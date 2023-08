Γουίλιαμ Φρίντκιν: Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο σκηνοθέτης του «Εξορκιστή»

Ο Φρίντκιν θεωρήθηκε ως ένα από τα πιο τολμηρά και επιδραστικά ταλέντα της γενιάς του, κέρδισε Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για τον «Ανθρωπο από τη Γαλλία» το 1972.

Την τελευταία του πνοή σε 87 ετών άφησε ο βραβευμένος με Oscar σκηνοθέτης του «Εξορκιστή» αλλά και του « Ανθρώπου από τη Γαλλία», Γουίλιαμ Φρίντκιν. Ο σκηνοθέτης πέθανε στο Λος Άντζελες, όπως επιβεβαίωσε η σύζυγός του και πρώην παραγωγός Σέρι Λάνσινγκ.

Ο Φρίντκιν που ήταν ένας από τους αντιπροσώπους της γενιάς που τη δεκαετία του '70 άλλαξαν με τα εγχειρήματά τους τη μορφή του χολιγουντιανού σινεμά, αποκαλείται από τους ιστορικούς του κινηματογράφου «Ο σκηνοθέτης του κακού».

Ο Φρίντκιν θεωρήθηκε ως ένα από τα πιο τολμηρά και επιδραστικά ταλέντα της γενιάς του, κέρδισε Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για τον «Ανθρωπο από τη Γαλλία» το 1972.

Ήταν επίσης υποψήφιος για Όσκαρ για τον «Εξορκιστή» το 1974.

Είναι γνωστός επίσης για τις ταινίες: Το μεροκάματο του φόβου (The Sorcerer, 1977), Οι αετονύχτηδες του Μπρίνκς (The Brink's Job, 1978), Το Ψωνιστήρι (Cruising, 1980), Ο άνθρωπος από το Λος Άντζελες (To Live and Die in L.A., 1985), Jade, 1995, Κατάχρηση εξουσίας (Rules of Engagement, 2000), Ο Κυνηγημένος (The Hunted, 2003), Το μικρόβιο του φόβου (Bug, 2006) και Killer Joe, 2011.