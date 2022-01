Υεμένη: Πρώην συνεργάτης του Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ

BREAKING: AQAP announces death of military commander/former Bin Laden associate Salih bin Salim bin Ubayd ’Abolan (AKA Abu 'Umayr al-Hadhrami) in US airstrike in Yemen. Strange that group did not specify date/location. Reports show US airstrike killed 3 AQAP militants on Nov. 14. https://t.co/NkAv5Fzh6f pic.twitter.com/8FrdCm24ue