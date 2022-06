Kιμ Καρντάσιαν: Έκανε ζημιά στο ιστορικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρό; Οι φωτογραφίες με τις φθορές

Η Kιμ Καρντάσιαν φέρεται να προκάλεσε φθορές στο εμβληματικό φόρεμα της Μέριλιν που φόρεσε στο Met Gala, παρά τα μέτρα που είχαν ληφθεί για την προστασία του. Το περιβάλλον της τηλεπερσόνας το αρνείται

Το ιστορικό φόρεμα που φορούσε κάποτε η Mέριλινι Μονρό για να τραγουδήσει το «Happy Birthday» στον τότε πρόεδρο Τζον Κένεντι φαίνεται να καταστράφηκε μετά τη μεγάλη βραδιά της Κιμ Καρντάσιαν στο πρόσφατο Met Gala.

Ο επίσημος λογαριασμός της συλλογής Mέριλιν στο Instagram δημοσίευσε νέες φωτογραφίες τη Δευτέρα (13/6) που δείχνουν το φόρεμα που φορούσε η σταρ του Χόλιγουντ το 1962 για να ευχηθεί με μοναδικό τρόπο στον Κένεντι έχει υποστεί φθορές. Για την ακρίβεια του «λείπουν» μερικοί κρύσταλλοι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση που προσθλετει οτι κι άλλοι φαίνεται να «κρέμονται από μια κλωστή».

https://www.instagram.com/p/Cext-0cOmRh

Η 41χρονη Καρντάσιαν, υποσχέθηκε να μην κάνει καμία αλλαγή στο φόρεμα που ανακηρύχθηκε «εθνικός θησαυρός» και αντ’ αυτού άλλαξε τον εαυτό της, ισχυριζόμενη ότι έχασε 16 κιλά σε τρεις εβδομάδες για να μπορέσει να στριμωχτεί στο ρούχο.

Τελικά μπόρεσε να το τοποθετήσει πάνω από το διάσημα οπίσθιά της, αλλά δεν κατάφερε να το κουμπώσει, γι' αυτό ντύθηκε με ένα λευκό γούνινο σάλι ενώ βρισκόταν στο χαλί. «Το δοκίμασα και δεν μου πήγαινε», θυμήθηκε η Καρντάσιαν στο κόκκινο χαλί καθώς επαναλάμβανε την ιστορία της πρώτης εφαρμογής. «Ήταν μεγάλη πρόκληση. Ήταν σαν ένας ρόλος, ήμουν αποφασισμένη να ταιριάξω σε αυτόν».

https://www.instagram.com/p/Cew-QV7s0ne

Το 2016, το «Μουσείο Ripley's Believe It or Not!» στο Ορλάντο αγόρασε το φόρεμα για 4,8 εκατομμύρια δολάρια. Μετά από φόρους και τέλη, η συνολική τιμή εκτιμήθηκε σε πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια. Ειδικοί του Μουσείου είπαν οτι είναι το «πιο ακριβό φόρεμα στον κόσμο» που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Το εκθαμβωτικό φόρεμα εκτιμάται πλέον σε πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια. Η σταρ του reality που έγινε επιχειρηματίας φόρεσε το τεχνούργημα της Mονρό μόνο για λίγα λεπτά. Γλίστρησε μέσα στο φόρεμα σε ένα καμαρίνι κοντά στο χαλί του Met Gala και το άλλαξε με μία ρεπλίκα στη συνέχεια της βραδιάς.

Ορισμένοι ειδικοί και συλλέκτες επέκριναν την Kαρντάσιαν που επέλεξε ένα ρούχο 60 ετών, λέγοντας στη New York Post ότι είναι «εξαιρετικά εύθραυστο» και ότι «θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε».

Eιδικοί είπαν επίσης ότι «ο ιδρώτας, το άρωμα και το μακιγιάζ» θα μπορούσαν να έχουν επιβαρύνει το φόρεμα και να προκαλέσουν «ανείπωτη ζημιά και λεκέδες», αν και η Καρντάσιαν φέρεται να πήγε χωρίς μακιγιάζ στην εκδήλωση. Ένας εκπρόσωπος του Μουσείου διαβεβαίωνε τον περασμένο μήνα ότι έδειξε «τον μέγιστο σεβασμό» για το ρούχο, προσθέτοντας ότι «καμία ζημιά» δεν είχε συμβεί στο φόρεμα.

