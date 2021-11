Μπάκιγχαμ: Το παλάτι κηρύσσει «πόλεμο» στο BBC επειδή βγάζει στη φόρα τα... άπλυτα Ουίλιαμ και Χάρι

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ απειλεί να μποϊκοτάρει το ΒΒC, το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό της χώρας, με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τη φημολογούμενη κόντρα ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον «αντάρτη» αδερφό του Χάρι.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, ο γιός της πρίγκιπας Κάρολος και ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέμπριτζ ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στο ΒΒC. Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο το παλάτι έχει εξοργιστεί μετά την άρνηση των υπευθύνων του καναλιού να επιτρέψουν στη βασιλική οικογένεια να παρακολουθήσει το επίμαχο ντοκιμαντέρ πριν κάνει πρεμιέρα αύριο στο BBC2.

Πηγές από το Μπάκιγχαμ λένε ότι οι γαλαζοαίματοι σκοπεύουν να διακόψουν κάθε μελλοντική συνεργασία με το κανάλι. Ανώτερη βασιλική πηγή μάλιστα επέκρινε το ντοκιμαντέρ ως «φήμες και κουτσομπολιά» που προκαλούν αναστάτωση στην 95χρονη μονάρχη.

Σε μια άκρως ασυνήθιστη κίνηση, τα τρία ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας ενώθηκαν για να παραπονεθούν στον κολοσσό– και απείλησαν με μποϊκοτάζ «τριών νοικοκυριών» εάν προχωρήσει το πρόγραμμα όπως έχει προγραμματιστεί.

Η ταινία με τίτλο «The Princes And The Press» παρουσιάζεται από τον Αμολ Ρατζάν - έναν αυτοαποκαλούμενο «ρεπουμπλικανό» που αποκαλεί τη μοναρχία «παράλογη».

Παρά μια σειρά συναντήσεων μεταξύ των εκπροσώπων του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του δικτύου, το BBC επέμεινε στην άρνησή του να δείξει το πρόγραμμα στη βασιλική οικογένεια πριν από την επίσημη «πρώτη». Πηγή του παλατιού είπε: «Υπάρχει αναστάτωση γι' αυτό. Όλοι πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι δίκαιο. Κανείς στο παλάτι δεν το έχει δει».

Ο πρίγκιπας Κάρολος με τους δύο γιούς του Α.Ρ

Το BBC λέει ότι το πρόγραμμα που αποτελείται από δύο μέρη θα παρέχει πληροφορίες για την ταραγμένη σχέση του Ουίλιαμ και του Χάρι μεταξύ τους, αλλά και με τα μέσα ενημέρωσης. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον άγριο πόλεμο ανάμεσα στα αδέλφια και πώς αυτός παρουσιάζεται στα μίντια. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πρίγκιπες τροφοδοτούν τα μέσα ενημέρωσης, με στοχευμένες συκοφαντίες ο ένας εναντίον του άλλου.

Οι ισχυρισμοί του Όμιντ Σκόμπι, του βιογράφου του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ, ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και το επιτελείο του διέρρευσαν μια ιστορία για την ψυχική υγεία του πρίγκιπα Χάρι, «κόπηκαν» από το ντοκιμαντέρ «Harry And William: What Went Wrong»; ώρες πριν μεταδοθεί στο ITV τον Ιούλιο.

Οι φήμες για τη σχέση μεταξύ των δύο αδελφών οργίαζαν τουλάχιστον ένα χρόνο πριν ο Χάρι αποκαλύψει το μεταξύ τους ρήγμα κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στη Νότια Αφρική το 2019. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έδωσαν μια αποκαλυπτική συνέντευξη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στον Τομ Μπράντμπι του ITV, στην οποία η Μέγκαν ισχυρίστηκε ότι κανείς από τη βασιλική οικογένεια δεν την είχε ρωτήσει αν νιώθει «καλά» με τον νέο της ρόλο.

Ο Χάρι μετά βίας μπορούσε να κρύψει τις διαφωνίες του με τον αδερφό του, λέγοντας για τον Ουίλιαμ: «Σίγουρα είμαστε σε διαφορετικούς δρόμους αυτή τη στιγμή, αλλά θα είμαι πάντα εκεί για εκείνον και ξέρω ότι θα είναι πάντα εκεί για μένα. Δεν βλέπουμε ο ένας τον άλλον όσο παλιά γιατί είμαστε τόσο απασχολημένοι, αλλά τον αγαπώ πολύ. Τα περισσότερα πράγματα δημιουργούνται από το τίποτα, αλλά σαν αδέρφια, ξέρετε, έχουμε καλές και κακές μέρες».

Προηγουμένως είχε γίνει γνωστό ότι το γραφείο κάθε πρίγκιπα έδινε στα μέσα ενημέρωσης πληροφορίες ο ένας εναντίον του άλλου, φήμη που και οι δύο αρνούνταν επίμονα. Αν το ντοκιμαντέρ της Δευτέρας δεν αφαιρέσει αυτούς τους ισχυρισμούς, το Μπάκιγχαμ θα διακόψει κάθε συνεργασία με μελλοντικά προγράμματα του BBC, όπως συνεντεύξεις ή ντοκιμαντέρ.

Μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε το τέλος μιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της βασιλικής οικογένειας και του BBC, το οποίο προέβαλε φέτος ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο πρίγκιπα Φίλιππο και μετέδωσε το Earthshot, μια σειρά για την κλιματική αλλαγή που παρουσίασε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

