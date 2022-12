Μέγκαν Μαρκλ: «Ναρκισσίστρια» τη χαρακτηρίζει το περιοδικό Politico

Η Μέγκαν Μαρκλ χαρακτηριστηκε «ναρκισσίστρια» παρόμοια με τον Κάνιε Γουέστ, την Ελίζαμπεθ Χολμς και τον Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ σε ένα νέο άρθρο του Politico.

Σε άρθρο με τίτλο «2022 Is The Year We All Got Tired of the Narcissists», υποδηλώνει ότι, για άτομα όπως η Markle το 2022 διέπρεψαν για τον ναρκισιμό τους.

Η συγγραφέας Joanna Weiss σημείωσε: «Η φυσική μου συμπάθεια για το ζευγάρι άρχισε να μετατρέπεται σε εκνευρισμό και σκέφτηκα ότι ο εγωισμός έχει τα όριά του. Και μου έκανε εντύπωση ότι η υπέρβαση που οδήγησε στη σειρά των Sussexes είναι η ίδια παρόρμηση που μετέτρεψε τον Elon Musk σε τρόμο στο Twitter, που ώθησε τον Ye να αναδείξει την εξωφρενική συμπεριφορά μέχρι που πέρασε τα όρια σε κραυγαλέο αντισημιτισμό, που έστειλε τον Bankman-Fried από την κορυφή του κόσμου σε μια φυλακή των Μπαχάμεων».

Χάρι - Μέγκαν: Δεν δέχονται τη «συγγνώμη» της «The Sun»

Tη συγγνώμη της εφημερίδας «The Sun» απέρριψαν στις 24/12 ο Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν για το επικριτικό άρθρο που δημοσίευσε.

Στο άρθρο, ο παρουσιαστής της εκπομπής Top Gear Τζέρεμι Κλάρκσον έγραφε ότι «τη νύχτα δεν μπορεί να κοιμηθεί επειδή ονειρεύεται την ημέρα που θα διαπομπεύσουν γυμνή (τη Μέγκαν) στους δρόμους όλων των πόλεων της Βρετανίας ενώ το πλήθος θα φωνάζει "αίσχος" και θα της πετάει περιττώματα».

Ο ανεξάρτητος οργανισμός δημοσιογραφικής δεοντολογίας της Βρετανίας IPSO ανέφερε την Τρίτη ότι έλαβε 17.500 καταγγελίες διαμαρτυρίας – τις περισσότερες που έχουν γίνει ποτέ για οποιοδήποτε ρεπορτάζ από το 2014.

«Μολονότι το κοινό δικαιούται τη συγγνώμη της εφημερίδας για τα επικίνδυνα σχόλια της, δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση εάν η Sun δεν συνέχιζε να εκμεταλλεύεται και να επωφελείται από το μίσος, τη βία και τον μισογυνισμό» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν.

«Μια πραγματική συγγνώμη θα ήταν μια μεταστροφή στα θέματα που καλύπτουν και τα δεοντολογικά πρότυπά τους μια και καλή. Δυστυχώς, κρατάμε μικρό καλάθι», πρόσθεσε.

Η Sun ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «λυπάται» για τη δημοσίευση του άρθρου, το οποίο έχει αποσυρθεί πλέον από τον ιστότοπο και το αρχείο της. Ο ίδιος ο Κλάρκσον είπε ότι «τρομοκρατήθηκε» από την οδύνη που προκάλεσε και υποσχέθηκε ότι «θα είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον».