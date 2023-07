Τζένιφερ Λόπεζ: Εξοργίστηκε που την «κλείδωσαν» έξω απο το γυμναστήριο - To μήνυμα στους παπαράτσι

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε κλειδωμένη έξω από ένα πολυτελές γυμναστήρι του Λος Άντζελες, όπου εμφανίστηκε για να κάνει την καθιερωμένη της προπόνηση

Η Τζένιφερ Λόπεζ εθεάθη να χτυπά τη μαύρη φιμέ πόρτα του αγαπημένου της γυμναστηρίου Tracy Anderson στο Λος Άντζελες, που δεν της επέτρεψε να μπει. Οι κάμερες «συνέλαβαν» την ηθοποιό να γέρνει θυμωμένη στον τοίχο καθώς περίμενε να της ανοίξουν την πόρτα.

Τελικά, της επέτρεψαν να μπει. Όταν εμφανίστηκε μετά το μάθημα λίγη ώρα αργότερα, φάνηκε να έχει μια μάλλον πολύ κακή διάθεση και εξαφανίστηκε γρήγορα, αφού προηγουμένως «στόλισε» τους παπαράτσι που την περίμεναν. «Αντε γ...ε, γεια» είπε λακωνικά.

Η σύζυγος του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Μπεν Άφλεκ ήταν ντυμέμη με κολάν και αθλητική περιβολή και φορούσε χρυσά γυαλιά ηλίου αεροπορίας για να καλύψει το πρόσωπό της που δεν είχε ίχνος μακιγιάζ. Όσο για τα μαλλιά της, τα είχε τραβήξει ψηλά σε έναν απλό κότσο.

Η σταρ της ταινίας Shotgun Wedding μίλησε πρόσφατα στο UsWeekly για το πώς η κίνηση του σώματός της τη βοηθά να διατηρεί μια θετική ψυχική στάση. «Δεν είναι μυστικό ότι η φυσική κατάσταση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου», είπε η μητέρα των διδύμων Mαξ και Εμ.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ της άσκησης και της ψυχικής υγείας», τόνισε η καλλιτέχνης που θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ με τίτλο This Is Me... Now - συνέχεια του 2003 This Is Me... Τhen φέτος το καλοκαίρι.

Η Λόπεζ λέει οτι η γυμναστική είναι «το πρώτο πράγμα που κάνει το πρωί» ίταν ξυπνήσει που είναι συχνά πριν από τις 5 το πρωί όταν είναι ακόμα σκοτάδι, ανεξάρτητα από το τι επιφυλάσσει το «φορτωμένο πρόγραμμα» της. «Προσπαθώ να κάνω καλές επιλογές και να εξισορροπώ τον χρόνο μου» λέει