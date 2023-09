Kάιλι Τζένερ-Τιμοτέ Σαλαμέ: Στο σόου της Μπιγιονσέ η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ερωτευμένου ζεύγους

Μετά από μήνες φημολογίας, η Κάιλι Τζένερ εμφανίστηκε στο πλευρό του ηθοποιού Τιμοτέ Σαλαμέ στο σόου της Μπιγονσέ στο Λος Άντζελες

Η 25χρονη σταρ του ριάλιτι Κάιλι Τζένερ και ο 27χρονος ηθοποιός του Call Me By Your Name, Τιμοτέ Σαλαμέ εμφανίστηκαν δημόσια σε συναυλία της Μπιγιονσέ, όπου απόλαυσαν το σόου. Η εμφάνιση της ποπ σταρ προσέλκυσε μια σειρά από άλλα αστέρια της A-list, όπως η Aντέλ, ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Ζεντάγια, ο Τομ Χόλαντ καθώς και η Kιμ Καρντάσιαν.

Το ζεύγος που βγαίνει αθόρυβα από τον Απρίλιο δημοσιοποίησε τη σχέση του τη Δευτέρα (4/9), καθώς φωτογραφήθηκαν μαζί για πρώτη φορά στο πολυσύχναστο σόου. Η σταρ του ριάλιτι και ο πρωταγωνιστής εθεάθησαν να μιλούν και να φλερτάρουν στο SoFi Stadium στο Inglewood σε ένα κλιπ που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην τρίτη και τελευταία στάση της τραγουδίστριας στο LA Renaissance.

Timothèe Chalamet and Kylie Jenner all cozied up. ? pic.twitter.com/SRK5RdqkGm — Jermaine (@JermaineWatkins) September 5, 2023

Ο σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε να συζητάει με τη νεαρή καλλονή, ενώ καπνίζει ενώ οι δύο τους φαίνεται να περνάνε υπέροχα, με την Κάιλι να γελάει και να ρίχνει το κεφάλι της πίσω κάποια στιγμή, όταν ο συνοδός της της λέει κάτι.

Νωρίτερα αυτό το μήνα επιβεβαιώθηκε ότι η Κάιλι και ο Τιμοτέ είναι σε σχέση, παρά τις φήμες ότι ο σταρ του «Call Me By Your Name» «χώρισε» τη μητέρα δύο παιδιών. Οι δυο τους βγαίνουν ήσυχα από τις αρχές Απριλίου και δεν έχουν χωρίσει, ανέφερε το TMZ. Τα αστέρια εξακολουθούν να είναι «ένα» και «οποιεσδήποτε αναφορές που λένε το αντίθετο είναι ψευδείς», αποκάλυψαν πηγές.

Οι φήμες για το μεταξυ τους ειδύλλιο φούντωσαν όταν παρευρέθηκαν στην επίδειξη μόδας του Jean-Paul Gaultier στις 25 Ιανουαρίου του 2023. Η Kάιλι έχει δύο παιδιά με τον πρώην σύντροφό της Tράβις Σκοτ: την κόρη Stormi, πέντε ετών και τον Aire, ενός έτους. Το ζευγάρι χώρισε τον Οκτώβριο του 2019, επανενώθηκε ξανά τον Φεβρουάριο του 2020, πριν χωρίσει ξανά κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων διακοπών του 2022.