Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ολοκλήρωσε την αυτοβιογραφία της - «Θα ταρακουνήσει τη σόουμπιζ»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε μία «βίαια ειλικρινή» αυτοβιογραφία, μία ιστορία επιβίωσης και θριάμβου που θα γίνει άμεσα μπεστ σέλερ όπως προεξοφλούν οι εκδότες της. Το «ντιλ» με τον εκδοτικό οίκο, τα κεφάλαια για τους γονείς της και η ημερομηνία κυκλοφορίας

Τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο και οι υπεύθυνοι εκδόσεων που πήραν στα χέρια τους το χειρόγραφο κάνουν λόγο για ένα έργο που «εμπνέει» και «θα γίνει μπεστ σέλερ» από την πρώτη στιγμή.

Μια πηγή είπε: «Το βιβλίο της Μπρίτνεϊ είναι μια ιστορία θριάμβου. Θα καλύψει τις πιο ευάλωτες στιγμές της, τα παιδικά της χρόνια –που ήταν ένα μικρό κορίτσι με μεγάλα όνειρα– τον χωρισμό της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, τη στιγμή που ξύρισε το κεφάλι της και τη μάχη με την οικογένειά της. «Είναι επίσης μια ιστορία επιβίωσης που περιγράφει πώς κατάφερε να βγει από τη σκληρή εποπτεία και να βρει την ευτυχία με τον σύζυγό της Σαμ Ασγκάρι».

Η ποπ σταρ οπως αποκαλύπτει η New York Post έχει συνεργαστεί με τον συγγραφέα Σαμ Λάνσκι, έναν καταξιωμένο μυθιστοριογράφο και δημοσιογράφο που έχει γράψει μεταξύ άλλων για έγκριτες εκδόσεις : The Atlantic, New York Magazine, Time και έχει συνεργαστεί με σταρ όπως οι Μαντόνα, Νίκι Μινάζ και Αντέλ.

Ο εκδότης Simon & Schuster λέγεται ότι είναι «ενθουσιασμένος» με το ακόμα ανώνυμο έργο, το οποίο έχει πλέον ολοκληρωθεί και περνάει από τελικές νομικές αναθεωρήσεις για μια προγραμματισμένη κυκλοφορία ενόψει των διακοπών «Το βιβλίο της Μπρίτνεϊ είναι βάναυσα ειλικρινές και γραμμένο από καρδιάς. Δεν μένει πέτρα πάνω. Είναι πραγματικά μια ιστορία γυναικείας ενδυνάμωσης, το πώς πήρε τον έλεγχο της ζωής της» λένε καλά πληροφορημένες πηγές.

Μια δεύτερη πηγή είπε «Αυτό το βιβλίο είναι ένα δώρο… Υπάρχουν μέρη αυτού του βιβλίου με τα οποία κάθε άτομο, ιδιαίτερα κάθε γυναίκα, μπορεί να σχετιστεί και να νιώσει λιγότερο μόνη. Μεταμορφώνει τη χαρά και τον πόνο σε κάτι υπερβατικό: την τέχνη.

«Αυτό είναι ένα εμπνευσμένο ανάγνωσμα, όχι μόνο επειδή δείχνει τη δύναμη του πνεύματος της Μπρίτνεί, αλλά επειδή αφηγείται την ιστορία της με στυλ, εξυπνάδα, ειλικρίνεια και χωρίς καμία αυτολύπηση. Κερδίζει ολοκληρωτικά σε αυτές τις σελίδες. Αυτό το βιβλίο… θα ταρακουνήσει τον κόσμο. Πιστεύω ότι θα είναι επίσης ένα πρωτοποριακό στιγμιαίο μπεστ σέλερ».

Η Page Six αποκάλυψε αποκλειστικά ότι η Σπίαρς έκλεισε μια σημαντική συμφωνία 15 εκατομμυρίων δολαρίων που επισφραγίστηκε από το Creative Artists Agency και τον δικηγόρο της Mathew Rosengart. Είναι ένα από τα υψηλότερα ποσά στην ιστορία μετά τις εκδοτικές συμφωνίες του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα.

Η ίδια η ποπ σταρ άφησε να εννοηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς θέλει αυτό το βιβλίο να δείξει πώς κατάφερε να επιβιώσει. Πρόσφατα έγραψε στο Instagram, «Είμαι ερωτευμένη με τη ζωή που έχω φτιάξει για τον εαυτό μου! Θα έπρεπε να είμαι, είναι όμορφη… και είναι πολύ τρελό μετά από όλη τη σκληρή δουλειά που έχω κάνει για να απαλλαγώ από την κακοποίηση του πατέρα μου και τον ασφυκτικό του έλεγχο, κυριολεκτικά παίζοντας με τις σκέψεις μου μετά από 13 χρόνια, είτε το πιστεύετε είτε όχι οι άνθρωποι!»

Έγραψε επίσης, «Έχοντας αυτή τη νέα ανεξαρτησία μου δίνει δύναμη κάθε μέρα και την ικανότητα να παραμένω πεινασμένη, συγκεντρωμένη, ατρόμητη και ειλικρινά να είμαι απλώς καλός άνθρωπος». Η οικογένεια της Σπίαρς - ειδικά ο πατέρας της Τζέιμι και η μητέρα της Λιν θα έχουν το δικό τους ξεχωριστό...κεφάλαιο στο βιβλίο της, αναφέρουν πηγές



Μιλώντας για το νέο της εγχείρημα η Μπρίτνεϊ πρόσθεσε «Δεν έχω οικογένεια που να με εκτιμά ή να με σέβεται…. καθόλου! Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για μένα και όσο κι αν τους αγάπησα, είναι κάτι που πιθανότατα δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεπεράσω. Όταν δημοσιεύω αυτές τις στιγμές, θέλω απλώς να μιλήσω από την καρδιά μου γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο για μένα να κοιτάζω πίσω και βλέπω πόσοι άνθρωποι λένε να το ξεπεράσω… Δουλεύω για να γίνω πιο δυνατή»