H σκοτεινή ζωή του Mr Playboy: Τα «κουνελάκια» αποκαλύπτουν ποιος πραγματικά ήταν ο Χιου Χέφνερ

Πολλοί θεώρησαν τον Χιού Χέφνερ ως τον «πατέρα» της σεξουαλικής απελευθέρωσης - Τα «κουνελάκια του Playboy», όμως, έχουν διαφορετική άποψη

Όταν ο Χιού Χέφνερ, ο άνθρωπος που ίδρυσε το Playboy, πέθανε το 2017 σε ηλικία 91 ετών από καρδιακή προσβολή, οι περισσότεροι αναφέρθηκαν σε αυτόν ως τον «πατέρα» της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Για αρκετούς, δε, ήταν ο «βασιλιάς» των πάρτι με την χαρακτηριστική ρόμπα και την πίπα στο στόμα ο οποίος, όπως είχε πει, «απολύμανα την έννοια των εξωσυζυγικών σχέσεων».

Τέσσερα χρόνια μετά, όμως, γυναίκες που γνώρισαν από κοντά τον Χέφνερ και έζησαν μαζί του, αποκαλύπτουν μια τελείως διαφορετική εικόνα για τον Mr Playboy στο ντοκιμαντέρ «Secrets of Playboy» που θα μεταδοθεί τον Ιανουάριο. Τα πρώτα αποσπάσματα κάθε άλλο παρά κολακευτικά είναι για τον Χέφνερ: «άρχισε να μου ουρλιάζει και να λέει ότι με έκαναν να μοιάζω ηλικιωμένη και φτηνή» περιγράφει την αντίδραση του Χέφνερ επειδή έκοψε τα μαλλιά της η επί σειρά ετών «νο1 σύντροφος», Χόλι Μάντισον, η οποία ήταν στο πλευρό του από το 2001 έως το 2008.

Οι αφηγήσεις της Μάντισον αλλά και άλλων κοριτσιών που βρέθηκαν ως «κουνελάκια» στο πλευρό του Χέφνερ θα προκαλέσουν σοκ ή μεγάλη απογοήτευση, όπως παρατηρεί το CNN. Ο Χέφνερ αν και είχε τη φήμη ενός υπέρμαχου της σεξουαλικής απελευθέρωσης, στην πραγματικότητα ήταν ένας άνδρας με έντονα τα χαρακτηριστικά της πατριαρχίας και του ελέγχου.

Τα πρώτα δείγματα είχαν φανεί εξάλλου στη σειρά The Girls Next Door με τον Χέφνερ να επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ στις συντρόφους του όταν δεν ήταν μαζί του ενώ δεν θα έπρεπε να περάσουν ποτέ τη νύχτα κάπου αλλού παρά στην έπαυλη του Mr Playboy. Ο Χέφνερ επιτρεπόταν να έχει πάρα πολλές συντρόφους αλλά τα «κουνελάκια» του δεν θα έπρεπε να έχουν καμία άλλη σχέση. Όπως αφηγείται η Μάντισον όλες οι σύντροφοι του Χέφνερ είχαν την αγωνία «να μην μπλέξουν» ενώ παρά την πίεση που τους ασκείτο να είναι τέλειες, ποτέ καμία τους δεν φιλοξενήθηκε στις σελίδες του διάσημου ανδρικού περιοδικού.

«Αυτή ήταν η υποκρισία του Χέφνερ: Προωθούσε την σεξουαλική και την ατομική ελευθερία αλλά μόνο για τον ίδιο. Ήθελε να μην υπάρχει λογοκρισία στα σώματα των γυναικών αρκεί αυτές να ήταν γυμνές και καθαρές με σαπούνι και νερό. Δεν τον ενδιέφεραν οι «δύσκολες» femme fatale. Όπως έλεγε η ιδανική Playmate ήταν «το κορίτσι της διπλανής πόρτας». Η προσβασιμότητα φαίνεται ότι ήταν η προτεραιότητά του» σχολιάζει το CNN για τις αποκαλύψεις σχετικά με τον Χιού Χέφνερ.

Ακόμα πιο σοκαριστική είναι η περιγραφή της Χόλι Μάντισον για την πρώτη «τραυματική» φορά που έκανε σεξ με τον Χιου Χέφνερ τον οποίο γνώρισε το 2001 όταν εκείνη ήταν στα 20 της και εκείνος στα μέσα της έβδομης δεκαετίας της ζωής του. «Ήμουν κομμάτια. Αυτός έπεσε με βία επάνω μου. Και αφού τελείωσε ήμουν τρομοκρατημένη και ντροπιασμένη και αυτό είχε πολύ πιο μεγάλη συναισθηματική επιρροή επάνω μου από ό,τι πίστευα» περιέγραψε η Μάντισον στο podcast της με τίτλο «Power: Hugh Hefner» που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ημέρες.

Η Μάντισον περιέγραψε και άλλο ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Χέφνερ όταν εκείνη και μια ομάδα άλλων γυναικών επέστρεψαν στην έπαυλη του Playboy μαζί με τον Χέφνερ μετά την έξοδο τους σε κλαμπ. «Δεν περίμενα ότι θα έκανα σεξ εκείνο το βράδυ. Πίστευα ότι θα ήταν περισσότερο κάτι σαν πρώτο ραντεβού. Πίστευα ότι θα ήταν περισσότερο ένα βράδυ που θα έβλεπα τι θα γινόταν και αν δεν ένιωθα άνετα δεν θα έκανα τίποτα και θα μπορούσα να αποφασίσω αν ήθελα να επιστρέψω ή όχι για ένα δεύτερο ραντεβού».

Σύμφωνα με την ίδια αυτό που της προκάλεσε περισσότερο τρόμο ήταν ότι όλες οι άλλες γυναίκες γνώριζαν ότι είχε κοιμηθεί με τον Χέφνερ και γι’ αυτό υποστηρίζει ότι ένιωσε πίεση να μείνει στην έπαυλη εκείνο το βράδυ αν και ήθελε να φύγει. «Ένιωθα ότι δεν υπάρχει πισωγύρισμα οπότε ας πάρω αυτό για το οποίο ήρθα» είπε η Μάντισον προσθέτοντας ότι το επόμενο πρωί ο Χέφνερ συμφώνησε να μετακομίσει εκείνη στην έπαυλη. «Με τη μετακόμισή μου και εισπράττοντας ό,τι ήθελα από την κατάσταση ήταν ένας τρόπος να απαιτήσω τον σεβασμό. Ένιωθα ότι αν δεν το έκανα η εμπειρία αυτή θα με στοίχειωνε» εξήγησε η πρώην σύντροφος του Χιού Χέφνερ.

Η ίδια περιγράφει ως «τοξική» τη σχέση της από εκείνο το βράδυ και μετά. «Ένιωθα ότι ήμουν σε έναν κύκλο αηδιαστικών πραγμάτων και δεν ήξερα τι να κάνω. Έφτασα σε ένα σημείο να λυγίσω κάτω από όλη αυτή την πίεση που με έκανε να νιώθω ότι έπρεπε να μοιάζω ακριβώς ίδια με οποιαδήποτε άλλη».

Παρόμοιου ύφους ήταν και άλλες μαρτυρίες για τον Χιού Χέφνερ από «κουνελάκια» όπως η Κέντρα Γουίλκινσον η οποία στο βιβλίο της Being Kendra: Cribs, Cocktails, and Getting My Sexy Back περιγράφει τον φόβο της από τις ερωτικές βραδιές με τον Mr Playboy. «Έπρεπε να είμαι είτε μεθυσμένη είτε να έχω καπνίσει πολύ μαριχουάνα για να επιβιώσω από αυτές τις βραδιές. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Μετά από περίπου ένα λεπτό τραβιόμουν και είχε τελειώσεις. Ήταν σαν δουλειά. Δεν ευχαριστιόμουν το σεξ μαζί του» γράφει χαρακτηριστικά.

Οι θεωρητικά προωθημένες προσπάθειές του να νομιμοποιήσει το γυναικείο γυμνό στο χαρτί, εξάλλου, αποκαλύπτουν μια έλλειψη σεβασμού απέναντι στις γυναίκες καθώς

όπως θυμίζει το CNN , ακόμα και το πρώτο τεύχος του Playboy τον Δεκέμβριο του 1953 με τις γυμνές φωτογραφίες της Μέριλιν Μονρό πριν να γίνει διάσημο, είχε τυπωθεί χωρίς την συγκατάθεσή της

