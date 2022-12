Άντονι Χόπκινς: Ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» χορεύοντας

Ο ηθοποιός Άντονι Χόπκινς, ευχήθηκε για τα Χριστούγεννα χορεύοντας υπό τους ήχους του «Dance Me To The End Of Love».

Ο Άντονι Χόπκινς ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς του φίλους με ένα χορό. Ο 84χρονος ηθοποιός με μία ανάρτηση, παρουσίασε στους θαυμαστές του μερικά αστεία στιγμιότυπα, ενώ ανέδειξε και τις χορευτικές του ικανότητες.

Ανήμερα των Χριστουγέννων ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, θέλησε να ευχηθεί στο κοινό του με έναν ξεχωριστό τρόπο. Φορώντας ένα καρό κόκκινο και πράσινο πουκάμισο, ένα μαύρο παντελόνι και έχοντας τοποθετήσει στο κεφάλι του έναν αστραφτερό σκούφο του Άι Βασίλη, χόρεψε στον ρυθμό, του κομματιού «Dance Me to the End of Love».

Ο Άντονι Χόπκινς έδειξε να το διασκεδάζει, έχοντας ζωγραφισμένο ένα χαμόγελο στα χείλη του, ενώ ερμήνευε σιωπηλά και τους στίχους του διαχρονικού τραγουδιού. «Γεννημένος ελεύθερος. Να είσαι ελεύθερος. Καλές γιορτές», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram.

Όπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια και τα likes πήραν «φωτιά» στη δημοσίευσή του.