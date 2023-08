Μαρκ Μάργκολις: Πέθανε ο Έκτορ Σαλαμάνκα των «Breaking Bad» και «Better Call Saul»

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Mark Margolis - Είχε υποδυθεί τον σιωπηλό ηγέτη καρτέλ ναρκωτικών, Έκτορ Σαλαμάνκα στη δημοφιλή σειρά «Breaking Bad»

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Mark Margolis, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Margolis πέθανε στο νοσοκομείο Mount Sinai της Νέας Υόρκης μετά από σύντομη ασθένεια, δήλωσε ο εκπρόσωπός του. Η σύζυγός του, Ζακλίν, και ο γιος του, Μόργκαν, ήταν στο πλευρό του.

Ο Margolis, ο οποίος κάποτε περιέγραψε τον εαυτό του ως «ηθοποιό-εργάτη», είχε ρόλους σε περισσότερες από 60 ταινίες σε μια καριέρα πέντε δεκαετιών, συμπεριλαμβανομένων των Scarface, Ace Ventura και The Wrestler. Ως Salamanca ο Margolis έφτασε αναμφισβήτητα στο ευρύτερο κοινό.

Στο Breaking Bad, ο Salamanca ήταν ένας αγανακτισμένος πρώην βαρόνος ναρκωτικών, ο οποίος επικοινωνούσε μόνο με τη χρήση ενός χάλκινου κουδουνιού που ήταν προσαρτημένο στην αναπηρική του καρέκλα και τελικά πέθανε με δραματικό τρόπο. Το 2012 ήταν υποψήφιος για το βραβείο Emmy ως εξαιρετικός καλεσμένος ηθοποιός σε δραματική σειρά.

Ποιος ήταν ο Μαρκ Μάργκολις

Ο Margolis γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια το 1939. Αφού μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, σπούδασε κοντά στη Στέλλα Άντλερ και ξεκίνησε την καριέρα του στη σκηνή.

Το Deadline ανέφερε ότι ο Margolis εμφανίστηκε σε περισσότερα από 50 off-Broadway θεατρικά έργα, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του Bernie Madoff σε μια περιφερειακή παραγωγή του Imagining Madoff το 2010.

«Ήταν μοναδικός στο είδος του. Δεν θα ξαναδούμε όμοιούς του», ανέφερε σε δήλωσή του ο Robert Kolker, μάνατζερ του Margolis. «Ήταν ένας πολύτιμος πελάτης και ένας φίλος ζωής. Ήμουν τυχερός που τον γνώρισα».

Έκανε το ντεμπούτο του στην οθόνη στο «X-rated The Opening of Misty Beethoven» το 1976, ενώ στη συνέχεια είχε μικρούς ρόλους στα «Going in Style», «De Palma’s Dressed to Kill» και «Arthur».

Συμμετείχε επίσης, στις ταινίες The Cotton Club, The Secret of My Success, 1492: Conquest of Paradise, I Shot Andy Warhol, Absolute Power, The Thomas Crown Affair, End of Days, The Tailor of Panama, Hardball, Gone Baby Gone, Defiance και Stand Up Guys.

Έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως Hector «Tio» Salamanca στο «Breaking Bad», τον Μάρτιο του 2009 στο δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Στη συνέχεια, είχε την ευκαιρία να υποδυθεί ξανά τον ίδιο χαρακτήρα στο prequel του «Breaking Bad», «Better Call Saul».

