Sologamy: Γιατί κάποιοι παντρεύονται τον εαυτό τους;

10/12/2022 09:30

Το 1993, η Λίντα Μπέικερ, μία οδοντίατρος από το Λος Άντζελες, αποφάσισε ότι είχε κουραστεί να «περιμένει την αλυσίδα των γεγονότων που θα την οδηγούσαν στην πόρτα της εκκλησίας και σε μία γαμήλια τούρτα». Παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια της, κάλεσε εβδομήντα πέντε από τους πιο στενούς της φίλους και σε μία λαμπερή τελετή στη Σάντα Μόνικα και παντρεύτηκε... τον εαυτό της.

Έπρεπε να περάσουν περισσότερες από δύο δεκαετίες μέχρι να αναφερθεί ο Τύπος στο «φαινόμενο sologamy». Το 2011, δέκα γυναίκες στο Μπιλμπάο της Ισπανίας συγκεντρώθηκαν για να διακηρύξουν δημοσίως την αυτοεκτίμηση και τον αυτοθαυμασμό τους και να παντρευτούν... τον εαυτό τους. Αυτό που ξεκίνησε ως μια διασκεδαστική, επαναστατική πράξη ενάντια στον παραδοσιακό γάμο, στην πραγματικότητα ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο και ονομάζεται «sologamy».

Το 2014, η Σάσα Κέιτζεν, συγγραφέας του βιβλίου «Quirkyalone: A Manifesto For Uncompromising Romantics» υποσχέθηκε αδιάλλακτη αφοσίωση στον εαυτό της στο Μπουένος Άιρες. Δεν είχε να κάνει όπως είπε με την αποκήρυξη του έρωτα, ή την αποχή από τις γνωριμίες. Αντίθετα, ήταν μια προσπάθεια να καταπνίξει μια εσωτερική φωνή που έλεγε ότι δεν θα εκπληρωνόταν πραγματικά χωρίς έναν άνδρα.

Για μένα, είχε να κάνει με το να νιώθω πλήρης μόνη μου

Σήμερα χιλιάδες γυναίκες κατά κύριο λόγο, επιλέγουν να παντρευτούν τον εαυτό τους αντί να συνεχίσουν να αναζητούν έναν ισόβιο σύντροφο, το φαινόμενο όμως της «σολογαμίας» δεν αναγνωρίζεται ως δεσμευτική νομική σύμβαση στη Βόρεια Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ ή στους περισσότερους.... γονείς, όπως χιουμοριστικά αναφέρει ο Τύπος.

Η πανδημία ενίσχυσε το φαινόμενο

Την περίοδο της πανδημίας, η Νέκα Κάρτερ, μια κορυφαία Αμερικανίδα κοσμετολόγος και γυμνάστρια αποχωρίστηκε για μήνες τους φίλους και την οικογένειά της. Ήταν ανύπαντρη, χωρίς παιδιά και πέρασε όπως λέει ολομόναχη εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Στο τέλος θέλησε να επιβεβαιώσει τη «δύναμή» της, αποφασίζοντας να παντρευτεί τον εαυτό της. Τον περασμένο Αύγουστο, είπε το μοναχικό «δέχομαι» σε μια τελετή- έκπληξη στην Τάμπα της Φλόριντα, περιτριγυρισμένη από 40 φίλους και μέλη της οικογένειας.

«Η πανδημία μού θύμισε ότι χρειάζομαι μόνο εμένα για να είμαι ευτυχισμένη», είπε. «Δεν ήθελα να νιώσω μόνη ή μοναχική επειδή δεν είχα σύντροφο ή σχέση». Η Κάρτερ είναι μία από τους δεκάδες single σε όλο τον κόσμο που ασπάζονται τη «σολογαμία» (sologamy) και ορκίζονται να αγαπούν τον εαυτό τους μέχρι... να τους χωρίσει ο θάνατος.

H Nέκα Κάρτερ

Η τάση άρχισε να αυξάνεται από τότε που «χτύπησε» ο κορονοϊός, καθώς οι μοναχικοί ανά τον πλανήτη, εξαντλημένοι από τα ραντεβού στο Zoom και τις ατελείωτες συζητήσεις στα social media, προχώρησαν σε δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης για τον εαυτό τους.

«Καθώς περνούσαν περισσότερο χρόνο μόνοι στο σπίτι, οι άνθρωποι επέλεξαν νέες μεθόδους για να εκτιμήσουν τον εαυτό τους και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους», εξηγεί η Εύα Κιούμπιλουτ, ψυχολόγος στο Λος Άντζελες. «Η διεξαγωγή μιας τελετής σολογαμίας μπορεί να είναι ο τέλειος τρόπος για να ενισχύσει κανείς την αυτοπεποίθησή του και να εκτιμήσει τον εαυτό του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Μη δεσμευτική, νομική πράξη

Η σολογαμία, δεν είναι μια δεσμευτική, νομική πράξη. Δεν οδηγεί σε φοροαπαλλαγή και ο «νεόνυμφος» είναι ελεύθερος να παντρευτεί κάποιον άλλο στο μέλλον χωρίς να χρειαστεί να χωρίσει επίσημα, με δικηγόρους και έγγραφα. Ως αποτέλεσμα, είναι δύσκολο να εντοπιστεί ακριβώς πόσες γυναίκες έχουν παντρευτεί τον εαυτό τους. Η Aμέν Τζάφρι, σκηνοθέτης και παραγωγός ενός ντοκιμαντέρ για το φαινόμενο με τίτλο «So I Married Myself», είπε ότι η πανδημία είχε σίγουρα αυξήσει το ενδιαφέρον.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι άνθρωποι απομονώθηκαν, ενώ πολλά ζευγάρια αντιμετώπισαν προβλήματα, καθώς κλήθηκαν να ζήσουν συνέχεια μαζί, συχνά σε λίγα τετραγωνικά και κάπως έτσι ο κόσμος άρχισε να αγαπάει και να σέβεται τον εαυτό του», είπε. «Η πανδημία οδήγησε σε πολύ εσωτερικό προβληματισμό και τη συνειδητοποίηση ότι, τελικά, είμαστε οι καλύτεροι σύντροφοί του εαυτού μας και ότι οι υγιείς σχέσεις απαιτούν να έχουμε κάνει πρώτα.... ειρήνη με τον εαυτό μας».

Η ίδια η σκηνοθέτις ξεκίνησε την ταινία ως μίνι έρευνα, αλλά πλέον σχεδιάζει να αγοράσει βέρα για τον εαυτό της. «Ξεκίνησα αυτήν την ταινία ως παρατηρητής, απογοητευμένη από τους κοινωνικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στις γυναίκες, ξεκινώντας από την ανάγκη να συνεργαστούν», είπε. «Αλλά συνειδητοποίησα ότι έχω μάθει πολλά από αυτό τα τελευταία δύο χρόνια ήδη».

Το ίδιο συνέβη με την Ένα Τζόουνς, η οποία παντρεύτηκε τον εαυτό της τον Σεπτέμβριο του 2020 αφού έζησε τους πιο δύσκολους μήνες της πανδημίας και αποφάσισε ότι ήθελε να αφοσιωθεί στον εαυτό της για πάντα. «Νιώθω ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ ξανά», είπε η 51χρονη Τζόουνς, από τη Βόρεια Καρολίνα. Στη «μεγάλη» της μέρα είχε 20 καλεσμένους, λόγω των περιορισμών της COVID-19, φόρεσε ένα λευκό νυφικό και μία τιάρα και επέλεξε μια γαμήλια τούρτα με ηλιοτρόπια.

Διάσημες που είπαν το «ναι»... στον εαυτό τους

Τα τελευταία χρόνια αρκετές διάσημες έχουν ασπαστεί τη «σολογαμία». Το 2017, το γνωστό μοντέλο της Victoria's Secret, Αντριάνα Λίμα, ανακοίνωσε στο Instagram ότι φοράει συμβολικά ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. «Είμαι αφοσιωμένη στον εαυτό μου και στη δική μου ευτυχία», έγραψε. «Παντρεύομαι τον εαυτό μου».

https://www.instagram.com/p/BUsd6EwhpwS

Εκείνη την εποχή, η Λίμα ήταν μόνη της, πρόσφατα ωστόσο η ίδια και ο σύντροφός της, ο παραγωγός ταινιών Andre Lemmers, έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, το τρίτο για το εντυπωσιακό μοντέλο από τη Βραζιλία.

Η τραγουδίστρια Φαντάζια Μπαρίνο δεσμεύθηκε επίσης να αγαπάει τον εαυτό της λίγα χρόνια πριν παντρευτεί τον σύζυγό της, ενώ και η ηθοποιός Έμα Γουότσον, με περηφάνια ανακοίνωσε ότι «έχει σχέση με τον εαυτό της» σε μια συνέντευξη της στο περιοδικό Vogue το 2019. Λίγο μετά άρχισε να βγαίνει με τον επιχειρηματία Λίο Ρόμπιντον.

Μία απο τις σκηνές που θα μείνουν ωστόσο στην ιστορία έχει καταγραφεί στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Sex and the City», όπου η πρωταγωνίστρια Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) «βγάζει τη γλώσσα» στις συμβάσεις και... παντρεύεται συμβολικά τον εαυτό της.



«Η Κάρι, ως ανύπαντρη, τα καταφέρνει στη ζωή. Έχει ένα υπέροχο διαμέρισμα, έναν μικρό αλλά στενό κύκλο φίλων, μια ικανοποιητική δουλειά και αρκετά χρήματα για να χαρίσει στον εαυτό της υπέροχες, ακριβές γόβες. Αλλά για άλλους, αυτά τα επιτεύγματα ωχριούν σε σύγκριση με το γάμο και την ανατροφή παιδιών» γραφει ο αμερικανικός Τύπος, αναλύοντας το επίμαχο επεισόδιο.

Παραδείγματα στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη

Αρκετές τηλεοπτικές σειρές έχουν παρουσιάσει χαρακτήρες που παντρεύτηκαν τον εαυτό τους. Ανάμεσά τους, εκτός απο την Κάρι Μπράντσο, η Σου Σιλβέστερ στο Glee, η Χόλι Φράνκλιν στην 4η σεζόν των Exes, ένας μεσήλικας στο Jam και η Ρόνα Τζέφερσον στο Doctors.

Η Sologamy είναι το θέμα της βραβευμένης βρετανικής κωμωδίας μικρού μήκους του 2010 με τίτλο «Ο άνδρας που παντρεύτηκε τον εατό του» (The Man Who Married Himself) βασισμένη σε ένα διήγημα του Τσάρλι Φις που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1999. Στην ταινία με τον Μπεν Στίλερ Zoolander 2 του 2016, το μοντέλο All, τον οποίο υποδύεται ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς είναι παντρεμένος με τον εαυτό του.

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ΑΡ

Τέλος, το ίδιο έκανε η πρωταγωνίστρια της ταινίας του 2020 του Icíar Bollaín με τίτλο «Ο γάμος της Ρόζα» (La boda de Rosa) που είχε 8 υποψηφιότητας για βραβείο Goya και 9 για τα βραβεία Feroz. Η Ρόζα που θα κλείσει τα 45, συνδυάζει τη δουλειά της ως μοδίστρα με την πίεση να βοηθήσει την απαιτητική οικογένειά της. Φτάνει σε οριακό σημείο και συνειδητοποιεί ότι πάντα ζούσε τη ζωή της για να υπηρετεί όλους τους άλλους. Απελπισμένη, αναγκάζεται να πάρει την ξαφνική απόφαση να αφήσει τα πάντα πίσω της και να επικεντρωθεί στον εαυτό της. Σκοπεύει να παντρευτεί συμβολικά τον εαυτό της και να κυνηγήσει το όνειρό της...

Oι υπέρμαχοι του «sologamy» λένε ότι η πιθανότητα να παντρευτούν κάποιον άλλο δεν αναιρεί τη σημασία της σχέσης με τον εαυτό τους. «Επέλεξα να το κάνω αναγνωρίζοντας την κορύφωση του ταξιδιού μου προς την αγάπη και την αποδοχή του εαυτού μου και την αναγνώριση ότι δεν χρειάζεται να είμαι σε μια ρομαντική σχέση για να είμαι ευτυχισμένη ή να βρω την ολοκλήρωση», λέει και η Ρομπέρτα Φίντσαμ, η οποία παντρεύτηκε τον εαυτό της στις 2 Ιουλίου ανήμερα των 55ων γενεθλίων της.

Οι πιο στενοί της φίλοι παρευρέθηκαν στην τελετή που έγινε στον κήπο του σπιτιού της. «Αν κάποιος έχει πετύχει κάτι τόσο σημαντικό όπως η αγάπη προς τον εαυτό και η συμπόνια για τον εαυτό του, τότε σίγουρα αξίζει να το γιορτάσουμε», είπε η Φίντσαμ, που ζει στην Αυστραλία. «Γιατί θα πρέπει μόνο τα ζευγάρια να διασκεδάζουν στο γάμο τους;».

Το φαινόμενο έφθασε στην Ινδία

Η Sologamy είναι μια αυξανόμενη τάση στη Δύση τα τελευταία χρόνια και πλέον έχει φθάσει και στην Ινδία. Η Kσάμα Μπιντού πρωταγωνίστησε σε μία παραδοσιακή ινδουιστική τελετή που τελέστηκε τον περασμένο Ιούνιο σε έναν ναό στην πολιτεία Γκουτζαράτ και ειναι η πρώτη εκπρόσωπος του φαινομένου στη χώρα της.

Στολισμένη με την κόκκινη νυφική της στολή, με χέννα στα χέρια και σκόνη στα μαλλιά της, η νύφη έκανε τους συνηθισμένους εφτά γύρους γύρω από την ιερή φωτιά. Ακολούθησαν οι παραδοσιακές τελετουργίες πριν από το γάμο, όπως το μίγμα με κουρκουμά μαζί με λάδι στη νύφη και η μουσική και ο χορός που συνοδεύουν το γάμο. Μετά την τελετή η νεαρή Ινδή επισκέφθηκε τη Γκόα για ένα μήνα του μέλιτος δύο εβδομάδων.

H Kσάμα Μπιντού

Η 24χρονη φοιτήτρια κοινωνιολογίας και μπλόγκερ παντρεύτηκε τον εαυτό της γιατί ήθελε όπως λέει να αφιερώσει τη ζωή της στην «αγάπη του εαυτού της». «Ο γάμος με τον εαυτό σου είναι μια δέσμευση να είσαι εκεί για σένα, να επιλέγεις τη ζωή και τον τρόπο ζωής που θα σε βοηθήσουν να αναπτυχθείς και να ανθίσεις στο πιο ζωντανό, όμορφο και βαθιά ευτυχισμένο άτομο που μπορείς να γίνεις.

Είναι ο τρόπος μου να δείξω ότι αποδέχομαι όλα τα διαφορετικά μέρη μου, ειδικά τα μέρη του εαυτού μου που προσπάθησα να αρνηθώ ή να αποκηρύξω, όπως οι αδυναμίες μου - είτε είναι σωματικές, ψυχικές ή συναισθηματικές. Για μένα, αυτός ο γάμος είναι πραγματικά μια βαθιά πράξη αποδοχής του εαυτού μου. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αποδέχομαι τον εαυτό μου - όλα μου, ακόμα και τα μέρη που δεν φαίνονται όμορφα».

H πρόσκληση γάμου της νεαρής Ινδής

Η οικογένειά της, έδωσε τις ευλογίες της και συμμετείχε στην τελετή μαζί με τους φίλους της. «Η μαμά μου είπε: "Πάντα σκέφτεσαι κάτι καινούργιο". Αλλά οι γονείς μου, οι οποίοι είναι πολύ ανοιχτόμυαλοι, το πήραν καλά, σε μία χώρα με βαθειά ριζωμένες αντιλήψεις. "Εφόσον σε κάνει χαρούμενη, εμείς είμαστε καλά με αυτό"», της είπαν.

Απο τις ΗΠΑ και την Αυστραλία μέχρι τη μακρινή Ινδία έχουν καταγραφεί εκατοντάδες «μοναχικοί γάμοι» τα τελευταία χρόνια. Σε ε μια άκρως ασυνήθιστη περίπτωση μάλιστα, ένα 33χρονο μοντέλο από τη Βραζιλία «χώρισε» τον εαυτό της τρεις μήνες μετά το «γάμο» της.

Οι «μπίζνες» γύρω απο το φαινόμενο

Οι επιχειρήσεις έχουν επίσης πολλαπλασιαστεί σε πολλά μέρη του κόσμου, ανταποκρινόμενες στην τάση, προσφέροντας γαμήλια κιτ, όπως δαχτυλίδια, όρκους και κάρτες επιβεβαίωσης που γράφουν φράσεις όπως «Με παντρεύομαι. Είμαι φοβερός».

Η είδηση έχει ξεκινήσει επίσης μια τεράστια συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι επικροτούν το «φαινόμενο» λέγοντας ότι θα αποτελούσε έμπνευση για πολλούς, αλλά οι περισσότεροι απλώς βρίσκουν τη «σολογαμία» μια τάση ανόητη, χωρίς κανένα νόημα και ενδιαφέρον.

Μια γυναίκα στο Twitter αναρωτήθηκε ποια ήταν η ανάγκη για γάμο αν δεν εμπλεκόταν κανένας άλλος. Ένας άλλος είπε ότι φαίνεται ότι οι υπέρμαχοι της τάσης, απλώς προσπαθούν να ξεφύγουν από τις οικογενειακές ευθύνες και τα βάρη. Κάποιοι επέκριναντη σολογαμία ως «μια παράξενη και θλιβερή πράξη» και την απέδωσαν στον «χρόνιο ναρκισσισμό».



