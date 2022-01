Πέθανε ο ηθοποιός Μόργκαν Στίβενς

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο ηθοποιός του «Melrose Place», Μόργκαν Στίβενς

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο ηθοποιός Μόργκαν Στίβενς, γνωστός από τη συμμετοχή του στο Melrose Place. Σύμφωνα με το TMZ, πηγή κοντά στον ηθοποιό ανέφερε είχε αρκετές ημέρες να τον δει ή να τον ακούσει, με αποτέλεσμα ένας γείτονας να καλέσει τις Αρχές προκειμένου να ελέγξουν αν είναι καλά.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στην κουζίνα του, ενώ δεν υπάρχει υποψία εγκληματικής ενέργειας.

Ο Στίβενς έγινε γνωστός για τη δουλειά του στην εκπομπή "Fame", στην οποία έπαιξε τον δάσκαλο David Reardon για δύο σεζόν. Εμφανίστηκε επίσης στο Melrose Place και στο A Year in the Life, Murder She Wrote και στην αρχική έκδοση του One Day at a Time. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στο Walker, Texas Ranger.

