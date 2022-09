Βασίλισσα Ελισάβετ: Θα ταφεί δίπλα στον Φίλιππο - Το πρωτόκολλο που θα τηρηθεί

Δίπλα στον επί 73 χρόνια σύζυγό της θα ταφεί η Βασίλισσα Ελισάβετ.

Ένα πρωτόκολλο αιώνων θα τηρηθεί στην ταφή της Βασίλισσας Ελισάβετ, καθώς θα ταφεί δίπλα στον πρίγκιπα Φίλιππο, με τον οποίο ήταν επί 73 χρόνια παντρεμένη.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος παρέμενε άταφος για περίπου ενάμιση χρόνο , καθώς έπρεπε να περιμένει μέχρι να πεθάνει η σύζυγός του βασίλισσα Ελισάβετ, προκειμένου να ταφεί στην τελευταία του κατοικία.

Σύμφωνα με το τελετουργικό η σορός του τοποθετήθηκε σε αναμονή στο Βασιλικό θησαυροφυλάκιο, ένα σκοτεινό σπήλαιο που είναι κάτω από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι άγνωστες λεπτομέρειες της κηδείας

Αφού ολοκληρωθεί η κρατική κηδεία, στην οποία θα παρευρίσκονται περίπου 2.000 καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων αρχηγοί κρατών και άλλοι αξιωματούχοι, το φέρετρο της εκλιπούσας βασίλισσας θα μεταφερθεί στην ιστορική καρδιά του Λονδίνου με άμαξα, πριν οδηγηθεί με την κρατική νεκροφόρα στο Ουίνδσορ.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα ηγηθεί και πάλι της οικογένειάς του και θα παρελάσει πίσω από το φέρετρο της βασίλισσας όταν αυτό μεταφερθεί, στις 10.44 π.μ. της Δευτέρας (τοπική ώρα), στο Αββαείο του Ούστμινστερ για την κρατική κηδεία της βασίλισσας.

Θα περπατήσει μαζί με την πρίγκιπισσα Άννα, τον Έντουαρντ και τον Άντριου, και πίσω τους θα είναι τα εγγόνια της βασίλισσας.

Θα τους ακολουθούν ο γαμπρός της εκλιπούσας αντιναύαρχος Sir Tim Laurence, ο δούκας του Γκλόστερ, ξάδελφος της βασίλισσας, και ο ανιψιός της κόμης του Σνόουντον.

Το φέρετρο της βασίλισσας θα μεταφερθεί κατά τη διάρκεια της πομπής πάνω σε κιλλίβαντα ηλικίας 123 ετών που θα ρυμουλκείται από 98 ναύτες του Βασιλικού Ναυτικού, σε μια παράδοση που χρονολογείται από την κηδεία της βασίλισσας Βικτωρίας.

Της πομπής θα ηγούνται μαζικά μπάντες από Σκωτσέζικα και Ιρλανδικά Συντάγματα, την Ταξιαρχία των Gurkhas και τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία - που αριθμεί 200 μουσικούς.

Στις 8 π.μ. (τοπική ώρα) οι πόρτες του Αββαείου του Ουέστμινστερ θα ανοίξουν για να αρχίσει το εκκλησίασμα να παίρνει τις θέσεις του.

Οι αρχηγοί κρατών και οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ξένων βασιλικών οικογενειών και των πρωθυπουργών του Βασιλείου, θα συγκεντρωθούν στο Βασιλικό Νοσοκομείο Τσέλσι και θα μετακινηθούν στο Αββαείο.

Στο Ουέστμινστερ το φέρετρό της για το λαϊκό προσκύνημα

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, μεταφέρθηκε η σορός της Βασίλισσας Ελισάβετ στο Αββαείο του Ουέστμινστερ προκειμένου να πραγματοποιηθεί λαϊκό προσκύνημα.

Το φέρετρο ξεκίνησε από το παλάτι του Μπάκιγχαμ και διέσχισε μια διαδρομή περίπου 2 χιλιομέτρων σε 40 λεπτά. Το φέρετρο συνόδευαν μέλη του βασιλικού ιππικού, ενώ πεζή ακολουθούσαν ο βασιλιάς Κάρολος, τα παιδιά του πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της πομπής ακούγονταν κανονιοβολισμοί από το Hyde Park ενώ χτυπούσε και η καμπάνα του Big Ben.

Live: Coverage as the Queen's coffin moves from Buckingham Palace to Parliament

Της πομπής ακολούθησε εικοσάλεπτη λειτουργία με πρωτοστατούντα τον προκαθήμενο της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπο του Καντερμπέρι Τζάστιν Γουέλμπι. Αμέσως μετά το πέρας της λειτουργίας τα μέλη της βασιλικής οικογένειας επέστρεψαν στο Μπάκιγχαμ οδικώς και στις 7 ώρα Ελλάδος ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 8:30 το πρωί της κηδείας τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου.

Ήδη έχουν πάρει σειρά - έχουν διανυκτερεύσει δίπλα στο κοινοβούλιο - πολλοί πολίτες επιθυμώντας να είναι οι πρώτοι που θα πουν το τελευταίο αντίο στη βασίλισσα Ελισάβετ.

Από το βράδυ της Τρίτης η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ βρίσκεται στην κεντρική αίθουσα Bow Row του Μπάκιγχαμ, όπως η ίδια επιθυμούσε, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο προσωπικό του παλατιού να της πει το τελευταίο αντίο.

Εκτιμάται ότι πάνω από 1 εκ. άνθρωποι θα θελήσουν να αποχαιρετίσουν από κοντά τη μακροβιότερη μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως από τη μια τα μέτρα ασφαλείας και από την άλλη η χωρητικότητα της αίθουσας μπορεί να μην επιτρέψουν σε όλους όσοι το επιθυμούν να μπουν τελικά στο κοινοβούλιο. Υπολογίζεται πως υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς κάποιο απρόοπτο το τετραήμερο αυτό θα μπορέσουν να περάσουν από την αίθουσα περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας συμβάλλουν 10.000 αστυνομικοί και πάνω από 1800 στρατιωτικοί. Οι πολίτες που θα μπαίνουν στο κοινοβούλιο θα περνάνε από εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας όπως στους ελέγχους ασφαλείας των αεροδρομίων.

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το γεύμα της κηδείας

Ο Νίκος Κουλούσιας, ο γνωστός Έλληνας σεφ του Μπάκιγχαμ είναι σε πυρετώδεις ρυθμούς για το γεύμα που θα υπάρχει την ημέρα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ.

Συγκεκριμένα στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» δήλωσε ότι αναμένεται το νέο πρωτόκολλο από τον νέο βασιλιά Κάρολο και πως ακόμα δε γνωρίζουν αν θα είναι καθιστό ή με μπουφέ.

«Ο χρόνος είναι πιεσμένος. Λογικά θα σερβίρουμε στο όρθιο, μικρομπουκιτσες γεύματα μετά την κηδεία», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως φαίνεται η βασίλισσα Ελισάβετ είχε σχεδιάσει την κηδεία της με κάθε λεπτομέρεια ωστόσο το γεύμα για την τελετή δεν ήταν στα πλάνα της μελαγχολικής προετοιμασίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ.

Σύμφωνα με την thesun το πρόγραμμα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ θα ξεκινήσει στις 6:00 το πρωί της Δευτέρας και θα ολοκληρωθεί στις 19:00 ώρα Λονδίνου.