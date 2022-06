Ο άπιστος υιός Μπάιντεν, οι ιερόδουλες και τα ατελείωτα ψέματα - Η πρώην σύζυγός του αποκαλύπτει

Η πρώην νύφη του Αμερικανού προέδρου, Kάθλιν Μπουλ περιγράφει τη στιγμή που ανακάλυψε την απιστία του Χάντερ Μπάιντεν στο νέο της βιβλίο που κυκλοφόρησε στις αρχές της εβδομάδας. Στις σελίδες του βγάζει στη φόρα τα άπλυτα της προεδρικής οικογένειας

Η πρώην σύζυγος του Χάντερ Μπάιντεν, Κάθλιν Μπουλ αποκάλυψε τη στιγμή που ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της ήταν άπιστος και εξηγεί πώς έγινε καχύποπτη για τη μετέπειτα σχέση του με την κουνιάδα του Χάλι Μπάιντεν, στα νέα απομνημονεύματά της που περιγράφουν λεπτομερώς την κατάρρευση του πολυετούς γάμου τους.

To πρώην ζευγάρι με τον Τζο και τη Τζιλ Μπάιντεν Α.Ρ

Η 52χρονη Κάθλιν, η οποία ήταν παντρεμένη με τον γιο του προέδρου από το 1993 έως το 2017, μοιράζεται νέες λεπτομέρειες για τις απιστίες, τα ολισθήματα και τις μάχες του πρώην συζύγου της με τον εθισμό στο βιβλίο της, με τίτλο «If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction, and Healing, που κυκλοφόρησε την Τρίτη.

Η στιγμή που η ζωή της άλλαξε για πάντα

Η 52χρονη μητέρα περιγράφει ότι συνειδητοποίησε ότι «η ζωή της άλλαξε για πάντα» το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου του 2014. Εκείνη την εποχή, ο Χάντερ έλειπε στο Μεξικό και η οικογένεια της Κάθλιν είχε πάει στο σπίτι του ζευγαριού.

Ο αδερφός της Kάθλιν, Mάικλ κοίταζε τότε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι και τη διαμονή τους στο Four Seasons στο iPad του Χάντερ, όταν ξαφνικά έπεσε πάνω στη φωτογραφία μιας γυναίκας σε ένα παρόμοιο δωμάτιο που φορούσε ένα μπουρνούζι του ξενοδοχείου.

Γράφει: «Το σώμα μου πάγωσε. Τι είχα δει μόλις;». «Θα επιστρέψω αμέσως», είπα, και πίεσα το iPad στο στήθος μου καθώς πήγαινα στην κρεβατοκάμαρά μου στο πίσω μέρος του σπιτιού. «Η φωτογραφία έδειχνε μία γυναίκα στο πέτρινο μπαλκόνι ενός δωματίου ξενοδοχείου σαν το δικό μας στο Παρίσι, να φοράει μια λευκή ρόμπα Four Seasons.

Στο φως οι απιστίες του υιού Μπάιντεν

«Ήταν νέα και όμορφη, μάσκαρα έσταζε από τα μάτια της. Η φωτογραφία ήταν λίγο θολή, αλλά είχε πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς με κόκκινα χείλη και σκούρα μαλλιά», πρόσθεσε. Η επόμενη φωτογραφία, γράφει, τη χτύπησε «σαν ολόσωμο κύμα». «Ο Χάντερ. Ο Χάντερ μου. Ο σύντροφός μου. Η αγάπη μου. Να κάθεται με μια ασορτί ρόμπα, να κοιτάζει κάτι και φαινομενικά να μην ξέρει ότι τραβήχτηκε η φωτογραφία του».

Το βιβλίο της Κάθλιν Μπουλ

Ενώ η άστατη ερωτική ζωή του Χάντερ και οι σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν αναφερθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, η Κάθλιν παραδέχεται ότι από «όλους τους φόβους» που είχε, η απιστία του απέναντί ​​της ήταν «ένα πράγμα» για το οποίο δεν είχε ποτέ ανησυχήσει μέχρι εκείνη την εποχή.

«Στα 22 χρόνια μας μαζί , ποτέ δεν αμφισβήτησα την πίστη στους όρκους του», πρόσθεσε. Η ίδια και ο Χάντερ είχαν μείνει στο ξενοδοχείο Four Seasons στο Παρίσι έναν μήνα νωρίτερα τον Ιούνιο, εβδομάδες αφότου είχε ταξιδέψει εκεί για ένα...επαγγελματικό ταξίδι.

Ντοκουμέντα απο τις ερωτικές περιπέτειες του υιού Μπάιντεν

Αποκαλύπτει ότι «το μόνο άλλο πρόσωπο» στο οποίο μίλησε για τις φωτογραφίες ήταν η Χάλι, η οποία ήταν παντρεμένη με τον αδελφό του Χάντερ, Μπο «Η Χάλι και εγώ είχαμε βρει κοινό έδαφος ως νύφες, μητέρες και δρομείς και με την ασθένεια του Μπο, είδα τη δύναμη, την αφοσίωση και την πίστη της», γράφει η Κάθλιν.

«Αλλά όταν της είπα για τις φωτογραφίες, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που είπε: «Αν τον αφήσεις, Κάθλιν, θα βρει κάποια άλλη και μετά θα πρέπει να ζήσεις με αυτό».

Οι ισχυρισμοί του Χάντερ Μπάιντεν

Όταν τον αντιμετώπισε για την απιστία του, γράφει η Κάθλιν, ο πρώην σύζυγός της ισχυρίστηκε ότι ειχε γίνει πέντε φορές, μόνο με ιερόδουλες στο εξωτερικό όταν έπινε. «Ξέρω τι έκανες στο Παρίσι. Ξέρω ότι ήσουν με άλλη γυναίκα. Είδα φωτογραφίες στο iPad σας», του είπε σύμφωνα με το βιβλίο.

Τότε εκεινος απάντησε: «Σ' αγαπώ Kάθλιν Σ' αγαπώ, το υπόσχομαι ».«Δεν μπορείς να μου υποσχεθείς άλλα, Χάντερ, γιατί δεν σε πιστεύω. Δεν ξέρω πώς θα σε πιστέψω ξανά», γράφει. «Δεν έκανα σεξ με τη γυναίκα της φωτογραφίας. Υπόσχομαι. Την γνώρισα σε ένα κλαμπ. Ήμουν μεθυσμένος…κάναμε παρέα, αλλά όχι σεξ», της είπε.

Εκείνη απαίτησε να της πει «όλες» τις γυναίκες με τις οποίες είχε κοιμηθεί και εκείνος ξεκαθάρισε κάποιες από τις προηγούμενες υποθέσεις του. «Έγινε πέντε φορές», είπε με πεποίθηση. Όλες ήταν ιερόδουλες. Όλες εκτός της χώρας. Η πρώτη ήταν στην Ισπανία. Ένας φίλος επιχειρηματίας έστειλε μια μασέρ στο δωμάτιο και αποδείχθηκε ότι ήταν πόρνη. Δεν ήμουν νηφάλιος. Συνέβη» ο Χάντερ είπε στη γυναίκα του σύμφωνα με το βιβλίο της.

Η Κάθλιν με τις κόρες τους Instagram

«Στη συνέχεια ήταν μια πόρνη στο Μεξικό ή ίσως στην Κίνα, ή στην Αργεντινή ή στην Ιταλία. Δεν μπορώ καν να θυμηθώ. Η παραδοχή του ήταν δυνατή και ακλόνητη. «Μπορούσα να ακούσω τον παραλογισμό των ιστοριών του και όμως δεν τον αντέκρουσα. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές δεν ήταν συναισθηματικές απιστίες, ήταν μόνο σωματικές. Και απατούσε μόνο όταν ταξίδευε εκτός χώρας. Απατούσε μόνο όταν έπινε.

Υπήρχε ακόμα μια ερώτηση μέσα μου που πόνεσε όλο μου το σώμα. Με αγαπούσε ακόμα; Αυτή ήταν η αιχμηρή αβεβαιότητα που κουβαλούσα μαζί μου, βαθιά στην ψυχή μου. Η ερώτηση που δεν βρήκα ποτέ τον εαυτό μου ικανό για να κάνει ».

Η σχέση με τη χήρα του αδερφού του

Η Kάθλιν υπέβαλε επίσημα αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο του 2016, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει από τον Οκτώβριο του 2015, περίπου πέντε μήνες μετά τον θάνατο του αδελφού του Μπο από καρκίνο στον εγκέφαλο. Αλλά κάποια στιγμή μεταξύ του χωρισμού τους και της κατάθεσης διαζυγίου, ο Χάντερ είχε συνάψει σχέση με τη χήρα του αδερφού του Χάλι.

Η Kάθλιν γράφει ότι θα μάθαινε αργότερα για τη σχέση τον Νοέμβριο του 2016 όταν η κόρη της Finnegan της ανακοίνωσε τα νέα. Ωστόσο, το βιβλίο αποκαλύπτει επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρώιμες υποψίες της. Είπε ότι εκείνη και η Χάλι ήταν στενές φίλες και ότι ήταν δίπλα της λόγω της ασθένειας του Μπο. «Ό,τι κι αν φορούσε η Χάλι, έμοιαζε πάντα υπέροχη», περιγράφοντάς την σε ένα κεφάλαιο ως «Εκνευριστικά όμορφη».

Η οικογένεια Μπάιντεν στην κηδεία του Μπο το 2015. Ο Χάντερ Μπάιντεν (αριστερά) δίπλα στη χήρα του αδερφού του Α.Ρ

Όμως, έγραψε ότι μετά την κηδεία του Μπο, ο Χάντερ «άρχισε να περνά τον περισσότερο χρόνο του στο σπίτι της Χάλι». «Ήταν νηφάλιος και ξεκάθαρος, ωστόσο με αντιμετώπιζε σαν εισβολέα. Όταν καλούσα τον Χάντερ ενώ ήταν στη Χάλι, δεχόταν τις κλήσεις μου, αλλά φαινόταν απόμακρος. Είπε ότι ήταν καθήκον του να φροντίσει τη Χάλι και τα παιδιά της, γιατί όταν πέθανε η μητέρα και η αδερφή του Χάντερ, η θεία του, Βαλ είχε μετακομίσει και τον βοήθησε να μεγαλώσει εκείνος και ο Μπο.

«Περίεργα, όντως έμοιαζαν σαν… οικογένεια. Οι ενοχές κουλουριάστηκαν γύρω από το θυμό μου σαν να ήθελα να τον συντρίψουν.» Οι ρωγμές άρχισαν να εμφανίζονται στον δεσμό της με τη Χάλι όταν ο Χάντερ πέταξε στο Λος Άντζελες για δουλειές.

«Όταν τηλεφώνησα στη Χάλι για να τη ρωτήσω για αυτό, άκουσα αγανάκτηση στη φωνή της. Είπε ότι είχε ήδη μιλήσει με τον Χάντερ στο Λος Άντζελες και φαινόταν καλά. Για πρώτη φορά, φαινόταν πραγματικά κουρασμένη από εμένα. Σύντομα θα σταματούσε να μου απαντά», γράφει.

«Σε ένα από τα τελευταία μηνύματα που της έστειλα της έλεγα ότι δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και ότι ένιωθα ότι με τιμωρούν. Δεν απάντησε. Ο Χάντερ και η Χάλι συνέχισαν να περνούν το μεγαλύτερο μέρος εκείνου του καλοκαιριού μαζί και το όλο πράγμα φαινόταν σουρεαλιστικό. Πήγαν διακοπές στο Χάμπτονς και έμειναν στο σπίτι μας στη λίμνη όταν δεν ήμουν εκεί ».

Αφού πήρε τελικά την απόδειξη της σχέσης τους σε μια καταστροφική αποκάλυψη από τα παιδιά της, που βρήκαν μηνύματά τους στο iPhone του, πήρε το τηλέφωνο και ανακάλυψε μια σειρά από μηνύματα με άλλες γυναίκες. «Κάθισα στην κουζίνα με το τηλέφωνο του Χάντερ στα χέρια μου και βρήκα πολλά περισσότερα από τη σχέση του. Ενώ ένιωθα σαν να έχανα το μυαλό μου, εκείνος ζούσε μια παράξενη νέα ζωή που δεν την αναγνώριζα καθόλου.

«Τα κείμενα ήταν γεμάτα με βρισιές και γραφικές σεξουαλικές αναφορές. Ήταν κακός μερικές φορές, και μετά παράξενα τρυφερός, με δεκάδες γυναίκες – καμία από τις οποίες δεν είχα ακούσει ποτέ πριν. Πόσο καιρό κοιμόταν με τη Χάλι ενώ μπήκαμε μαζί στο γραφείο του θεραπευτή μας και συζητούσαμε για τη θεραπεία και τη διάσωση του γάμου μας;»

Τα...προνόμια της νύφης Μπάιντεν

Καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου τους απολάμβανε τα προνόμια ως νύφη του Τζο Μπάιντεν. Στο νοσοκομείο έγκυος στη Naomi, μεταφέρθηκε σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο. Ο γιατρός της είπε ότι ήταν «δώρο από το νοσοκομείο» και της έδωσε ένα «γράμμα για τον πεθερό» της, ζητώντας της «να βεβαιωθεί ότι θα το λάβει».

«Καθώς καθόμουν στο όμορφο ιδιωτικό δωμάτιό μου, με το γράμμα του γιατρού στον Τζο πάνω στο κομοδίνο, άρχισα να βλέπω τι σήμαινε να είσαι παντρεμένος με τον Χάντερ», έγραψε. Τη δεκαετία του 1990, αγόρασαν το πρώτο τους σπίτι στο Ντέλαγουερ για 310.000 δολάρια, ενώ ο οικονομικός τους σύμβουλος είχε συστήσει σχεδόν τη μισή τιμή.

Η Kάθλιν περιγράφει την απόφαση να μετακομίσει στο Ντέλαγουερ ως τη στιγμή που «έχασε τον έλεγχο της ζωής της», καθώς ήλπιζε να επιστρέψει στο Σικάγο για να είναι κοντά στην οικογένειά της. «Ξαφνικά ένιωσα ότι δεν είχα καμία επιλογή», ​​γράφει.

Λέει ότι ο Χάντερ προσπάθησε να απεικονίσει τον εαυτό του ως μεσαία τάξη, αλλά η Κάθλιν -η οποία ήταν από μια οικογένεια εργατικής τάξης στη Νότια Πλευρά του Σικάγο- τον έβαλε στη θέση του και είπε: «Ένα παιδί από μια οικογένεια μεσαίας τάξης δεν έχει αίθουσα χορού».

Η Kάθλιν εικάζει ότι η κακή συμπεριφορά του Χάντερ οφειλόταν εν μέρει στο ότι «ήταν δύσκολο για αυτόν και τη δική του αίσθηση της αξίας να έρχεται πάντα τελευταίος» μετά τον Τζο και τον Μπο. «Αναρωτιέμαι μήπως ζωή μας ήταν πολύ ήσυχη για τον Χάντερ. Ίσως χρειαζόταν περισσότερα. Ο Τζο και ο Μπο γνώρισαν και οι δύο την επιτυχία με πολύ δημόσιο τρόπο….Αναρωτιέμαι αν η επιτυχία τους τον επηρέασε ».

