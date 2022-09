Βιβλίο «φωτιά» για Κρουζ – Κίντμαν: Σαηεντολόγοι παρακολουθούσαν την Νικόλ - Πώς τους χώρισαν

Θύμα της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας φαίνεται ότι είχε πέσει ο γάμος του Τομ Κρουζ και της Νικόλ Κίντμαν.

Σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο το οποίο τιτλοφορείται «A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology» και υπογράφει ο Μάικ Ρίντερ, υψηλόβαθμα μέλη της Σαηεντολογίας παρακολουθούσαν το τηλέφωνο της ηθοποιού την εποχή που με τον σύζυγό της γύριζαν την ταινία «Μάτια ερμητικά κλειστά». Μάλιστα ο συγγραφέας αναφέρει ότι η οργάνωση της οποίας είναι μέλος εδώ και δεκαετίες ο Κρουζ προσπαθούσε να διαλύσει τον γάμο τους καθώς πίστευαν ότι η Κιτμαν είχε απομακρύνει τον τότε σύζυγό της από την «Εκκλησία».

Το βιβλίο «A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology» και υπογράφει ο Μάικ Ρίντερ.

«Ο Κρουζ, άρχισε να αγνοεί τις κλήσεις του επικεφαλής της Σαηεντολογίας Ντέιβιντ Μισκάβιτς, ενώ ο ηθοποιός και η Κίντμαν γύριζαν την ταινία «Eyes Wide Shut» στο Λονδίνο το 1997», αναφέρει το βιβλίο που βασίζεται σε μαρτυρίες μελών της αίρεσης.

Σε άλλο απόσπασμα ο συγγραφέας αναφέρει: «Ο Μισκάβιτς ήταν καχύποπτος με τη Κιντμαν επειδή δεν ήθελε να ασπαστεί τη Σαηεντολογία και φέρεται να ήταν τρομοκρατημένος που έχανε τον έλεγχο του Κρουζ - τόσο πολύ που φέρεται να διέταξε να παρακολουθούν το τηλέφωνό της».

Ο Ρίντερ ισχυρίζεται επίσης ότι οι τακτικές που φέρεται να χρησιμοποιούσε η «εκκλησία» λειτούργησαν και ο Κρουζ «επέστρεψε σταδιακά πίσω στον κόσμο της Σαηεντολογίας γεγονός που δημιούργησε μια απόσταση μεταξύ αυτού και της Κίντμαν και τελικά οδήγησε στο διαζύγιό τους το 2001».

«Όταν ο Τομ και η Νικόλ χώρισαν, ο Μισκάβιτς ήταν χαρούμενος που η “αρνητική επιρροή” της Νικόλ δεν απομάκρυνε τον σταρ του Χόλιγουντ από την οργάνωση», γράφει ο Ρίντερ.

Και προσθέτει: «Ο Κρουζ στη συνέχεια έγινε πιο ένθερμος στην δημόσια υποστήριξη της Σαηεντολογίας και του Μισκάβιτς».

Η «Εκκλησία» αρνήθηκε ότι παρακολουθούσε το τηλέφωνο της Κίντμαν και κατηγόρησε τον Ρίντερ ότι είναι «ψεύτης».

Ο Ρίντερ ισχυρίζεται επίσης ότι οι Σαηεντολόγοι έστρεψε τα δύο υιοθετημένα παιδιά του Κρουζ και της Κίντμαν, την Ιζαμπέλα και τον Κόνορ, εναντίον της ηθοποιού με αποτέλεσμα να ασπαστούν και αυτά τελικά τη Σαηεντολογία.

Η Αυστραλή ηθοποιός υιοθέτησε τον Κόνορ και την Ισαβέλλα με τον Τομ όταν παντρεύτηκαν, το 2001.

Στο παρελθόν είπε στο Who.com.au: «Έχουν κάνει την επιλογή να γίνουν Σαηεντολόγοι. Είναι δουλειά μας ως γονείς να προσφέρουμε πάντα αγάπη άνευ όρων».