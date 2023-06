Aλ Πατσίνο: Ζήτησε τεστ πατρότητας - Δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να γίνει πατέρας στα 83 του

Ο διάσημος ηθοποιός Αλ Πατσίνο πρόκειται να αποκτήσει σύντομα το τέταρτο παιδί του με την αγαπημένη του, Νουρ Αλφάλα - Ωστόσο σύμφωνα με το PageSix ο ηθοποιός ζητάει τεστ πατρότητας

Ο Αλ Πατσίνο, 83 ετών, και η φίλη του Νουρ Αλφάλα περιμένουν μωρό. Η σύντροφος του γνωστού ηθοποιού, η οποία μπήκε στη ζωή του τον Απρίλιο του 2022, είναι οκτώ μηνών έγκυος στο τέταρτο μωρό του ηθοποιού, όπως γράφει το People.

Ωστόσο, σύμφωνα με το PageSix ο ηθοποιός ζήτησε τεστ πατρότητας καθώς «θεωρούσε ότι θα μπορούσε να αφήσει έγκυος τη Νουρ Αλφαλάχ λόγω ενός ιατρικού προβλήματος που συνήθως προκαλεί στειρότητα. Παρόλα αυτά η Αλφαλάχ πέρασε από το τεστ, το οποίο απέδειξε ότι ήταν ο πατέρας του παιδιού της».

Το ζευγάρι πυροδότησε για πρώτη φορά φήμες για ειδύλλιο όταν φωτογραφήθηκαν να τρώνε δείπνο μαζί. Πηγές είπαν στο Page Six πέρυσι ότι το ζευγάρι όντως είχε σχέση από την περίοδο της πανδημίας.

Ο Αλ Πατσίνο έχει μία κόρη την Julie Marie, 33 ετών, με την πρώην κοπέλα του, την προπονήτρια Jan Tarrant και τα 22χρονα δίδυμα Anton και Olivia με την πρώην αγαπημένη του Beverly D'Angelo, με την οποία έβγαινε από το 1997 έως το 2003.

Ο Πατσίνο μίλησε στο The New Yorker για την πατρότητα το 2014, λέγοντας:«Είμαι υπεύθυνος απέναντί τους. Είμαι μέρος της ζωής τους. Όταν δεν είμαι, είναι ενοχλητικό για εμένα και για εκείνους. Άρα αυτό είναι μέρος της ζωής μου. Και παίρνω πολλά από αυτό. Σε βγάζει από τον εαυτό σου».

Ποιά είναι η νέα «κυρία Πατσίνο»

Η Νουρ Αλφάλα «προέρχεται από μια οικογένεια με χρήματα», σύμφωνα με την Page Six και εργάζεται στη βιομηχανία του θεάματος. Δούλεψε ως παραγωγός στη μικρού μήκους ταινία του 2019 La Petite Mort και ως εκτελεστική παραγωγός στη τηλεοπτική σειρά Brosa Nostra του 2018, σύμφωνα με τη σελίδα της στο IMDb. Συμμετείχε επίσης ως μέλος του προσωπικού της Lynda Obst Productions, η οποία έχει στο ενεργητικό της ταινίες όπως το Interstellar και το How To Lose A Guy In 10 Days.

Το όνομα της Νουρ Αλφάλα έγινε γνωστό σε όλο τον πλανήτη όταν εθεάθη σε ρομαντικό δείπνο με τον εμβληματικό ηθοποιό Αλ Πατσίνο στις 9 Απριλίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Page Six. Η 29χρονη είχε εμφανιστεί επίσης σε φωτογραφίες που κοινοποίησε ο ηθοποιός Τζέισον Μομόα στο Instagram, γιορτάζοντας τα εγκαίνια μιας νέας γκαλερί δίπλα στον εμβληματικό πρωταγωνιστή του «Νονού».

Ο πασίγνωστος ηθοποιός δεν είναι ο μόνος θρυλικός σταρ με τον οποίο η νεαρή έχει συνάψει σχέση. Η Νουρ συνδέθηκε ρομαντικά με τον frontman των Rolling Stones, Mικ Τζάγκερ, για περίπου ένα χρόνο, από το 2017 έως το 2018.

Το ζευγάρι φημολογείται ότι σύναψε σχέση όταν η τότε κοπέλα του Τζάγκερ, Mέλανι Χάμρικ, ήταν έγκυος στο παιδί τους. Μετά τον χωρισμό της με τον τραγουδιστή έβγαινε με τον δισεκατομμυριούχο Nicolas Berggruen, ενώ υπήρξαν φήμες ότι είχε συνδεθεί ερωτικά και με τον 93χρονο σήμερα Κλιντ Ίστγουντ όταν απαθανατίστηκαν σε δείπνο το 2019.

Εθνικές Εκλογές 2023