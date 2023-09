«A Series of Glances», λεύκωμα φωτογραφιών από τον κιθαρίστα των Police, τον Andy Summers

Καθώς στα μέσα της δεκαετίας του 1970 το punk σάρωνε στην Αγγλία, ένα τρίο μουσικών σφυρηλάτησε τη δική του πορεία και έδωσε στη νέα μπάντα το όνομα «Police»· αγκάλιασαν τη ρέγκε, την τζαζ και τη funk για να δημιουργήσουν ένα νέο στυλ pop rock.

To 1979, είχαν ήδη στη σκευή τους δύο άλμπουμ και ξεκίνησαν τουρνέ στις ΗΠΑ, μιας και επιτυχίες σαν τα «Roxanne» και «Message in a Bottle» έβαζαν φωτιά στα charts. Ενώ καθόταν στο δωμάτιό του βλέποντας τηλεόραση, ο κιθαρίστας Andy Summers αποφάσισε ότι είχε έρθει η στιγμή να αγοράσει μια σωστή φωτογραφική μηχανή και να αξιοποιήσει τον χρόνο του όσο πήγαιναν από συναυλία σε συναυλία. Πλέον, κυκλοφορεί το πέμπτο φωτογραφικό λεύκωμά του, με τίτλο «A Series of Glances».

Δείτε την gallery:

Αντλώντας από την αγάπη του για το κινηματογραφικό ρεύμα «Νέο Κύμα», ο Summers άρχισε να συνθέτει φωτογραφίες καθημερινότητας, οι οποίες είναι ταυτόχρονα και μυστηριακές και κοινότοπες· εικόνες που φέρνουν στον νου το απόφθεγμα του 'Αγγλου κριτικού του 19ου αιώνα Walter Pater «Όλη η τέχνη διαρκώς αποβλέπει στην κατάσταση της μουσικής». Με την έκδοση του λευκώματος «A Series of Glances», ο Andy Summers στρέφει τη ματιά του πίσω στα ταξίδια του σε όλον τον κόσμο· μια ρετροσπεκτίβα τεσσάρων δεκαετιών της πειραματικής δουλειάς του, στην οποία συνδυάζονται φωτογραφία δρόμου, ντοκουμενταρίστικη φωτογραφία και πορτρέτα με ποιητικές ονειροπολήσεις σε μακρινούς τόπους όπως Ταϊλάνδη, Κίνα, Μαρόκο, Βραζιλία και Βολιβία, μεταξύ άλλων ( https://www.instagram.com/p/CqKZmbPtqkU/ ).

«Ανοίγει το κλείστρο - κλείνει το κλείστρο» γράφει ο Summers στο βιβλίο. «Όσο δυνατόν λιγότερες λέξεις. Μη μιλάτε για φωτογράφους. Αυτό είναι μια ζούγκλα, αυτό είναι ένα ποτάμι, αυτό είναι μια πόλη. Κάπου... Αυτό είν' όλο».

Το λεύκωμα από τον εκδοτικό οίκο teNeues συγκεντρώνει 350 φωτογραφίες και έναν κώδικα QE που επιτρέπει πρόσβαση των αναγνωστών σε οκτώ ακυκλοφόρητα τραγούδια του Summers και σε ένα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο ο Summers μοιράζεται ιστορίες και ματιές στη ζωή του και από τις δύο πλευρές του φωτογραφικού φακού. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα που ετοίμασε ο εκδοτικός οίκος φιλοξενείται λίστα μουσικών συνθέσεων με τίτλο «Andy Summers - A Series of Glances - Favourites» ( https://teneues.com/en/book/a-series-of-glances ).

Παράλληλα, ο Summers έχει ξεκινήσει μια σειρά σόλο συναυλιών - «The Cracked Lens + A Missing String» - στις οποίες συγχωνεύει μουσική, φωτογραφία και λογοτεχνία (σε ΗΠΑ και Καναδά έως τις 10 Δεκεμβρίου).