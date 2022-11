NASA: Γιατί δεν έχουμε δει εξωγήινους – Η θεωρία του «Μεγάλου Φίλτρου»

NASA: Η θεωρία του «Μεγάλου Φίλτρου» προτάθηκε για πρώτη φορά σε ένα ηλεκτρονικό δοκίμιο με τίτλο "Το Μεγάλο Φίλτρο - Το έχουμε σχεδόν ξεπεράσει;" (The Great Filter - Are We Almost Past It?) που γράφτηκε από τον οικονομολόγο Ρόμπιν Χάνσον το 1996.