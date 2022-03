Κονγκό: Τουλάχιστον 60 νεκροί σε εκτροχιασμό τρένου

RD Congo : On signale au moins 60 mort et de nombreux blessées après le déraillement d'1 train de marchandise appartenant à la SNCC dans la nuit de jeudi à vendredi 11 mars 2022 entre les villages Kitenta et Buyofwe à environs 19 kilomètres du chef-lieu du territoire de Lubudi. pic.twitter.com/HWo1TjBeCe