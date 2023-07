Μπρίτνει Σπίαρς: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα απομνημονεύματά της - Το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς

Η Μπρίτνει Σπίαρς θα κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματα της πολυτάραχης ζωής της με τίτλο «The Woman in Me» στις 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσιευμα του People

Η Mπρίτνεϊ Σπίαρς θα κυκλοφορήσει τα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματά της «The Woman in Me» στις 24 Οκτωβρίου, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά το PEOPLE. Μετά από έναν πόλεμο προσφορών μεταξύ πολλών εκδοτικών οίκων, η Gallery Books, απέκτησε τελικά τα δικαιώματα

«Η συναρπαστική μαρτυρία της Μπρίτνεϊ στο δικαστήριο συγκλόνισε τον κόσμο, άλλαξε νόμους και έδειξε την εμπνευσμένη δύναμη και γενναιότητά της», λέει στο PEOPLE η Jennifer Bergstrom, αντιπρόεδρος και εκδότης της Gallery Books. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα απομνημονεύματά της θα έχουν παρόμοιο αντίκτυπο - και θα είναι το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι που τη βοηθούσαμε να μοιραστεί επιτέλους την ιστορία της».

Τα απομνημονεύματα βλέπουν το φως μετά τη λήξη της ασφυκτικής κηδεμονίας από τον πατέρα της, η οποία ήταν σε ισχύ εδώ και περισσότερα από 13 χρόνια. Αφού η Σπίαρς έδωσε ένθερμη δημόσια μαρτυρία τον Ιούνιο του 2021 παρακαλώντας έναν δικαστή του Λος Άντζελες να διαλύσει τη συμφωνία, η κηδεμονία της τερματίστηκε τελικά στις 21 Νοεμβρίου 2021.

Το The Woman in Me είναι «μια γενναία και εκπληκτικά συγκινητική ιστορία για την ελευθερία, τη φήμη, τη μητρότητα, την επιβίωση, την πίστη και την ελπίδα», συνεχίζει το δελτίο τύπου. «Θέλω απλώς τη ζωή μου πίσω» είχε πει στο δικαστήριο το 2012. Τώρα, με το βιβλίο The Woman in Me, η σούπερ σταρ θα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτόν τον στόχο.