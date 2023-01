Δυστύχημα με λεωφορείο στη Βραζιλία: 4 νεκροί και 29 τραυματίες ποδοσφαιριστές

LUTO NO FUTEBOL MAGEENSE! ??



O Atleta Kaylon da Silva, faleceu nesta Madrugada, no acidente do Ônibus da delegação do Esporte Clube Vila Maria Helena.



Kaylon tinha 13 anos e já se destacava por seu talento e era considerado umas das Futuras Promessas do Futebol Mageense. pic.twitter.com/5t7e6FpEhE