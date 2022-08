Λεονάρντο Ντι Κάπριο- Καμίλα Μορόνε: Τίτλοι τέλους μετά απο 5 χρόνια - Τι λένε οι «κακές γλώσσες»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η αγαπημένη του Καμίλα Μορόνε, το εντυπωσιακό μοντέλο που έγινε ηθοποιόςαποφάσισανα να τραβηξουν χωριστούς δρόμους μετά μετά από πέντε χρόνια μαζί.

Ο 47χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η 25χρονη καλλονή τερμάτισαν «ήσυχα» τη σχέση τους νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ισχυρίστηκε πηγή από το περιβάλλον του Λεονάρντο ντι Κάπριο στην εφημερίδα The Sun την Τρίτη (30/8).

Ο τελευταίος χωρισμός φαίνεται να ενισχύει το κλασικό «μοτίβο» που φέρεται να έχει καθιερώσει ο σταρ του φιλμ Once Upon A Time In Hollywood και τον θέλει να μη βγαίνει ποτέ δημόσια με γυναίκα άνω των 25 ετών. Άνθρωποι κοντά στον Ντι Κάπριο ισχυρίστηκαν ότι ο ίδιος και η Μορόνε είχαν αρχίσει να απομακρύνονται πρόσφατα.

«Ο Λίο και η Καμίλα τελείωσαν τη σχέση τους το καλοκαίρι», είπε μια πηγή. «Δεν υπάρχουν άσχημα συναισθήματα μεταξύ τους. Απλώς κατέληξε σε ένα φυσικό συμπέρασμα». Ο σταρ του Revenant, ο οποίος είναι 22χρόνια μεγαλύτερος απο την Καμίλα, τη γνώρισε για πρώτη φορά το 2008, όταν ήταν μόλις 12 ετών.

Η Καμίλα Μορόνε ΑΡ

Ο επί χρόνια φίλος του Αλ Πατσίνο, ο οποίος έβγαινε για χρόνια με τη μητέρα της Καμίλα, Λουσίλα Σόλα, έκανε τις συστάσεις και ο Λεονάρντο προφανώς παρέμεινε φίλος με την οικογένεια για χρόνια. Ο Λεονάρντο και η Καμίλα συναντήθηκαν επίσημα κάποια στιγμή το 2017, μετά τον χωρισμό του με το μοντέλο Nινα Αγκντάλ, λίγες μέρες πριν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, αν και οι εκπρόσωποι και των δύο αρχικά αρνήθηκαν ότι ήταν μαζί.

Οι δυο τους κοινοποίησαν τη σχέση τους τον επόμενο χρόνο, όταν παρευρέθηκαν μαζί στο πάρτι γενεθλίων της Έλεν ντε Τζενέρις, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά εθεάθησαν μαζί στο Coachella. Αργότερα το 2018, μια ανώνυμη πηγή είπε στο People ότι η σχέση είχε γίνει πιο σοβαρή, καθώς οι δυο τους ήταν «πολύ ερωτευμένοι και σίγουροι» και «συζητούσαν για αρραβώνα».

«Ο Λίο δεν είχε αγαπήσει ποτέ ένα κορίτσι σαν αυτό»

Η πηγή ισχυρίστηκε ότι ο Λίο «δεν είχε αγαπήσει ποτέ ένα κορίτσι σαν αυτό» και σκέφτηκε ακόμη και να κάνει παιδιά με τη νέα του αγάπη. Το 2019, η δέσμευση του «Λίο» να μην συζητάει δημόσια τη σχέση του δοκιμάστηκε, όταν τόσο ο ίδιος όσο και η Καμίλα έκαναν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών.

Εκείνος εκπροσώπησε την ταινία του «Μια φορά κι έναν καιρό στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο, ενώ εκείνη περπάτησε στο κόκκινο χαλί για το διάσημο δράμα της «Mickey and the Bear», αλλά οι δυο τους δεν πήγαν μαζί σε καμία από τις προβολές και δεν την αναγνώρισε ως σύντροφό του στο φεστιβάλ.

https://www.instagram.com/p/B0XQw03pzzG

Αργότερα, το καλοκαίρι του 2019, η Καμίλα θύμισε στους θαυμαστές της την τάση του αγαπημένου της να βγαίνει με νεαρές γυναίκες όταν δημοσίευσε μια ρομαντική φωτογραφία του Χαμπφρει Μπόγκαρτ και της πολύ νεότερης συζύγου του Λορίν Μπακόλ. «Μια αγάπη σαν κι αυτή», έγραφε στη λεζάντα, αν και πολλοί θαυμαστές την επέκριναν επειδή έβγαινε με έναν τόσο μεγαλύτερο άντρα.

«Θεέ μου, οι άνθρωποι είναι τόσο κακοί και γεμάτοι θυμό με τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τίποτα για αυτούς», έγραφε στα Stories της στο Instagram ως απάντηση στη διαμάχη. «Ελπίζω οι άνθρωποι να μάθουν να ζουν με λίγο λιγότερο μίσος και να αφιερώνουν τον χρόνο και τα ενδιαφέροντά τους αλλού, γιατί το να ζει κανείς χωρίς μίσος είναι πολύ καλό».

Το λαβ στόρι του διάσημου ζεύγους

Το 2020, συνέχισαν το μοτίβο τους να περπατούν στο κόκκινο χαλί χωριστά, αλλά έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι όταν κάθισαν μαζί στην τελετή των Όσκαρ εκείνη τη χρονιά. Μέχρι τον Δεκέμβριο, τα σκανδφαλοθηρικά μέσα ανέφεραν ότι είχαν κάνει το σημαντικό βήμα να μετακομίσουν μαζί.

Καθ 'όλη τη διάρκεια του 2022, το ζευγάρι είχε κάνει εμφανίσεις και φέρεται να ετοιμαζόταν για το μεγάλο βήμα. Ο Ντι Κάπριο εθεάθη ακόμη και να βγάζει βόλτα τα σκυλιά της Καμίλα σαν να είναι δικά του. Τον Ιούνιο, ο σταρ της ταινίας «Ο Λύκος της Γούλ Στριτ» φωτογραφήθηκε σε μια έξοδο στην παραλία με τον πατέρα του και τον Αλ Πατσίνο, τον οποίο η Καμίλα θεωρεί πατριό της ακόμα και μετά τον χωρισμό του από τη μητέρα της.

Η 25χρονη καλλονή Καμίλα Μορόνε ΑΡ

Μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις τους ήταν η έξοδος σε μια παραλία στο Μαλιμπού στις 3 Ιουλίου, αν και δεν είχαν φωτογραφηθεί μαζί εκείνη τη στιγμή. Τώρα η Καμίλα φαίνεται να έχει ενταχθεί στις τάξεις των πρώην φιλενάδων του Λίο, με καμία από αυτές να μην ξεπερνάει τα 25, οπως αναφέρουν οι «κακές γλώσσες» σχολιάζοτας την αδυναμία του στις πολύ νεότερες γυναίκες.

Στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρς, η συμπαρουσιάστρια Amy Schumer αστειεύτηκε για την τάση του Λεονάρντο να βγαίνει μόνο με νεαρές γυναίκες. «Έχει κάνει τόσα πολλά για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και να αφήσει πίσω του έναν καθαρότερο, πιο πράσινο πλανήτη… για τις φίλες του», αστειεύτηκε.