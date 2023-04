Λανς Ρέντικ: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του ηθοποιού

ΗΠΑ: Ο ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς σειρές βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 17 Μαρτίου, είδηση που έγινε γνωστή από τους εκπροσώπους του με την εξής δήλωση: «Ο γνωστός ηθοποιός Λανς Ρέντικ πέθανε ξαφνικά σήμερα το πρωί από φυσικά αίτια»

Τα αίτια θανάτου του ηθοποιού Λανς Ρέντικ έγιναν γνωστά σήμερα.

Όπως αναφέρει το πιστοποιητικό θανάτου του, το οποίο έλαβε πρώτο το ΤΜΖ ο ηθοποιός του John Wick και The Wire πέθανε από ισχαιμική καριδακή νόσο και αθηροσκληρωτική στεφανιαία νόσο.

Ο Λανς Ρέντικ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, θα αποτεφρωθεί.

Όπως αναφέρει το People, ο ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς σειρές βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 17 Μαρτίου, είδηση που έγινε γνωστή από τους εκπροσώπους του με την εξής δήλωση: «Ο γνωστός ηθοποιός Λανς Ρέντικ πέθανε ξαφνικά σήμερα το πρωί από φυσικά αίτια».

«Ο Λανς ήταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες The Wire, Bosch, Resident Evil του Netflix και John Wick», συνεχίζει η δήλωση.

«Πίσω του αφήνει την σύζυγό του Stephanie Reddick και τα παιδιά του Yvonne Nicole Reddick και Christopher Reddick», σημειώνεται. «Ο Λανς θα λείψει πολύ. Σεβαστείτε την οικογένειά του αυτή τη στιγμή».

Ο ηθοποιός μόλις μία μέρα πριν φύγει από τη ζωή είχε μοιραστεί μία γλυκιά ανάρτηση στο Instagram για τα τέσσερα σκυλιά του.

Μετά την είδηση του θανάτου του Ρέντικ χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν στα σχόλια εκφράζοντας τη θλίψη τους και συλλυπητήρια στους οικείους του.

Εκτός από τον ρόλο του Cedric Daniels στο The Wire και του Charon στη σειρά John Wick, ο Reddick ήταν γνωστός για τους τηλεοπτικούς του ρόλους στα Bosch, Resident Evil, Lost and Oz, καθώς και για ταινίες όπως Godzilla vs. Kong, One Night in Miami, Λευκός Οίκος Down και The Guest.

Παράλληλα ο ηθοποιός είχε αρκετά ακόμα να κάνει, καθώς επρόκειτο να συμμετέχει στη νέα ταινία του Percy Jackson and the Lightning Thief στον ρόλο του Δία, το 2024 αλλά και στο reboot White Men Can't Jump υπό τον Jack Harlow αλλά και το σπινοφ του John Wick.