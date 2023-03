Τζένιφερ Λόπεζ: Το λαμπερό πάρτι στο Λος Άντζελες και τα νέα επιχειρηματικά της σχέδια

«Ασταμάτητη» η Τζένιφερ Λόπεζ εγκαινιάζει νέα επαγγελματικά σχέδια. Μουσικός, ηθοποιός, επιχειρηματίας, η 53χρονη σταρ μπήκε δυναμικά στο χώρο της υπόδυσης και το γιόρτασε με ένα λαμπερό πάρτι στο Λος 'Αντζελες

Η 53χρονη Jlo επέδειξε για μία ακόμη φορά το επιχειρηματικό της δαιμόνιο, ενώνοντας τις δυνάμεις της με τον κολοσσό Revolve, για μία νέα σειρά παπουτσιών, σε μία νέα πολλά υποσχόμενη συνεργασία. Σήμα κατατεθέν της, το χαρακτηριστικό της σταρ που δεν ειναι άλλο από τα ψηλά τακούνια.

«Η συλλογή είναι πολύ εγώ! Ήταν διασκεδαστικό να δοκιμάζω τα παπούτσια και μου αρέσει η πλατφόρμα, η λάμψη και το σέξι στυλ!» είπε η τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας στο περιοδικό PEOPLE για το νέο της εγχείρημα. Η φίρμα Revolve «είναι ένας προορισμός για πολλούς καταξιωμένους και ανερχόμενους σχεδιαστές» πρόσθεσε και δήλωσε «ενθουσιασμένη» που οι θαυμαστές και οι πελάτες της εταιρείας μπορούν να δοκιμάσουν τα στυλ μόνοι τους.

Η πρώτη συλλογή της Λόπεζ και της Revolve, που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα περιλαμβάνει 16 τολμηρά και σέξι σχέδια, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη «λαμπερή, τολμηρή, ισχυρή και σέξι» στάση της δημιουργού, ανακοίνωσε ο οίκος. H αρχική συλλογή περιλαμβάνει «γλυπτές γόβες» με κομψά μεταλλικά, κρυστάλλινα διακοσμητικά και «animal prints», ψηλές πλατφόρμες, μπότες μέχρι το γόνατο, σανδάλια με λουριά και γόβες σχεδιασμένες σε διάφορα υλικά.

Οι στυλίστες της Rob Zangardi και Mariel Haenn βοήθησαν να μεταφραστεί η αισθητική της στη συλλογή. «Η Revolve και ολόκληρη η ομάδα ήταν τόσο υπέροχοι συνεργάτες. Μου άρεσε να βλέπω τα πάντα να ζωντανεύουν, τόσες πολλές λεπτομέρειες να μπαίνουν σε κάθε παπούτσι» είπε η σταρ της ταινίας «Γάμος μετ' εμποδίων»

«Λατρεύω τη δημιουργική διαδικασία και μετά να τη βλέπω να ζωντανεύει. Για μένα, το να είμαι μέρος του εγχειρήματος διασφαλίζει ότι θα είμαι έτοιμη και οτι μαζί θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα» είπε η ποπ σταρ η οποία θα κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ με τίτλο «This Is Me ...Νow» στις 25 Νοεμβρίου, κατά την 20ή επέτειο του άλμπουμ της This Is Me ... Then.

Η JLO σε νέα επαγγελματικά βίντεο Instagram

Το να φοράει ένα...statement παπούτσι είναι επίσης αγαπημένη συνήθεια της Λόπεζ. Συχνά διαμορφώνει τα ρούχα της από κάτω προς τα πάνω και σημειώνει ότι «ένα υπέροχο παπούτσι μπορεί να είναι πολύ δυνατό και να αντιπροσωπεύει το στυλ, το συναίσθημα που θέλει κανείς να απεικονίσει».

Το Σάββατο 18 Μαρτίου η JLO έκανε πάρτι με τη γνωστή μάρκα παπουτσιών στο Λος Άντζελες και πολλά διάσημα αστέρια του Χόλιγουντ και της μόδας έδωσαν το παρών. Για την περίσταση η σταρ της βραδιάς επέλεξε ένα metallic πλισέ φόρεμα με κοψίματα του σχεδιαστή Julien McDonald, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με πλατφόρμες από την συλλογή της, Revolve!

Έξω, μια πισίνα τεραστίων διαστάσεων με θέα το Λος Άντζελες η οποία ήταν γεμάτη με ανάκλιντρα στα οποία οι επισκέπτες στέκονταν όσο προχωρούσε η ​​νύχτα, έγινε το επίκεντρο της βραδιάς. Οι πρώτοι που έφθασαν στο πάρτι είχαν την πολυτέλεια να χαλαρώσουν και να δουν το ηλιοβασίλεμα.

Χαμόγελα στο λαμπερό πάρτι Instagram

Ανάμεσά τους οι Chloe και Halle Bailey, η Christina Millian, ο σχεδιαστής Michael Costello, ο στυλίστας της Λόπεζ, Rob Zangardi, η Chief Brand Officer της Revolve Group, Raissa Gerona, ο Benny Medina, ο Rocky Barnes και η Emma Brooks. Όλοι τους φορούσαν γόβες της επιλογής τους

«Η συνεργασία με σημαντικούς παράγοντες της μόδας και της ψυχαγωγίας ήταν ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας μας. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας αποκλειστικά προϊόντα που μπορούν να αγοράσουν μόνο από τη Revolve.Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι ένα σύμβολο της ποπ κουλτούρας και έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο (...) Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε τη νέα σειρά υποδημάτων και συνεργαζόμαστε μαζί της» ανακοίνωσε η Revolve.