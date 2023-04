Τζένιφερ Γκάρνερ: Γιατί τα παιδιά της δε θέλουν να βλέπουν τις ταινίες της

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει ότι τα παιδιά της διστάζουν να δουν τις ταινίες της, αλλά παρακολουθούν άνετα τα φιλμ με τον μπαμπά τους, Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Γκάρνερ εξομολογήθηκε ότι τα παιδιά της διστάζουν να δουν τις ταινίες της. «Δεν τους αρέσει να με παρακολουθούν σε πράγματα. Το κάνουν για να είναι υποστηρικτικά, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο να βλέπεις τη μαμά σου να φιλάει κάποιον ή να κλαίει», είπε η διάσημη ηθοποιός.

Η 50χρονη μαμά τριών παιδιών είπε στο InStyle ότι δεν περιμένει από κανένα από τα παιδιά της να παρακολουθήσει τη νέα της σειρά στο AppleTV+ με τίτλο «The Last Thing He Told Me» εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα της Λόρα Γκρέις, όπου η Γκάρνερ υποδύεται τον χαρακτήρα της Χάνα

Στην πραγματικότητα, η Γκάρνερ είπε ότι ο γιος της Σάμιουελ, 11 ετών και οι κόρες της Σεραφίνα Ρόουζ 14, και Βάιολετ 17, ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δουλειά του μπαμπά τους Μπεν Άφλεκ «Δεν τους πειράζει να βλέπουν τον μπαμπά τους. Δεν θέλουν να με βλέπουν λυπημένη και δεν θέλουν να με βλέπουν σε ένα ειδύλλιο. Δεν τους αρέσει να με βλέπουν να παίζω τη μαμά κάποιου άλλου, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν θα το δουν αυτό».

Όσο για το βιβλίο The Last Thing He Told Me, η ηθοποιός κατάφερε να πείσει τη μεσαία κόρη της να...ασχοληθεί, όπως λέει. «Λάτρεψα, αγάπησα το βιβλίο. Το διάβασα δυνατά με το μεσαίο παιδί μου την ώρα του ύπνου και δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε», μοιράστηκε. «Μετακινούσα την ώρα του ύπνου αργότερα και αργότερα, επειδή το βιβλίο έχει αυτή την εκπληκτική ιδιότητα, που πραγματικά καθοδηγείται από δύο πράγματα: τα διακυβεύματα ζωής και θανάτου που συνεχίζουν να αλλάζουν όταν δεν το περιμένεις, όλα γυρίζουν ξανά και ξανά».

Το βιβλίο διερευνά επίσης «τη σχέση μεταξύ αυτής της γυναίκας που δεν περίμενε ποτέ να γίνει μητέρα και δεν ήταν ιδιαίτερα προικισμένη σε αυτό και αυτής της νεαρής γυναίκας που δεν περίμενε ποτέ να αποκτήσει μητέρα και δεν ήταν πραγματικά καλή σε αυτό», εξήγησε η Γκάρνερ «Όλα αυτά μαζί έκαναν μια πραγματικά εκρηκτική ανάγνωση».

Η ηθοποιός του «13 Going on 30», είπε ότι ήταν «πολύ δύσκολο» για εκείνη να «παίξει έναν χαρακτήρα που δεν είναι καθόλου μητρικός». «Έχω ενσαρκώσει τη μαμά αρκετά, και αυτό είναι πραγματικά υπέροχο, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνεις η μητέρα ενός καταπληκτικού νεαρού ηθοποιού και μετά να χτίσεις μια σχέση κάτω από αυτό, οπότε στο τέλος, είσαι αρκετά κοντά»

Η συνεργασία με την συμπρωταγωνίστριά της Angourie Rice, η οποία υποδύεται τη 16χρονη θετή της κόρη Μπέιλι απαιτούσε να «γίνουν ομάδα». «Η Angourie Rice και εγώ ήμασταν σχεδόν αντίπαλοι στην αρχή της σειράς», είπε η Γκάρνερ. «Και έπρεπε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, να γίνουμε μια ομάδα - είτε μας άρεσε είτε όχι - έως ότου ήμασταν κοντά. Ήταν ωραίο να χτίζεται η πραγματική μας σχέση σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου, που η εμπιστοσύνη μας χτίστηκε με τον καιρό όπως η Χάνα και ο Μπέιλι».

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter τον περασμένο μήνα, ο Affleck μίλησε για το ποιες από τις ταινίες του γνωρίζουν τα παιδιά του. «Η πρώτη μου ταινία που τα παιδιά μου κάθισαν μαζί ήταν ο Αρμαγεδδών γιατί τους αρέσουν οι ταινίες όπου μπορούν να με κοροϊδεύουν και τους αρέσει πολύ η ιδέα ότι ήμουν αστροναύτης ή πετρελαιάς ή απλώς το βρήκαν παράλογο, αλλά το λάτρεψαν. Τους άρεσε η διασκέδαση», μοιράστηκε.

«Αλλά η πρώτη ταινία που με ένοιαζε και [ενδιαφερόμουν] πραγματικά για το τι σκέφτονταν τα παιδιά μου ήταν το Good Will Hunting, την οποία παρακολούθησα με δύο από τα τρία παιδιά μου. Ήταν ενδιαφέρον για μένα να τα παρακολουθώ και να δω βλέπω πώς η παιδική τους ηλικία είναι διαφορετική από τη δική μου παιδική ηλικία», συνέχισε.