Φρέντι Μέρκιουρι: Σε δημοπρασία βγαίνουν τα προσωπικά αντικείμενα του θρύλου της ροκ

Περίπου 1.500 αντικείμενα που κάποτε ανήκαν στον Βρετανό ροκ σταρ Φρέντι Μέρκιουρι βγαίνουν σε δημοπρασία, συμπεριλαμβανομένων χειρόγραφων στίχων του “We Are the Champions”, ενός από τα πιο διάσημα τραγούδια του συγκροτήματος Queen

Τα αντικείμενα προσφέρονται προς πώληση από τη Μαίρη Όστιν, στενή φίλη του Μέρκιουρι, η οποία κληρονόμησε την περιουσία του.

Εκτός από τους στίχους των τραγουδιών, τα αντικείμενα που θα πωληθούν περιλαμβάνουν: ροζ γυαλιά σε σχήμα αστεριού, παρόμοια με τα σκούρα γυαλιά που φορούσε ο Μέρκιουρι στο βιντεοκλίπ για την επιτυχία του συγκροτήματος “We Will Rock You” του 1977, τα μικροσκοπικά γυαλιά του Tiffany & Co. , μια χτένα για το μουστάκι, την κιθάρα του, που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθεση και την ηχογράφηση του “Crazy Little Thing Called Love”, το γιλέκο που φορούσε ο Μέρκιουρι στο τελευταίο του μουσικό βίντεο, “These Are the Days of Our Lives”, το 1991 και μια λινογραφία του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο “Jacqueline au chapeau noir” – ( Η Ζακλίν με το μαύρο καπέλο).

Το περίφημο στέμμα του Μέρκιουρι που πιστεύεται ότι είναι χαλαρά σχεδιασμένο με βάση το στέμμα που θα φορέσει ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ στη στέψη του στις 6 Μαΐου – και ο μανδύας που το συνοδεύει αναμένεται να πωληθούν έως και 80.000 λίρες Αγγλίας (100.000 δολάρια). Ο τραγουδιστής φόρεσε και τα δύο για την ερμηνεία του “God Save The Queen” κατά τη διάρκεια της τελευταίας του περιοδείας με τους Queen, το 1986.

«Για πολλά χρόνια τώρα, είχα τη χαρά και το προνόμιο να ζω περιτριγυρισμένη από όλα τα υπέροχα πράγματα που ο Φρέντι αναζητούσε και αγαπούσε τόσο πολύ. Όμως τα χρόνια πέρασαν και ήρθε η ώρα να πάρω τη δύσκολη απόφαση να κλείσω αυτό το πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο της ζωής μου», ανέφερε η Όστιν σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη.

«Ο Φρέντι ήταν ένας απίστευτος και έξυπνος συλλέκτης που μας έδειξε ότι υπάρχει ομορφιά, διασκέδαση και συνομιλία στα πάντα. Ελπίζω ότι αυτό θα είναι μια ευκαιρία να μοιραστώ τις πολλές πτυχές του Φρέντι, δημόσιες και ιδιωτικές, και να καταλάβει ο κόσμος περισσότερα για το μοναδικό και όμορφο πνεύμα του και να το χαρεί», πρόσθεσε.

Τον Ιούνιο, στιγμιότυπα της έκθεσης που παρουσιάζουν τα υπάρχοντα του Μέρκιουρι θα περιοδεύσουν στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Λος Άντζελες και το Χονγκ Κονγκ, αναφέρει ο οίκος Sotheby’s στην ανακοίνωσή του.

Στη συνέχεια, τα αντικείμενα θα εκτεθούν στον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο μεταξύ 4 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου.

Η συλλογή θα προσφερθεί σε ζωντανές δημοπρασίες στις 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα συμπληρωθούν από ηλεκτρονικές δημοπρασίες που θα ξεκινήσουν στις 31 Αυγούστου.

«Καθώς το Sotheby’s μετατρέπεται σε σκηνή για αυτή την αξιοσημείωτη συλλογή, η εστίαση θα είναι τόσο στον Φρέντι Μέρκιουρι τον σόουμαν, γιορτάζοντας όλα όσα ήδη γνωρίζουμε γι’ αυτόν, όσο και στην ανακάλυψη των λιγότερο γνωστών ιδιωτικών καλλιτεχνικών παθών του», δήλωσε στην ανακοίνωση ο πρόεδρος του Sotheby’s Europe, Όλιβερ Μπάρκερ, προσθέτοντας ότι η συλλογή θα είναι η «μεγαλύτερη, πιο θεαματική, δημόσια έκθεση στην ιστορία της εταιρείας μας».

Ο Μέρκιουρι, του οποίου το αρχικό όνομα ήταν Φαρρόχ Μπουλσάρα, γεννήθηκε στη Ζανζιβάρη (σήμερα μέρος της Τανζανίας) στις 5 Σεπτεμβρίου 1946.

Ήταν ο frontman – βασικός τραγουδιστής και κύριος συνθέτης των Queen, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1971 και έγιναν δημοφιλείς με τη συνένωση του heavy metal, του glam rock και του υπερβολικού θεατρινισμού.

Η παρωδία-όπερα του συγκροτήματος “Bohemian Rhapsody” ήταν το κορυφαίο single της Βρετανίας για εννέα εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του το 1975.

Οι επιτυχίες του 1977 “We Are the Champions” και “We Will Rock You” παραμένουν σημαντικοί αθλητικοί ύμνοι παγκοσμίως, ενώ η εμφάνιση των Queen στη συναυλία Live Aid του 1985 ψηφίστηκε ως η καλύτερη ζωντανή συναυλία όλων των εποχών σε δημοσκόπηση της μουσικής βιομηχανίας το 2005.

Ο Μέρκιουρι πέθανε στο Λονδίνο από επιπλοκές που σχετίζονταν με το AIDS στις 24 Νοεμβρίου 1991, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση ότι είχε διαγνωστεί με την εν λόγω ασθένεια.

Πηγή: ΕΡΤ