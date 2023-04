Μισέλ Γιο: Πήγε το Όσκαρ της στον τάφο του πατέρα της στη Μαλαισία

Η Μισέλ Γιο είχε υποσχεθεί στο παρελθόν να πάει το Όσκαρ στη Μαλαισία μετά τη νίκη της στα φετινά βραβεία.

Την Μεγάλη Τετάρτη, η 60χρονη Μισέλ Γιο δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στο Instagram που δείχνουν τη μητέρα της Τζάνετ να ποζάρει με το Όσκαρ της Γιέο, αφού η πρωταγωνίστρια του «Everything Everywhere All at Once» ταξίδεψε στην πατρίδα της, τη Μαλαισία, με το βραβείο στο χέρι.

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός είχε υποσχεθεί στο παρελθόν να φέρει το Όσκαρ στη Μαλαισία μετά τη νίκη της στα φετινά βραβεία.

Μια δεύτερη φωτογραφία που μοιράστηκε η Μισέλ Γιο την έδειχνε να κρατάει το τρόπαιο στον τόπο του τάφου του πατέρα της, ο οποίος φαινόταν να περιβάλλεται από λουλούδια.

«Έφερα τον κ. Οσκαρ σπίτι.... Χωρίς την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των γονιών μου... δεν θα ήμουν εδώ σήμερα», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Μισέλ Γιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Ασία. Μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες στο Instagram την Τετάρτη από το Μουσείο του Παλατιού του Χονγκ Κονγκ από ένα ταξίδι στο μουσείο της πόλης.

Η ηθοποιός αναμένεται να παρουσιάσει την Κυριακή τα Κινηματογραφικά Βραβεία του Χονγκ Κονγκ για να τιμήσει το ξεκίνημα της καριέρας της στην κινηματογραφική βιομηχανία της πόλης, σύμφωνα με το Variety.

