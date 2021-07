Bέλγιο: Πολιτική θύελλα από την μαζική απεργίας πείνας μεταναστών στις Βρυξέλλες

Πολυεπίπεδη κρίση έχει ξεσπάσει στο Βέλγιο με αφορμή την απεργία πείνας που έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο μήνες μετανάστες, ζητώντας άδεια παραμονής. Μέλη της κυβέρνησης συνασπισμού απειλούν να αποχωρήσουν σε περίπτωση που καταλήξει κάποιος απο τους απεργούς.

Η βελγική κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση για να προσφέρει άδειες διαμονής σε εκατοντάδες μετανάστες που κάνουν απεργία πείνας στις Βρυξέλλες. Ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται «μεταξύ ζωής και θανάτου» μετά από μια μακρά απεργία πείνας που διαρκεί εδώ και εβδομάδες.

Μετανάστες χωρίς έγγραφα κάνουν απεργία πείνας σε μια κεντρική εκκλησία των Βρυξελλών και αρκετά πανεπιστημιακά κτίρια για σχεδόν 60 ημέρες σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα χαρτιά για τη διαμονή τους.

Ο συναγερμός για την κατάστασή τους αυξάνεται, ειδικά από τη στιγμή που κάποιοι άρχισαν να αρνούνται το νερό την περασμένη Παρασκευή.

Τουλάχιστον τέσσερις άνδρες έραψαν τα χείλη τους τον περασμένο μήνα προκειμένου να ασκήσουν πίεση στις αρχές για να αποκτήσουν νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Χθες, δύο αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών προέτρεψαν τη βελγική κυβέρνηση να προσφέρει προσωρινές άδειες διαμονής στους απεργούς που σύμφωνα με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αριθμούν 476 άτομα.

«Οι πληροφορίες που λάβαμε είναι ανησυχητικές και αρκετοί από τους απεργούς πείνας είναι μεταξύ ζωής και θανάτου», δήλωσε ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ακραία φτώχεια, Olivier De Schutter.

Περίπου 150.000 «sans papiers» όπως ονομάζονται οι μετανάστες χωρίς άδεια παραμονής ζουν στο Βέλγιο, σύμφωνα με την ομάδα εκστρατείας We Are Belgium Too, η οποία ζητά την τακτοποίηση των μεταναστών. Πολλοί από αυτούς λένε οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στη χώρα εδώ και πέντε ή δέκα χρόνια τουλάχιστον.

Το θέμα αγγίζει πλέον την ίδια την κυβέρνηση, καθώς οι Σοσιαλιστές απείλησαν να αποχωρήσουν από τον επτακομματικό κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Pierre-Yves Dermagne, δήλωσε ότι ο ίδιος και άλλοι Σοσιαλιστές υπουργοί θα παραιτηθούν από την κυβέρνηση εάν κάποιος από τους απεργούς πείνας πεθάνει.

Το κόμμα Ecolo προχώρησε σε παρόμοια απειλή, απειλώντας να ανατρέψει τον συνασπισμό «Vivaldi» με επικεφαλής τον πρωθυπουργό, Alexander De Croo, ο οποίος ορκίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο υπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης του Βελγίου, Sammy Mahdi, αρνήθηκε να δώσει γενική αμνηστία σε όλους τους εργαζόμενους χωρίς έγγραφα στη χώρα, αλλά έχει δημιουργήσει μια «ουδέτερη ζώνη» κοντά στην μπαρόκ εκκλησία που στεγάζει μερικούς από τους απεργούς πείνας, όπου μπορούν να λάβουν πληροφορίες για το πώς θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν άδεια παραμονής.

«Σε μια στιγμή που οι άνθρωποι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε καλά τους κανόνες και να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε», δήλωσε ο Mahdi. "Η ουδέτερη ζώνη είναι πολύ σημαντική για να τους εξηγήσουμε για ποιους λόγους έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νομιμα έγγραφα ή όχι."

Ο πρωθυπουργός έχει εκφράσει πλήρη εμπιστοσύνη στον υπουργό του, ενώ οι σύμμαχοί του στο φλαμανδικό φιλελεύθερο κόμμα χαρακτηρίζουν τις απειλές για κατάρρευση της κυβέρνησης ως «ανεύθυνες και ακατανόητες».

Η τελευταία κυβέρνηση του Βελγίου, υπό τον Γαλλόφωνο Σαρλ Μισέλ, είχε κλονιστεί πολλές φορές για θέματα που αφορουσαν μετανάστες και τελικά κατέρρευσε εν μέσω διαφωνίας για το Σύμφωνο των ΗΕ για τη μετανάστευση.

Η πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει την ώρα που το Βέλγιο κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους για τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες και 70 εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Δυτική Ευρώπη ανέρχεται σε περίπου 200, ενώ 165 επιβεβαιωμένους νεκρούς θρηνεί η γειτονική Γερμανία.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.



Διαβάστε επίσης:

Χουλιάρας στο Newsbomb.gr για σεισμό στη Θήβα: Μπορεί να είναι προάγγελος μεγαλύτερης δόνησης