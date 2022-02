Ο Ρίνγκο Σταρ συγκέντρωσε σε νέο βιβλίο τις αγαπημένες του φωτογραφίες των Beatles

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Σερ Ρίνγκο Σταρ περνούσε χρόνο στο διαδίκτυο, κοιτάζοντας παλιές φωτογραφίες, εντοπίζοντας ωραία πράγματα, επανεκτιμώντας τη ζωή. Αλλά ως πρώην ντράμερ των Beatles επικεντρώθηκε σε φωτογραφίες του θρυλικού ροκ συγκροτήματος.

Ο Ρίνγκο Σταρ συγκέντρωσε μερικά αγαπημένα στιγμιότυπα για ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Lifted: Fab Images and Memories in My Life with the Beatles from Across the Universe» που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα.

«Οι υπέροχες εικόνες των ημερών μου στους Beatles… έχουν διατηρήσει τη μαγική και μυστηριώδη δύναμη να με πηγαίνουν πίσω σε εκείνες τις εποχές και τις αναμνήσεις» γράφει. «Κάπως έτσι βλέποντάς τες με βοήθησαν να επιστρέψω στη ζωή μου με τους Fab Four με φρέσκια και τρυφερή ματιά».

Δείτε την gallery:

Ο Ντέιβιντ Γουάιλντ, ο οποίος συνέγραψε το βιβλίο τόνισε σε δηλώσεις του στη NYPost ότι ο Ρίνγκο Σταρ επέλεξε φωτογραφίες που άγγιξαν την καρδιά του.

Στις σελίδες του βιβλίου υπάρχουν φωτογραφίες θαυμαστών των Beatles και ο πρώην ντράμερ του συγκροτήματος έπρεπε να εξασφαλίσει δικαιώματα για να τις δημοσιεύσει.

Σε μία φωτογραφία από τις πρώτες μέρες των Beatles τα μέλη του συγκροτήματος ντυμένα κομψά κάθονται σε ένα καφέ πίνοντας τσάι με τον δισκογραφικό παραγωγό Τζορτζ Μάρτιν.

Ο Ρίνγκο Σταρ γράφει: «Αργότερα πίναμε άλλα πράγματα, καπνίζαμε άλλα πράγματα. Αλλά από την αρχή, υπήρχε πάντα η ώρα για τσάι για τους Beatles».

Οι εικόνες από τα παρασκήνια αποτυπώνουν την αρχή των Fab Four, τα χρόνια που προκαλούσαν υστερία, την περιοδεία τους στην Αμερική και στη συνέχεια τις εντάσεις που κορυφώθηκαν με τη διάλυση της μεγαλύτερης μπάντας στον κόσμο.

Υπάρχει μια ασπρόμαυρη εικόνα που τους δείχνει στριμωγμένους στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου ενώ πηγαίνουν σε συναυλία τους.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι σήμερα θα εκπλαγούν αν μάθουν ότι οι Beatles είχαν μόνο ένα αυτοκίνητο για να πηγαίνουν στις συναυλίες» αναφέρει ο Ρίνγκο Σταρ.

«Οι Beatles αποδεικνύουν τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι όταν πραγματικά συνεργάζονται. Ήμασταν μια σπουδαία ομάδα που περάσαμε υπέροχα και κάναμε εξαιρετική δουλειά. Ήταν ένα όμορφο πράγμα και σε αυτό οφείλεται το ότι η μουσική κράτησε μισό αιώνα» προσθέτει.

Το βιβλίο «Lifted: Fab Images and Memories in My Life with the Beatles from Across the Universe» εκδόθηκε από το τμήμα εκδόσεων του Julien's Auctions με έδρα το Λος Άντζελες.

Χιλιάδες αντίτυπα των φωτογραφιών έχουν εκτυπωθεί και είναι διαθέσιμες προς πώληση, σύμφωνα δημοσίευμα της Daily Mail.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στην οργάνωση του Σερ Ρίνγκο Σταρ, Lotus Foundation, που έχει αποστολή να βοηθά ανθρώπους που παλεύουν με την έλλειψη στέγης, με ασθένειες και με ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Ο Μάρτιν Νόλαν, εκτελεστικός διευθυντής του Juliens, δήλωσε: «Είναι απίστευτα σπάνιες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από διάφορους ανθρώπους κατά τα πρώτα χρόνια των Beatles.

Ο Ρίνγκο πρόσθεσε μια ιστορία με βάση το πώς τις βλέπει. Αυτό που συναντάμε είναι ότι παρ’ όλο που ήταν απίστευτα διάσημοι σε πολλές από αυτές, μπορείτε να διακρίνεται ότι παρέμεναν τέσσερις, κανονικοί νεαροί άνδρες από το Λίβερπουλ , απλώς διασκέδαζαν υπέροχα».