Βρετανός ιολόγος: Ο κορονοϊός διέρρευσε απο την Ουχάν -Ο ρόλος των ΗΠΑ

Επιστήμονας που συνεργάστηκε στενά με το εργαστήριο της Ουχάν επιβεβαιώνει σε νέο αποκαλυπτικό του βιβλίο ότι ο κορονοϊός διέρρευσε από τις εγκαταστάσεις του κινεζικού ινστιτούτου, με τη... συνδρομή των ΗΠΑ. Η εκδοχή του, σε αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Sun

Ο δρ Άντριου Χαφ, πρώην αντιπρόεδρος της EcoHealth Alliance, ισχυρίζεται ότι έγινε μάρτυρας σε μια από τις μεγαλύτερες συγκαλύψεις στην ιστορία, τη «μεγαλύτερη αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ από την 11η Σεπτεμβρίου», όπως λέει χαρακτηριστικά.

Το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν, ένα εργαστήριο υψηλής ασφάλειας που ειδικεύεται στους κορονοϊούς, βρέθηκε στο μάτι της καταιγίδας καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν πληροφορίες οτι η Covid-19 θα μπορούσε να είχε δραπετεύσει από το εργαστήριό του.

Τόσο η Κίνα όσο και το εργαστήριο έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά τους εν λόγω ισχυρισμούς, αλλά τα στοιχεία για την εργαστηριακή διαρροή συσσωρεύονται τα τελευταία δύο χρόνια καθώς επιστήμονες, ερευνητές και κυβερνήσεις αναζητούν απαντήσεις και προχωρούν με στοιχεία.

Δεκάδες ειδικοί έχουν αναφέρει οτι ο ιός θα μπορούσε να είχε δραπετεύσει από το εργαστήριο μέσω ενός μολυσμένου ερευνητή, μίας ακατάλληλης διάθεσης απορριμμάτων ή πιθανών παραβιάσεων της ασφάλειας στον χώρο. Ακόμη και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας φέρεται να πιστεύει ότι ο κορονοϊός διέρρευσε από το εργαστήριο μετά από ένα «καταστροφικό ατύχημα».

Στο νέο του βιβλίο «The Truth About Wuhan» ο πληροφοριοδότης δρ Χαφ ισχυρίζεται ότι η πανδημία ήταν το αποτέλεσμα της χρηματοδότησης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επικίνδυνη γενετική μηχανική των κορονοϊών στην Κίνα. Ο επιδημιολόγος είπε ότι τα πειράματα της Κίνας - που πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες κακής βιοασφάλειας- οδήγησαν σε διαρροή από το στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν που χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ.

«Η EcoHealth Alliance και τα ξένα εργαστήρια δεν είχαν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση της κατάλληλης βιοασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου, με αποτέλεσμα τελικά τη διαρροή εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν», γράφει στο βιβλίο του, του οποίου ένα αποκλειστικό προ-αντίγραφεξασφάλισε η ιστοσελίδα της Sun.

Η EcoHealth Alliance μελετούσε διαφορετικούς κορονοϊούς σε νυχτερίδες για περισσότερα από δέκα χρόνια με χρηματοδότηση από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και ανέπτυξε στενούς δεσμούς συνεργασίας με το εργαστήριο της Ουχάν. Ο δρ Χαφ, ο οποίος εργάστηκε στην EcoHealth Alliance από το 2014 έως το 2016 και διετέλεσε αντιπρόεδρος από το 2015, εργάστηκε στην απόρρητη πλευρά του ερευνητικού προγράμματος ως επιστήμονας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο βετεράνος του στρατού, από το Μίσιγκαν, είπε ότι ο οργανισμός δίδασκε στο εργαστήριο της Ουχάν τις «καλύτερες υπάρχουσες μεθόδους για την κατασκευή κοροναϊών νυχτερίδων για να επιτεθούν σε άλλα είδη» επί πολλά χρόνια. Και ισχυρίστηκε ότι «η Κίνα γνώριζε από την πρώτη μέρα ότι επρόκειτο για έναν παράγοντα γενετικής μηχανικής».

«Η αμερικανική κυβέρνηση ευθύνεται για τη μεταφορά της επικίνδυνης βιοτεχνολογίας στους Κινέζους», είπε. Μιλώντας στη Sun Online, ο Δρ Χαφ πρόσθεσε: «Τρομοκρατήθηκα με αυτό που είδα. Απλώς τους παραδίδαμε τεχνολογία βιοόπλων».

Στο βιβλίο του, ο ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες ισχυρίζεται ότι «άπληστοι επιστήμονες σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως» - και φτάνει στο σημείο να ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ συγκάλυψε το σκάνδαλο.

Πρώην αρχηγοί πληροφοριών και διπλωμάτες έχουν ήδη ισχυριστεί ότι η Covid-19 διέρρευσε από ένα εργαστήριο της Γουχάν στο πλαίσιο της «συγκάλυψης του αιώνα». Ο Δρ Χαφ είπε: «Κανείς δεν πρέπει να εκπλήσσεται που οι Κινέζοι είπαν ψέματα για το ξέσπασμα του SARS-CoV-2 και στη συνέχεια έκαναν ασυνήθιστα πράγματα για να το κάνουν να φαίνεται σαν να εμφανίστηκε φυσικά η ασθένεια. «Το συγκλονιστικό μέρος όλων αυτών είναι πώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ψέματα σε όλους μας».

Το 2009, το εργαστήριο της Ουχάν άρχισε να συνεργάζεται με την EcoHealth Alliance σε ένα πρόγραμμα της USAID - που ονομάζεται PREDICT - με επίκεντρο τις αναδυόμενες πανδημικές απειλές.Το PREDICT σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην ανίχνευση και εύρεση ζωονοσογόνων ιών με πιθανότητα πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων των κορονοϊών.

Η Σι Ζενγκλί, η ιολόγος της Γουχάν που έγινε γνωστός ως «Batwoman» - ήλπιζε ότι το πρόγραμμα θα δημιουργούσε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για πανδημίες. Αλλά το 2014, ο Δρ Χαφ κλήθηκε να επανεξετάσει μια πρόταση χρηματοδότησης που αποκάλυψε ότι πραγματοποιούνταν εργασίες για τη δημιουργία του SARS-CoV-2 - που προκαλεί την Covid-19.

Η έρευνα κέρδους λειτουργίας (που τροποποιεί γενετικά έναν οργανισμό με τρόπο που μπορεί να ενισχύσει τις βιολογικές λειτουργίες των γονιδιακών προϊόντων) αναζητά τους ιούς που μολύνουν πιο εύκολα τους ανθρώπους για να βοηθήσουν τους ερευνητές να δοκιμάσουν επιστημονικές θεωρίες, να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και να βρουν θεραπείες για μολυσματικές ασθένειες. Αλλά η επικίνδυνη μέθοδος έρευνας μπορεί να δημιουργήσει ανησυχίες για την ασφάλεια και την ασφάλεια - και είναι απαγορευμένη σε πολλές χώρες.

Αρχικά είχε απαγορευτεί στις ΗΠΑ το 2014, αλλά επανεισήχθη το 2017. Ο δρ Χαφ σύντομα συνειδητοποίησε ότι ο ιός δεν θα εμφανιζόταν ποτέ στη φύση και είχε εξελιχθεί σε ένα πολύ πιο ισχυρό παθογόνο στο εργαστήριο. Ο ίδιος πιστεύει ότι ο κορονοϊός κατασκευάστηκε γενετικά στην Ουχάν μέσω της έρευνας που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και ότι η κακή βιοασφάλεια οδήγησε σε διαρροή εργαστηρίου.

«Η EcoHealth Alliance ανέπτυξε τον SARS-CoV-2 και ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη του παράγοντα SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της απασχόλησής μου στον οργανισμό», είπε. Διευκρινίζει βέβαια ότι δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι η Κίνα απελευθέρωσε σκόπιμα τον ιό.

Το έργο που χρηματοδοτήθηκε από τις ΗΠΑ ήταν «κυρίως μια παγκόσμια αποστολή αλιείας για κορονοϊούς». «Εκείνη την εποχή, ένιωσα ότι το έργο έμοιαζε περισσότερο με συλλογή πληροφοριών παρά με επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη», είπε στο βιβλίο του. Ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν το έργο για να αξιολογήσουν τις δυνατότητες βιοόπλων ξένων εργαστηρίων - συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Ιολογίας της Γουχάν.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με κορυφαία στελέχη το 2015 και το 2016, ο Δρ Χαφ είπε ότι σήμανε τον κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους βιοασφάλειας. Όταν όμως εμφανίστηκε ο κορονοϊός στο τέλος του 2019, είπε ότι η Κίνα «και ορισμένοι από τους συνεργάτες της αμερικανικής κυβέρνησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, την USAID και το Υπουργείο Άμυνας μπήκαν σε λειτουργία πλήρους συγκάλυψης».

Ο Δρ Χαφ είπε ότι «έχει καλούς λόγους να πιστεύει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε για το ξέσπασμα τον Αύγουστο ή τον Οκτώβριο του 2019». Ο ίδιος αποχώρησε από την EcoHealth Alliance το 2016 «λόγω ενός μεγάλου αριθμού ηθικών ανησυχιών σχετικά με το επιστημονικό έργο και την EcoHealth Alliance στο σύνολό της». Αλλά στο τέλος του 2019, του προσφέρθηκε ξαφνικά μια θέση στην Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Defense (DARPA).

Ο Δρ Χαφ πιστεύει τώρα ότι τον προσέγγισαν για να «εξαγοράσουν» τη σιωπή του για την προέλευση του κορονοϊού. «Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στην κυβέρνηση των ΗΠΑ δυνητικά με εντόπισαν ως κίνδυνο να γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι το συμβάν εμφάνισης της νόσου SARS-CoV-2 ήταν συνέπεια της χορηγίας της αμερικανικής κυβέρνησης στη γενετική μηχανική του SARS-CoV-2 στο εσωτερικό. και στο εξωτερικό», είπε στο βιβλίο του.

«Περίπου ένα μήνα μετά την έναρξη της πανδημίας, και ήμουν ανένδοτος ότι ο SARS-CoV-2 ήταν ένας ανθρωπογενής παράγοντας, συνειδητοποίησα ξαφνικά ποιο ήταν το πιθανό κίνητρο και η επιμονή για τη στρατολόγησή μου. Η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών συνειδητοποίησε ότι ήμουν το μόνο άτομο σε ανώτερη θέση που είχε αποχωρήσει από την Eco Health Alliance και το γεγονός ότι δούλευα εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης με έκανε απειλή για την ατζέντα τους».

Ο Δρ Χαφ πιστεύει ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι του πρόσφεραν τον ρόλο για να «ορκιστεί σε σιωπή για το υπόλοιπο της ζωής μου». Καθώς άρχισε να αποκαλύπτει την υποτιθέμενη εκτεταμένη συγκάλυψη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, είπε ότι οι αρχές ξεκίνησαν μια τεράστια εκστρατεία παρενόχλησης εναντίον του.

Υποστήριξε ότι συχνά εμφανίζονταν drones στρατιωτικής ποιότητας στο σπίτι του, τον καταδίωκαν στο σούπερ μάρκετ και τον ακολουθούσαν άγνωστα οχήματα. Ο Δρ Huff έχει καταθέσει μήνυση κατά της EcoHealth Alliance στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

To βιβλίο του με τίτλο «Η αλήθεια για την Ουχάν: Πώς αποκάλυψα το μεγαλύτερο ψέμα στην ιστορία« (The Truth about Wuhan: How I Uncovered the Biggest Lie in History) κυκλοφορεί στις 6 Δεκεμβρίου