Κιμ Καρντάσιαν: Tι απαντάει στις φήμες ότι κατέστρεψε το ιστορικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρό

Η Kιμ Καρντάσιαν μίλησε για πρώτη φορά την Τρίτη (21/6) για το σκάνδαλο με το φόρεμα της Μέριλιν Μονρό, επιμένοντας ότι δεν το φόρεσε τόσο πολύ ώρα ώστε να του προκαλέσει ζημιά.

Εμφανιζόμενη στην εκπομπή «Today», η 41χρονη σταρ των ριάλιτι θυμήθηκε με χαμόγελο ότι ήταν «τεράστια διαδικασία» να μπει στο εμβληματικό φόρεμα με τους υπευθύνους από το Μουσείο Ripley's Believe It or Not! να φοράνε γάντια για να το προστατεύσουν ενώ την έντυναν.

«Εμφανίστηκα στο κόκκινο χαλί με ρόμπα και παντόφλες, φόρεσα το φόρεμα στο κάτω μέρος του χαλιού, ανέβηκα τις σκάλες, μάλλον το έβαλα για τρία, τέσσερα λεπτά», είπε η Καρντάσιαν στην πρωινή εκπομπή του δικτύου NBC. «Και μετά άλλαξα ακριβώς στην κορυφή των σκαλοπατιών», είπε, επιμένοντας ότι οι φήμες ότι το κατέστρεψε είναι αναληθείς.

Η Καρντάσιαν με το φόρεμαν της μεγάλης ντίβας του αμερικανικού κινηματογράφου Α.Ρ

Είπε ότι το Μουσείο Ripley's, το οποίο έχει ήδη αρνηθεί τις φήμες, "συνεργάστηκε τόσο καλά" μαζί της για να διασφαλίσει ότι το πολύτιμο φόρεμα θα...επιβιώσει «Υπήρχαν χειριστές με γάντια που μου το έβαλαν», είπε χαμογελώντας. Πρόσθεσε ότι ήταν ιδιαίτερα προσεκτική με το φόρεμα της Moνρό γιατί «τη σέβομαι, καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό το φόρεμα για την αμερικανική ιστορία», είπε.

Μερικοί λάτρεις της Mέριλιν πιστεύουν ωστόσο ότι το φόρεμα υπέστη σημαντική ζημιά μετά το Met Gala. Μια φωτογαφία που μεγεθύνθηκε και έκανε το γύρο του κόσμου, δείχνει μερικές από τις υποτιθέμενες ζημιές ενώ το φόρεμα εκτίθεται στο Λος Άντζελες.

Ο επίσημος λογαριασμός της συλλογής Mέριλιν στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες τη Δευτέρα (13/6) που δείχνουν το φόρεμα που φορούσε η σταρ του Χόλιγουντ το 1962 για να ευχηθεί με μοναδικό τρόπο στον Κένεντι έχει υποστεί φθορές. Για την ακρίβεια του «λείπουν» μερικοί κρύσταλλοι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση που προσθέτει οτι κι άλλοι φαίνεται να «κρέμονται από μια κλωστή»

«Για το θέμα της Αμερικής, σκέφτηκα: Τι είναι πιο αμερικάνικο από τη Μέριλιν Μονρό να τραγουδάει χρόνια πολλά στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών;» σχολίασε επίσης η διάσημη τηλεπερσόνα. Αντέδρασε επίσης στην κριτική ότι έχασε 16 κιλά για να μπορέσει να φορέσει το εμβληματικό ρούχο.

«Το έβλεπα σαν ρόλο και ήθελα πολύ να φορέσω αυτό το φόρεμα. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα», είπε. Αυτή η επιθυμία «μου έμαθε πολλά για τον τρόπο ζωής και την υγεία μου» καθώς έχασα βάρος, είπε. «Από τότε και μετά, συνέχισα να τρώω πραγματικά υγιεινά. Τώρα έχω χάσει 21 κιλά», είπε. «Δεν προσπαθώ να χάσω περισσότερο βάρος, αλλά έχω περισσότερη ενέργεια από ποτέ», είπε, σημειώνοντας πώς είχε κόψει τη ζάχαρη και το πρόχειρο φαγητό. «Μόλις άλλαξα εντελώς τον τρόπο ζωής μου», είπε.

Στην πραγματικότητα, η Kαρντάσιαν είπε ότι υπήρχε μόνο ένα σκάνδαλο από εκείνη τη νύχτα, το γεγονός όπως είπε με νόημα που υπήρχαν τόσο πολλοί άνθρωποι που παραδέχτηκαν στο διαδίκτυο ότι δεν είχαν ιδέα ποια ήταν η Mέριλιν Μονρό. «Αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα για μένα», είπε για την τραγική ηθοποιό, η οποία πέθανε από υπερβολική δόση το 1962, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

«Και γι' αυτό ήμουν τόσο χαρούμενη που είχα τουλάχιστον αυτή την ευκαιρία να… μοιραστώ αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να συνεχίσει», είπε. Ενώ φαίνεται πως ήταν η πρώτη φορά που η Kαρντάσιαν μίλησε ευθέως για το σκάνδαλο του εμβληματικού ρούχου, το Μουσείο Ripley's επιμένει εδώ και πολλές μέρες ότι η σταρ «δεν κατέστρεψε με κανέναν τρόπο το φόρεμα στο σύντομο χρονικό διάστημα που φορέθηκε στο Met Gala».

«Από το κάτω μέρος των σκαλοπατιών του Met, όπου η Kim μπήκε στο φόρεμα, μέχρι την κορυφή όπου επέστρεψε, το φόρεμα ήταν στην ίδια κατάσταση που ξεκίνησε», σημείωσε η Αντιπρόεδρος Εκδόσεων και Αδειοδότησης του Ripley, Amanda Joiner, η οποία ήταν υπεύθυνη...για την ασφάλεια του φορέματος, την ημέρα του Met Gala κατά τη μεταφορά του από το Ορλάντο της Φλόριντα στη Νέα Υόρκη.

