ΗΠΑ: Οι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ που απεργούν θα αξιολογήσουν αντιπρόταση των στούντιο

Το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους σεναριογράφους του Χόλιγουντ, οι οποίοι απεργούν, ανακοίνωσε χθες ότι έλαβε αντιπρόταση από τα κινηματογραφικά στούντιο την οποία θα μελετήσει, σε μια ένδειξη προόδου στην απεργιακή κινητοποίηση που μετρά πάνω από 100 ημέρες.

Το συνδικάτο Writers Guild of America (WGA) ανέφερε ότι θα απαντήσει την επόμενη εβδομάδα «ύστερα από εξέταση» της προσφοράς από την Συμμαχία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Παραγωγών (Alliance of Motion Picture and Television Producers – AMPTP), που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για λογαριασμό εταιριών όπως η Walt Disney και η Netflix.

Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στις 4 Αυγούστου για να συζητήσουν την επανέναρξη των συνομιλιών καθώς και τα ζητήματα που η καθεμία σκοπεύει να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο στη συνέχεια το WGA επέκρινε τα στούντιο σε μια ένδειξη ότι το κλίμα στις συνομιλίες είναι τεταμένο.

Η απεργία από τους σεναριογράφους του Χόλιγουντ ξεκίνησε στις 2 Μαΐου ύστερα από το αδιέξοδο στο οποίο περιήλθαν οι συνομιλίες μεταξύ του WGA και των μεγάλων στούντιο για σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανόμενων και μισθολογικών ζητημάτων.

Οι ηθοποιοί που εκπροσωπούνται από το συνδικάτο Screen Actors Guild ξεκίνησαν απεργία στις 14 Ιουλίου με αίτημα καλύτερες αμοιβές και εγγυήσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα να παραλύσει πρακτικά η παραγωγή τηλεοπτικών σειρών και κινηματογραφικών ταινιών και να επηρεαστούν επιχειρήσεις στην παγκόσμια βιομηχανία θεάματος. Είναι η πρώτη φορά από το 1960 που και τα δύο συνδικάτα μαζί πραγματοποιούν απεργία.

