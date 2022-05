Όταν η Καρντάσιαν «ντύθηκε» Μέριλιν: H δίαιτα, τα καυστικά σχόλια και το παιχνίδι της δημοσιότητας

Νατάσα Παυλοπούλου

07/05/2022 07:10

Σε μια τολμηρή εμφάνιση προχώρησε η Kιμ Καρντάσιαν στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2022, επιλέγοντας να φορέσει το εμβληματικό φόρεμα που είχε βάλει το 1962 η Μέριλιν για να ευχηθεί «Χρόνια Πολλά» στον τότε πρόεδρο της Αμερικής, Τζον Κένεντι. Η 41χρονη «ιέρεια» του Instagram, περπάτησε στο κόκκινο χαλί, πλάι στον σύντροφό της, Πιτ Ντέιβιντσον και για μία ακόμη φορά σχολίασε ο σκανδαλοθηρικός Τύπος «απέδειξε πόσο καλή είναι στη δουλειά της: να είναι διάσημη».

Στις προηγούμενες εμφανίσεις της στο Met Gala, η Kαρντάσιαν είχε φορέσει floral Givenchy, όταν έδωσε για πρώτη φορά το παρών το 2013, έγκυος στο πρώτο της παιδί, ένα ασημί φόρεμα Balmain, μία χρυσή δημιουργία του οίκου Versace και ένα λάτεξ «wet look» με την υπογραφή του Thierry Mugler. Πέρυσι, μετά τον χωρισμό από τον σύζυγό της Kάνιε Γουέστ φόρεσε από την κορυφή μέχρι τα νύχια ένα ολόμαυρο σύνολο Balenciaga που την έκανε να μοιάζει με σκιά, μια σιλουέτα, αναγνωρίσιμη μόνο από το γνώριμο σχήμα του σώματός της.

H πολυσυζητημένη εμφάνιση της Κιμ στο Met Gala το 2022 Πηγή: Α.Ρ Κιμ Καρντάσαιν και Πιτ Ντέιβιντσον Πηγή: Α.Ρ Η διάσημη ινφλουένσερ Πηγή: Α.Ρ Με τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουέστ Πηγή: Α.Ρ Η Καρντάσιαν με τη δημιουργία Balenciaga Πηγή: Α.Ρ Το πρώην ζεύγος στο λαμπερό πάρτι του Vanity Fair Πηγή: Α.Ρ Περισσότερες εικόνες

Φέτος, η Κιμ Καρντάσιαν μεταμορφώθηκε για μία ακόμη φορά και επανεφηύρε την εικόνα της. Έχασε 7 κιλά μέσα σε λίγες εβδομάδες και πέρασε 14 ώρες για να κάνει ξανθά τα μαλλιά της, κι όλα αυτά για να χωρέσει σε ένα ιστορικό φόρεμα με περισσότερα από 6.000 κρύσταλλα, ραμμένα στο χέρι από το σχεδιαστή Jean Louis.

Κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας

Το αστραφτερό διάφανο φόρεμα εκτίθεται στο μουσείο του Ripley’s Believe It or Not στο Ορλάντο της Φλόριντα, αφού το αγόρασαν από τον οίκο Julien’s Auction για 4,81 εκατομμύρια δολάρια – τιμή που το καθιστά ένα από τα πιο ακριβά φορέματα που έχουν πουληθεί ποτέ.

Το περίτεχνο ρούχο δεν είναι ένα οποιοδήποτε vintage φόρεμα, αλλά ένα ανεξίτηλο κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας. Η Μέριλιν Μονρό το είχε φορέσει το 1962 για να τραγουδήσει στα 45α γενέθλια του Κένεντι το αξεπέραστο «Χρόνια Πολλά, κύριε Πρόεδρε»

«Η ηθική του να φοράς ένα τόσο εύθραυστο κομμάτι της υλικής ιστορίας είναι ένα πράγμα. Τα logistics που απαιτούνται, πέρα ​​από τη δίαιτα-εξπρές και τη βαφή μαλλιών είναι εντελώς άλλο. Η περίτεχνη φύση αυτής της παράστασης επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Kαρντάσιαν στο γεγονός, την αφοσίωσή της στη μόδα και την επιθυμία της να τραβήξει τη μέγιστη προσοχή» γράφει o ιστότοπος Conversation.

Η Vogue αναφέρει ότι η Καρντάσιαν φόρεσε το φόρεμα μόνο για λίγα λεπτά, την ώρα που περπατούσε δηλαδή στο κόκκινο χαλί. Την οδήγησαν έξω από το ξενοδοχείο της μέσα από οδοφράγματα για να μην κινδυνεύσει από τους παπαράτσι, ντύθηκε με τη βοήθεια ενός ειδήμονα απο το μουσείο και στη συνέχεια άλλαξε, φορώντας ένα αντίγραφο του φορέματος για να παραστεί στο πάρτι.

Σε συνέντευξή της στη Vogue εξομολογήθηκε τη λατρεία της για τη Μέριλιν Μονρό, ειδικά με αυτό το φόρεμα και στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Η Moνρό και η Kαρντάσιαν για κάποιους έχουν πολλά κοινά. Έχουν αναγνωρίσιμα σώματα, είναι διάσημες για το σεξ απίλ τους και είναι μικροκαμωμένες γυναίκες, με ύψος κάτω απο 1,70. Και οι δύο έχουν παντρευτεί τρεις φορές.

Και φυσικά έχουν πολλές διαφορές, όπως σπεύδουν να επισημάνουν οι αμέτρητοι επκριτές της ινφλουένσερ. Η Μέριλιν Μονρό είναι μία διάσημη ηθοποιός με αξιόλογο ταλέντο που έμεινε στην ιστορία. Η Κιμ Καρντάσιαν, ένα αστέρι τηλεοπτικών ριάλιτι, σύμβολο της σύγχρονης εποχής των διασημοτήτων. Είναι διάσημη για το γεγονός οτι είναι διάσημη.

Φορώντας το εμβληματικό φόρεμα, μεταμορφώνοντας ριζικά -και ανθυγιεινά όπως έσπευσαν να υπογραμμίσουν οι διατροφολόγοι- το σώμα της για να θυμίσει τη Μονρό, η Kαρντάσιαν επιχείρησε να επαναλάβει την ομοιότητα τους. Ακριβώς όπως έχει μεταμορφωθεί σε «αντίγραφο» της Σερ ή της Ναόμι Κάμπελ ή έχει μεταμορφώσει το στυλ της υπό την κηδεμονία του πρώην συζύγου της, «η Καρντάσιαν δεν είναι τίποτα αν δεν είναι χαμαιλέοντας της μόδας»

H Kαρντάσιαν αλλάζει τη φύση της διασημότητας

Η Καρντάσιαν είναι επίσης αδιαμφισβήτητα ο εαυτός της. Έχει κατασκευάσει τη δική της μορφή διασημότητας και έχει αγωνιστεί σκληρά για...να τη νομιμοποιήσει. Η συμπερίληψή της στη λίστα καλεσμένων του Met Gala και μάλιστα στην πρώτη θέση - αρχικά μονο ως συνοδός του πρώην συζύγου της, κερδήθηκε δύσκολα.

Τι σημαίνει λοιπόν για αυτή την απαράμιλλη σύγχρονη διασημότητα να οικειοποιείται το φόρεμα, την αύρα, τη μυθολογία ενός συμβόλου του Χόλιγουντ; Πολλοί είπαν ότι η Καρντάσιαν θα ήταν τυχερή αν είχε το μισό χάρισμα, τη μαγεία της Μονρόε. Αυτό μπορεί να είναι σωστό, αλλά επίσης χάνει κάπως την ουσία.

Γιατί ανεξάρτητα από το τι σκέφτεται κανείς για την Κιμ Καρντάσιαν, είναι αναμφισβήτητο ότι είναι μια οξυδερκής επιχειρηματίας, που έχει βιοποριστεί από το σώμα της και την ικανότητά της να το τροποποιεί, να το πλασάρει και να το εκμεταλλεύεται εμπορικά. Καλώς ή κακώς, έχει αλλάξει τη φύση της διασημότητας και, μαζί με τις αδερφές της, έχει αναδιαμορφώσει τα αμερικανικά πρότυπα ομορφιάς.

Oι Καρντάσιαν στο Μet Gala το 2019 Α.Ρ

Φυσικά, είναι επίσης δισεκατομμυριούχος: μία από τις μοναδικές γυναίκες στον κόσμο με τα οικονομικά μέσα και το πολιτιστικό κεφάλαιο που έχει αποκτήσει το δικαίωμα να φορέσει ένα τέτοιο φόρεμα, το οποίο βγήκε από το μουσείο... σε ένα θησαυροφυλάκιο ελεγχόμενης θερμοκρασίας.

Πολλοί αποδοκίμασαν την υπερβολή του ίδιου του Met Gala. Αυτές οι γνώριμες επικριτικές φωνές ήταν ίσως πιο δυνατές από ποτέ φέτος, καθώς η εκδήλωση γιόρταζε τη λεγόμενη «Χρυσή Εποχή» στην αμερικανική ιστορία (1870-1900) σε μια στιγμή που οι πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές κρίσεις σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται.

«Ωστόσο, αυτή είναι η...χαρά της μόδας. Μας θυμίζει ότι, ανεξάρτητα από τις διαφορές μας, είμαστε όλοι σώματα τυλιγμένα με ρούχα. Έτσι, καθώς τα δικαιώματα των γυναικών καταπατούνται βάναυσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούσα παρά να απολαύσω την ακραία υπερβολή για μια στιγμή και να απολαύσω αυτόν τον περίτεχνο εορτασμό μιας εμβληματικής Αμερικανίδας» γράφει η Τζο Αντετούντζι στο Conversation.

Το «φαινόμενο Κιμ»

«Θα πρέπει κανείς να ζει σε άλλο πλανήτη για να αγνοεί το επώνυμο...Καρντάσιαν», γράφει κατά καιρούς ο σκανδαλοθηρικός Τύπος, περιγράφοντας το σήμα-κατατεθέν της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος, που θησαυρίζει, χωρίς να κάνει απολύτως ...τίποτα.

Από την ημέρα που η «Κιμ» εμφανίστηκε στο προσκήνιο, δεν περνάει ημέρα χωρίς να αναφερθεί το όνομά της με οποιαδήποτε σημαντική ή ασήμαντη αφορμή, από το πολύκροτο διαζύγιό της με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ μέχρι τις νέες φωτογραφίες που ανεβάζουν οι διάσημες αδερφές στο διαδίκτυο και κάνουν το γύρο του κόσμου.

Η 41χρονη Κιμ Καρντάσιαν, η διασημότητα με τα πολλά πρόσωπα που έχει φανατικούς θαυμαστές αλλά και ορκισμένους εχθρούς, μπήκε για πρώτη φορά πέρυσι στην ετήσια λίστα του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους . Σύμφωνα με το περιοδικό οι πετυχημένες επιχειρήσεις της Καρντάσιαν, KKW Beauty και Skims, τη βοήθησαν να «φτάσει» το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Για την ακρίβεια μέσα σε έξι μόλις μήνες «το κομπόδεμά» της αυξήθηκε κατά 220 εκατομμύρια δολάρια.

Η Κιμ Καρντάσιαν σε φεστιβάλ του Λος Αντζελες το 2018 Πηγή: Α.Ρ H διάσημη ινφλουένσερ στο Λευκό Οίκο Πηγή: Α.Ρ «Παιχνίδι» με τους φωτογράφους Πηγή: Α.Ρ Το ομοίωμα της Κιμ στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων της Ινδίας Πηγή: Α.Ρ

Η σταρ του τηλεοπτικού σόου "Keeping Up With the Kardashians" το 2017 ίδρυσε την εταιρεία καλλυντικών KKW Beauty που απευθύνεται άμεσα στον καταναλωτή και βασίζεται κυρίως στην προώθηση στα social media. Η πρώτη σειρά των καλλυντικών με την υπογραφή της έγινε ανάρπαστη, μέσα σε μόλις δύο ώρες.

Η Κίμ Καρντάσιαν παίζει αριστοτεχνικά το παιχνίδι της πρόκλησης και έχει εκατομμύρια θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι Καρντάσιαν χτίζουν στρατό, θέλουν να μας καταλάβουν» αστειεύονταν χρήστες του Τwitter, σπεύδοντας να ειρωνευθούν την είδηση της «επιδημίας» εγκυμοσύνης στις αδερφές Καρντάσιαν το 2017, που έμοιαζε επίσης κομμένη και ραμμένη...στα μέτρα της δημοσιότητας.

Οι Καρντάσιαν δεν χορεύουν, δεν τραγουδούν, δεν είναι ηθοποιοί, είναι απλά ο «κακομαθημενος» εαυτός τους. Πλούσιοι, λαμπεροί και εθισμένοι να ζουν μπροστά στις κάμερες, έχουν γίνει σύμβολο της ματαιοδοξίας. Και ένα πανίσχυρο εμπορικό brand που εκτός από ριάλιτι, έγινε...ρούχα, αρώματα, βιβλία, βιντεοπαιχνίδια και ο,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.

