίνητρο για να το κάνει. Η Κίνα θα είχε κίνητρο για να το κάνει. Η Ρωσία θα είχε κίνητρο να το κάνει, ίσως και άλλοι».

Κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο ακόμα περισσότερο είναι πως πολλές από τις εγκαταστάσεις διοικήσεως και ελέγχου της Αμερικής δεν εξυπηρετούν πλέον μόνο πυρηνικά όπλα- εμπλέκονται και σε συμβατικά συστήματα, επίσης. Ο Άκτον το αποκαλεί αυτό «διεμπλοκή».

«Οι ΗΠΑ από πολλές απόψεις δεν έχουν σύστημα πυρηνικής διοικήσεως και ελέγχου. Έχουμε ένα σύστημα διοικήσεως και ελέγχου που διεξάγει τόσο πυρηνικές όσο και μη πυρηνικές επιχειρήσεις» είπε.

Αυτό σημαίνει πως όλο και περισσότεροι μπορεί να έχουν λόγους για να χρησιμοποιήσουν κακόβουλο λογισμικό (malware) ενάντια σε αυτά τα συστήματα, για κατασκοπεία ή διαταραχή συμβατικών επιχειρήσεων. Και, όπως σημειώνει ο Άκτον, ακόμα και αν μια επίθεση είχε να κάνει με συμβατικά όπλα, αυτός που τη δέχεται δεν θα ήταν σε θέση να αντιληφθεί τη διαφορά. «Μπορεί να φαίνεται σε εμάς πως προσπαθούν να παρέμβουν στις πυρηνικές μας δυνάμεις, κάτι που θα προκαλούσε μεγάλη κλιμάκωση».

«Κλειδί» της υπόθεσης είναι η αβεβαιότητα: Από πού προέρχεται το malware και τι μπορεί να κάνει. «Αν βρεις κακόβουλο κώδικα στα συστήματά του, είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις τι κάνει αυτός ο κώδικας. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να αναλύσεις τον κώδικα και να κατανοήσεις τι κάνει η άλλη πλευρά» είπε ο Άκτον. «Και αυτό κάνει πολύ δύσκολο να ξέρεις εάν ο κακόβουλος κώδικας είναι μόνο για κατασκοπεία ή και για επιθετικές επιχειρήσεις».

Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ, ο Άκτον παρουσιάζει ένα σενάριο που υποδεικνύει πώς τα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε καταστροφικά στραβά στη σημερινή ατμόσφαιρα μηδενικής εμπιστοσύνης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης. Η αβεβαιότητα και η ταχύτητα του κυβερνοπολέμου αναμειγνύονται με τα αστρονομικά διακυβεύματα που συνεπάγονται τα πυρηνικά όπλα, προκαλώντας ένα «σπιράλ» κλιμάκωσης, μέχρι τα πρόθυρα πυρηνικού πολέμου.

