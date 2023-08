Κόρτνει Καρντάσιαν: «Είσαι αναίσθητη» - Η προκλητική ανάρτηση για τις φονικές φωτιές στη Χαβάη

Οι ακόλουθοι της τηλεοπτικής περσόνας την αποκάλεσαν «αναίσθητη» και «απρεπή» αφού πόσταρε μία σέλφι από την παραλία με την λεζάντα «Ο ωκεανός ηρεμεί τη φωτιά μέσα μου» την ώρα που ανεξέλεγκτες πυρκαγιές κατακαίνε τη Χαβάη.

Άγριο «λιντσάρισμα» δέχθηκε η Κόρτνει Καρντάσιαν για ανάρτηση που έκανε στο Instagram για τις φονικές πυρκαγιές στη Χαβάη.

Οι ακόλουθοι της τηλεοπτικής περσόνας την αποκάλεσαν «αναίσθητη» και «απρεπή» αφού πόσταρε μία σέλφι από την παραλία με την λεζάντα «Ο ωκεατους νός ηρεμεί τη φωτιά μέσα μου», την ώρα που ανεξέλεγκτες πυρκαγιές κατακαίνε το Μάουι.

Η σταρ του Keeping Up With The Kardashians πόσταρε μία σειρά από φωτογραφίες στην παραλία που εξόργισαν τους χρήστες του Instagram, με κάποιους να της λένε ότι πρέπει να «διαβάσει το δωμάτιο» και άλλους να την αποκαλούν αναίσθητη για την ανάρτηση που έκανε.

Μέχρι αυτή την ώρα στη Χαβάη οι φονικές πυρκαγιές έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 55 νεκρούς, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μέσα στα αποκαΐδια. Υπολογίζεται ότι 12.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα στις πυρόπληκτες περιοχές, με τους αξιωματούχους να λένε ότι οι διακοπές μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες λόγω των συνθηκών.

Ένας χρήστης του Instagram απάντησε στην Kourtney Kardashian «ίσως δεν είναι η καλύτερη στιγμή να πεις οτι ο ωκεανός ηρεμεί τη φωτιά», την ώρα που μία εναέρια φωτογραφία τραβηγμένη στις 10 Αυγούστου δείχνει κατεστραμμένα σπιτια και καμμένα ολοσχερώς κτήρια στο δυτικό Μάουι.

Η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε την Τρίτη εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα κατακαίγοντας κάθε κτήριο στο πέρασμά της.

Η Καρντάσιαν, που περιμένει το τέταρτο παιδί της με τον Τράβις Μπάρκερ, μοιράστηκε στιγμιότυπα από διακοπές της λίγες μόλις ώρες αφότου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Εκατοντάδες άτομα σχολίασαν την ανάρτησή της λέγοντας της πως είναι αναισθητη απέναντι σε όσα συμβαίνουν.

«Ίσως δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να πεις ότι ο ωκεανός ηρεμεί τη φωτιά, όταν άνθρωποι στη Χαβάη αναγκάστηκαν να πέσουν στον ωκεανό εξαιτίας μίας φωτιάς», έγραψε ένας χρήστης.

Μία γυναίκα, η οποία ανέφερε ότι είναι κάτοικος της περιοχής Λαχάινα όπου μαίνονται οι φωτιές, επιτέθηκε στην Κόρτνει λέγοντάς της ότι «δεν σκέφτηκες καθόλου πώς μπορεί να ερμηνευτούν τα λεγόμενά σου σε περίοδο κρίσης».

«Εκτός αν αναγκάζεσαι να πηδήξεις μέσα στον ωκεανό, επειδή εσύ και το αυτοκίνητό σου έχετε τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ προσπαθείς να ξεφύγεις από τη φωτιά που καίει το σπίτι σου», της απάντησε κάποιος.

«Ξέρω ότι είσαι απλά μία σελέμπριτι και δεν πρόκειται καν να απαντήσεις σε αυτό, αλλά η πόλη μου καήκε ολοσχερώς και είναι λες και οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν απλά υποκρίνονται οτι δεν ξέρουν τι γίνεται», έγραψε κάποιος άλλος.

«Έχεις άραγε σκεφτεί τους κατοίκους του Μάουι», αναρωτήθηκε άλλος χρήστης, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που την αποκάλεσαν αναίσθητη για την ανάρτηση που έκανε.