Αποκαλύψεις για τον Toμ Κρουζ: Η σαϊεντολογία τον απομάκρυνε από την «αρνητική» Νικόλ Κίντμαν

Το κίνημα της Σαϊεντολογίας αποξένωσε τον Τομ Κρουζ από τη Νικόλ Κίντμαν γιατί τη θεωρούσε «κακή επιρροή», με αποτέλεσμα το ζευγάρι τελικά να χωρίσει.

Ο Τομ Κρουζ άρχισε να απομακρύνεται από τη Σαϊεντολογία ενώ γύριζε την ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Μάτια Ερμητικά Κλειστά» με την τότε σύζυγό της Νικόλ Κίντμαν το 1997, σύμφωνα με το νέο βιβλίο «A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology» (Ένα δισεκατομμύριο χρόνια: Η απόδρασή μου από μια ζωή στις υψηλότερες βαθμίδες της Σαηεντολογίας).

Ο πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της εκκλησίας Μάικ Ράιντερ γράφει ότι ο σταρ άρχισε να αγνοεί τις κλήσεις του επικεφαλής της Σαϊεντολογίας Ντέιβιντ Μισκάβιτς ενώ έκανε γυρίσματα στο Λονδίνο. Αυτό φέρεται να ώθησε τον τελευταίο να στείλει κορυφαίο στέλεχος της εκκλησίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο για να «ελέγξει» και να επαναφέρει τον Κρουζ. Με άλλα λόγια να περιηγηθεί σε γεγονότα της ζωής του για να διώξει την αρνητικότητα και να τον οδηγήσει σε ένα επίπεδο «καθαρότητας».

Ο Κρουζ, γράφει ο Ρίντερ, «επανήλθε σταδιακά πίσω στον κόσμο της Σαϊεντολογίας». Ωστόσο, αυτή η επιστροφή φέρεται να «δημιούργησε μια απόσταση μεταξύ του Κρουζ και της Νικόλ». Η Κίντμαν είχε γίνει μέλος της Σαϊεντολογίας μετά απο προτροπή του Κρουζ χρόνια πριν, αλλά «ποτέ δεν εξέφρασε ιδιαίτερη προθυμία για τα μαθήματα της Σαϊεντολογίας ή τον έλεγχο», γράφει ο Ρίντερ.

Ο πατέρας της ήταν ψυχίατρος και αυτό δεν βοήθησε. Σύμφωνα με την Εκκλησία της Σαϊεντολογίας, η ψυχιατρική παρέχει ακατάλληλη φροντίδα και υπερβολική εξάρτηση από ψυχιατρικά φάρμακα. «Αν δεν ήταν η κυρία Τομ Κρουζ, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε υψηλά επίπεδα λόγω της οικογενειακής της σχέσης με την ψυχιατρική».

Με την εκκλησία να αισθάνεται προφανώς απειλούμενη από την επιρροή της Κίντμαν στην πιο εξέχουσα προσωπικότητά τους, «ο Ράθμπουν συνεργάστηκε με τον [δικηγόρο του Χόλιγουντ] Μπερτ Φιλντς για να προσλάβει τον διαβόητο ντετέκτιβ Άντονι Πελικάνο για να κατασκοπεύσει τη Νικόλ και να παγιδευσει το τηλέφωνό της», γράφει ο Ράιντερ.

Ο ερευνητής πέρασε πάνω από μια δεκαετία στη φυλακή για μια σειρά αδικημάτων, όπως υποκλοπές, εκβιασμούς, συνωμοσία και παράνομη κατοχή εκρηκτικών και χειροβομβίδων. «Η Εκκλησία ποτέ δεν διέταξε ή δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη υποκλοπή», είπε εκπρόσωπος της εκκλησίας στο Page Six.

«Ο Μάικ Ράιντερ είναι ένας άψογος ψεύτης που επιδιώκει να επωφεληθεί από την ανεντιμότητα του. Στηρίζει τον εαυτό του ενορχηστρώνοντας την παρενόχληση της πρώην Εκκλησίας του και του αρχηγού της μέσω ψευδών αναφορών, εμπρηστικής προπαγάνδας και δόλιων ιστοριών στα μέσα ενημέρωσης».

Ο Ραθμπαν ισχυρίζεται το βιβλίο, έστρεψε τα δύο υιοθετημένα παιδιά του ζευγαριού — την Iσαμπέλα και τον Κόνορ, εναντίον της Kίντμαν, μυώντας τα στις διδασκαλίες των Suppressive Persons του Ρον Χάμπαρντ. Σύμφωνα με τον αναφερόμενο κανόνα της Σαϊεντολογίας, ένα καταπιεστικό άτομο είναι κάποιος που θεωρείται εχθρός από την εκκλησία και που πρέπει να φιμωθεί ή να καταστραφεί.

«Όταν ο Tομ και η Nικόλ χώρισαν, οι επικεφαλής της Σαϊεντολογίας ήταν χαρούμενοι που η αρνητική επιρροή της Nικόλ δεν απομάκρυνε πλέον τον Τομ», γράφει ο Ράιντερ «Ο Κρουζ έκτοτε έγινε πιο ένθερμος στη δημόσια υποστήριξή του στη Σαηεντολογία και τον Μισκάβιτς».