Ηχητικό: Πάπια που… βρίζει αποδεικνύει πως το είδος της μπορεί να μιμηθεί (και) την ανθρώπινη ομιλία

«You bloody fool!»: Μια πάπια στην Αυστραλία με εξελιγμένες...επικοινωνιακές δυνατότητες.

Η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση πάπιας που μπορεί να μιμηθεί ήχους κάνει επιστήμονες στην Αυστραλία να επανεξετάσουν την εξέλιξη των δυνατοτήτων εκμάθησης γλώσσας στα πουλιά.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, το συγκεκριμένο είδος αυστραλιανής πάπιας (musk duck) μπορεί να μιμείται ήχους, περιλαμβανομένης της ανθρώπινης ομιλίας, με ένα πουλί να έχει καταγραφεί να λέει «you bloody fool» (σε ελεύθερη απόδοση, «ρε καταραμένε ανόητε»), σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η καταγραφή της ομιλούσας πάπιας φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται να μιμείται ήχους που ακούει, όπως και άλλα πουλιά, μεταξύ των οποίων, ως γνωστόν, οι παπαγάλοι. Ο Ripper, μια αρσενική πάπια που μεγάλωσε σε αιχμαλωσία στο Tidbindilla Nature Reserve, νοτιοδυτικά της Κανμπέρα, κατεγράφη να μιμείται τους ήχους πόρτας που κλείνει, καθώς και το «you bloody fool».

Ερευνητές πιστεύουν πως πρόκειται για μια φράση την οποία μάλλον έμαθε ακούγοντάς την από το άτομο που τον φρόντιζε, μα δεν ξέρουν πόσο μεγάλος σε ηλικία ήταν όταν εκτέθηκε για πρώτη φορά σε αυτήν. Ήταν τεσσάρων χρονών όταν έγιναν οι καταγραφές και έκανε τα φωνητικά αυτά κατά τη διάρκεια επιθετικών δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με το ζευγάρωμα.

Ο Αυστραλός ερευνητής Πίτερ Φούλαγκαρ κατέγραψε αρχικά τον Ripper πάνω από τρεις δεκαετίες πριν. Ωστόσο οι εγγραφές αυτές ήρθαν στο φως σχετικά πρόσφατα, χάρη στον Κάρελ τεν Κάτε του Πανεπιστημίου του Λάιντεν στην Ολλανδία, που βρήκε μια αόριστη αναφορά σε μια πάπια που μιλούσε σε ένα βιβλίο.

Ο Τεν Κάτε είπε πως πείστηκε μόνο αφού άκουσε τις εγγραφές του Φούλαγκαρ. «Όταν το διάβασα στην αρχή, σκέφτηκα πως ‘είναι φάρσα, δεν μπορεί να είναι αλήθεια’. Μα αποδείχτηκε αλήθεια» είπε σχετικά. Πάντως, όπως εκτιμά ο ερευνητής, η πάπια ίσως στην πραγματικότητα να έλεγε «food» (φαγητό). «Μπορώ να φανταστώ αυτόν που τον φρόντιζε να λέει στα αστεία ‘εντάξει, ορίστε το καταραμένο φαγητό σου’» (here is your blood food).

Σημειώνεται πως ο Rippter δεν είναι η μόνη πάπια αυτού του είδους που κάνει τέτοιες μιμήσεις: Ο Φούλαγκαρ είχε καταγράψει μια δεύτερη πάπια στο Tidbinbilla το 2000 να μιμείται ένα διαφορετικό είδος πάπιας, ενώ ερευνητές αναφέρουν άλλες δύο πάπιες με παρόμοιες δεξιότητες, αν και δεν υπάρχουν τέτοιες καταγραφές».

Με πληροφορίες από Guardian

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Μίκης Θεοδωράκης: Οριστική δικαστική απόφαση - Καμία ανάμειξη στην κηδεία από την οικογένεια

Κορονοϊός: Οι άγνωστες παρενέργειες του εμβολίου της Pfizer - Τι έδειξε νέα έρευνα

Ένοπλες Δυνάμεις: «Μολών Λαβέ» στον Ερντογάν - Έτσι απαντούν στα περί αποστρατικοποίησης νησιών