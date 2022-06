Τομ Χανκς: Μετά το τρέμουλο στο χέρι, αγωνία τώρα και για την απώλεια βάρους

Photo by Don Arnold/WireImage

Η εικόνα του Τομ Χανκς έχει ανησυχήσει τους φίλους του

Η κατάσταση της υγείας του Τομ Χανκς εξακολουθεί να απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο στο οποίο είναι εμφανές το τρέμουλο στο χέρι του 65χρονου ηθοποιού κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Αυστραλία για την ταινία Elvis στην οποία πρωταγωνιστεί.

Την νέα ανησυχία πυροδότησε το βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η Daily Mail με τον Τομ Χανκς να κάνει βόλτα στο Μανχάταν την Τετάρτη κι αυτό γιατί όπως φαίνεται στα πλάνα η απώλεια βάρους είναι εμφανής για τον διάσημο ηθοποιό.

Όπως παρατηρεί, μάλιστα, η βρετανική εφημερίδα η διαφορά έχει προκύψει τους τελευταίους εννέα μήνες, παρουσιάζοντας, μάλιστα, και τις σχετικές φωτογραφίες με τον Τομ Χανκς η εμφάνιση του οποίου ήταν εντελώς διαφορετική και στην ταινία του Μπαζ Λούρμαν.

Η Daily Mail υπενθυμίζει, πάντως, ότι ο Τομ Χανκς είναι γνωστός για τις τεράστιες αλλαγές στη σιλουέτα του για τις ανάγκες των κατά καιρούς ρόλων που έχει υποδυθεί χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν αυτό ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η εικόνα του Τομ Χανκς στο Elvis

Ο 65χρονος ηθοποιός αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία Here του Ρόμπερτ Ζεμέκις μαζί με τον Ρόμπιν Ράιτ.

Η πιο δραματική απώλεια βάρους για τον Τομ Χανκς ήταν για τον ρόλο του Ναυαγού το 2000 όταν έχασε 22 κιλά, το 1993 για τις ανάγκες της ταινίας Φιλαδέλφεια είχε χάσει 15 κιλά ενώ έναν χρόνο νωρίτερα για την ταινία A League of Their Own είχε βάλει 13 κιλά.

Υπενθυμίζεται ότι το 2013 ο Τομ Χανκς είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 2 τον οποίο είχε αποδώσει, μιλώντας τότε στον Ντέιβιντ Λέτερμαν, στην ανοησία και τη βαρεμάρα που είχε επιδείξει.

