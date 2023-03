Τζένιφερ Λόπεζ: «Προκαλώ τον εαυτό μου» - Η πρωινή ρουτίνα και το σκληρό πρόγραμμα

Η Τζένιφερ Λόπεζ ασκείται καθημερινά όχι μόνο για να δείχνει υπέροχη στο κόκκινο χαλί, αλλά και για να νιώθει καλά με τον εαυτό της όπως είπε.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ασκείται καθημερινά πολύ νωρίς το πρωί, ακολουθώντας εδώ και χρόνια ευλαβικά μία ρουτίνα γυμναστικής που τη βοηθάει να μένει λαμπερή και υγιής. Η 53χρονη τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας μίλησε στο UsWeekly για το πώς η ενδυνάμωση του σώματός της τη βοηθά να διατηρεί μια θετική ψυχική στάση.

Η γεννημένη στο Μπρονξ σταρ που πόζαρε πρόσφατα γυμνή με τα παπούτσια της φίρμας Revolve τα οποία προωθεί, πρωταγωνιστεί στην νέα καμπάνια για το ρόφημα BodyArmor Lyte. «Δεν είναι μυστικό ότι η φυσική κατάσταση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου», είπε η σύζυγος του Mπεν Άφλεκ, μητέρα των15χρονων διδύμων Mαξ και Έμ.

«Νομίζω ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της άσκησης και της ψυχικής υγείας», είπε η ποπ σταρ που θα παρουσιάσει το επόμενο άλμπουμ της με τίτλο «This Is Me... Now» συνέχεια του «This Is Me... Τhen» αυτό το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το MentalHealth.org, «Η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που ασκούνται τακτικά έχουν καλύτερη ψυχική υγεία και συναισθηματική ευεξία και χαμηλότερα ποσοστά ψυχικών ασθενειών. Η άσκηση φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ψυχικής ασθένειας. Φαίνεται επίσης να βοηθά στη θεραπεία ορισμένων παθήσεων ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη και το άγχος».

Στη συνέχεια, η Λόπεζ είπε στο UsWeekly, «Όταν βρίσκουμε μια καλή ισορροπία μέσω της αποφασιστικότητας και της συγκέντρωσης, φυσικά πιέζουμε να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας». Η Λόπεζ ισχυρίστηκε ότι «το πρώτο πράγμα που κάνει το πρωί είναι να γυμνάζεται» συχνά πριν από τις 5 το πρωί όταν είναι ακόμα σκοτάδι έξω, ανεξάρτητα από το τι περιλαμβάνει το «φορτωμένο πρόγραμμα» της.

«Προσπαθώ να κάνω καλές επιλογές και να μοιράζω τον χρόνο μου», πρόσθεσε στον ιστότοπο, ενώ ακολουθεί διαφορετικά προγράμματα άσκησης.