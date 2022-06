Ο Μπόρις Τζόνσον και τα βρώμικα παιχνίδια εναντίον της Ελλάδας εντός του ΝΑΤΟ

Το ξαφνικό ενδιαφέρον του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να μην χαλάσει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ και τα Eurofighter που θέλει να πουλήσει στον Ερντογάν

Απίστευτα πράγματα γίνονται στο παρασκήνιο της διπλωματίας γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με πρωταγωνιστές τους υποτιθέμενους συμμάχους μας στη Βορειοατλαντική συμμαχία. Πέρασε ενδεχομένως στα ψιλά της επικαιρότητας αλλά πριν από λίγες ημέρες, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας όπως αποκάλυψε η ανταποκρίτρια του OPEN στην Κωνσταντινούπολη, ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο. Όπως αποκαλύπτεται ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον (που ο πατέρας του υποτίθεται ότι είναι φιλέλληνας) ζήτησε από τον Ερντογάν να μην πυροδοτήσει άλλο το κλίμα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ γιατί έχουν άλλα πράγματα όπως του είπε να συζητήσουν, όπως το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Όλα αυτά ενόψει βεβαίως της κρίσιμης Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στις 29 και 30 Ιουνίου. Στη συνέχεια ο Μπόρις Τζόνσον όπως έγινε γνωστό είχε επικοινωνία και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και σύμφωνα πάντα με το OPEN φέρεται να ζήτησε από την ελληνική πλευρά να μην ανταποκριθεί στις προκλήσεις του Ερντογάν, να «δώσει τόπο στην οργή» αν ο Τούρκος πει τα δικά του για να μη χαλάσει το κλίμα στη Συμμαχία! Βεβαίως δεν έχει γίνει γνωστό τι του απάντησε ο Έλληνας πρωθυπουργός όμως γίνεται σαφές ότι ο Βρετανός παίζει ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι εναντίον της χώρας μας καθώς επιχειρεί να εξισώσει τον επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο με τρόπο εξόχως προκλητικό. Μάλιστα το όλο θέμα δημοσιοποίησε ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαληνάκης σε tweet που έκανε: «Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει #UK; Ο #Johnson ζήτησε από #Μητσοτάκη να μην αντιδράσει όταν ο #Erdogan μας επιτεθεί στο #NATO! +ήδη ήραν εμπάργκο όπλων προς #Turkey +έτοιμοι δώσουν #Eurofighter (όταν η??αμφισβητεί ωμά τα σύνορά μας) +να «πουλήσουν» την #Κύπρο! Shame on you UK!» ήταν η σχετική ανάρτηση.

Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει #UK; Ο #Johnson ζήτησε από #Μητσοτάκη να μην αντιδράσει όταν ο #Erdogan μας επιτεθεί στο #NATO! +ήδη ήραν εμπάργκο όπλων προς #Turkey +έτοιμοι δώσουν #Eurofighter (όταν η??αμφισβητεί ωμά τα σύνορά μας) +να «πουλήσουν» την #Κύπρο! Shame on you UK! — Γιάννης Βαληνάκης (@ivalinakis) June 23, 2022

Για να ξεκαθαριστεί περισσότερο ο ρόλος του Μπόρις Tζόνσον, πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι μετά τις κλειστές πόρτες των ΗΠΑ, ο Ερντογάν στράφηκε στον έτερο… αγγλοσάξονα, στην Αγγλία δηλαδή, διερευνώντας το περιθώριο αγοράς Eurofighter. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, δείχνει να συζητάει τα πάντα , αφού ως γνωστόν κατακρημνίζεται δημοσκοπικά, έχει ένα σωρό προβλήματα στο εσωτερικό του και νιώθει την ανάγκη για μια επιτυχία σε επίπεδο οικονομικό και διπλωματικό. Δυστυχώς τα παιχνίδια που παίζονται στο εσωτερικό της κατ’ επίφαση Βορειοατλαντικής Συμμαχίας είναι πολύ πιο περίεργα από όσο φαίνονται επιφανειακά και όλα περιστρέφονται γύρω από τα εκατομμύρια των εξοπλισμών. Μετά από τα παραπάνω γίνεται κατανοητή και η στάση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ο οποίος επίσης είναι πολύ κοντά στο καθεστώς Ερντογάν και κατά δήλωσή του ανησυχεί όχι τόσο για τον Ταγίπ, αλλά για την αντιπολίτευση όπως - έχει πει – στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Εκατομμύρια λόγοι που φέρνουν κοντά την Βρετανία με την Τουρκία

Για να είμαστε ακριβείς, Τουρκία και Βρετανία έχουν... 18 δισεκατομμύρια λόγους για να τα βρίσκουν. Το εμπορικό ισοζύγιο ανάμεσα στις δύο χώρες ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως. Η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί τον 5ο μεγαλύτερο επενδυτή στην Τουρκική αγορά. Η Τουρκία εξάγει υφάσματα και έτοιμα ρούχα συνολικής αξίας 2 δισεκατομμυρίων λιρών στην Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία εξάγει στην Τουρκία συνολικά το 1/3 των κινητήρων που κατασκευάζονται στην Γηραιά Αλβιώνα. Η Τουρκία εξάγει το 1/3 των συνολικά παραγόμενων οχημάτων της (με βρετανικούς κινητήρες) στην Μεγάλη Βρετανία. Μοναδικό εμπόδιο ανάμεσα στους δύο είναι η Ευρώπη και το ενδεχόμενο να υπάρξουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Τόσο απλά: All About the Money…

