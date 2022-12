Μαράια Κάρεϊ:Η βασίλισσα των Χριστουγέννων ξανά στην κορυφή των τσαρτς

Μαράια Κάρεϊ: Το κλασικό πλέον «All I Want For Christmas Is You» σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση αφού μόνο μέσα στην περασμένη εβδομάδα μεταδόθηκε 10,8 εκατομμύρια φορές.

«Μύρισε» Χριστούγεννα στα βρετανικά τσαρτς με την Μαράϊα Κάρεϊ να εκθρονίζει την Τέιλορ Σουίφτ από την κορυφή.

Στο Top 40 των βρετανικών τσαρτς έκαναν την εισοδό τους ακόμη 23 αγαπημένα γιορτινά τραγούδια.

Το τραγούδι της Κάρεϊ, που έχει γίνει πλέον ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των γιορτών κυκλοφόρησε πρώτη φορά πριν από 28 χρόνια, το 1994, ενώ στην πρώτη θέση έφτασε μόλις το 2020.

Όπως αναφέρει το BBC, στο εβδομαδιαίο τσαρτ βρίσκεται και η άλλη μεγάλη κλασική επιτυχία «Last Christmas», των βρετανών Wham, ενώ στην τέταρτη θέση είναι η συνεργασία του Elton John με τον Ed Sheeran, «Merry Christmas».

Στην 6η θέση το «Rockin' Around The Christmas Tree» από την Brenda Lee, ενώ αιώνια αγαπημένα τραγούδια όπως τα Merry Christmas Everyone, Fairytale Of New York and It's The Most Wonderful Time Of The Year βρίσκονται αρκετά πιο χαμηλά στην λίστα.