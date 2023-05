Η εκφραστικότητα βαθιών συναισθημάτων στην αρχιτεκτονική, σε έκθεση στο Τόκιο

Από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Σιγκαπούρη, τη Σαγκάη και το Χονγκ Κονγκ, το Heatherwick Studio έχει σφραγίσει την παγκόσμια σκηνή αρχιτεκτονικής με τα καινοτόμα πρότζεκτ του.

Την έκθεση «Heatherwick Studio: Building Soulfulness», μια ποιητική εξερεύνηση της αρχιτεκτονικής, η οποία είναι διαποτισμένη από βαθιά ειλικρινές πνεύμα, φιλοξενεί το Mori Art Museum στο Τόκιο. Η έκθεση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που στην Ιαπωνία παρουσιάζονται 28 μείζονα πρότζεκτ, τα οποία έχει ολοκληρώσει το φημισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο.

«Κοιτάζοντας τα πρότζεκτ από έξι διαφορετικές οπτικές γωνίες - «Coming Together», «Connecting with Everyone», «Experiencing Sculptural Space», «Feeling Nature in Urban Space», «Bringing Memories to the Future» και «Playing and Using» - η έκθεση εξερευνά το ποιος τύπος αρχιτεκτονικής κουβαλά μαζί του το είδος της ευγένειας, ομορφιάς, πνευματικής διέγερσης και ενσυναίσθησης που συγκινούν την καρδιά του ανθρώπου» σημειώνει το μουσείο.

Δείτε την gallery:

Από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Σιγκαπούρη, τη Σαγκάη και το Χονγκ Κονγκ, το Heatherwick Studio έχει σφραγίσει την παγκόσμια σκηνή αρχιτεκτονικής με τα καινοτόμα πρότζεκτ του. Το γραφείο, το οποίο ίδρυσε το 1994 ο Thomas Heatherwick, συχνά ξεκινά τα πρότζεκτ του με την ερώτηση «μπορούν ακόμη και τα άναρχα κτήρια και οι αστικοί χώροι που αποτελούν τις πόλεις να διαποτιστούν με αυτή την εκφραστικότητα βαθιών συναισθημάτων;». Επιπλέον, οι αναμνήσεις που έχει ο ίδιος ο Thomas Heatherwick από τα παιδικάτα του αποκαλύπτουν μια σαγήνη που ασκεί από νωρίς πάνω του το πώς οι τεχνουργοί προικίζουν μικρά αντικείμενα με ένα είδος εκφραστικότητας βαθιών συναισθημάτων που είναι τόσο μοναδική σε κάθε τι χειροποίητο.

Ανάμεσα στα πρότζεκτ που παρουσιάζονται, το «Little Island» (2021), ένα δημόσιο πάρκο στη Νέα Υόρκη· το «Azabudai Hills» (2023), μια νέα υπό κατασκευή συνοικία στο Τόκιο και πρώτο πρότζεκτ του αρχιτεκτονικού γραφείου στη Ιαπωνία· το «The Zeitz Museum of Contemporary Art Africa» (2017), ένα δημόσιο μη κερδοσκοπικό μουσείο και το «Shanghai Expo UK Pavilion» (2010), γνωστό επίσης και ως «Seed Cathedral» ( https://www.instagram.com/p/Cp4iKZkMY5U/ ). Η έκθεση ολοκληρώνεται στις 4 Ιουνίου.

