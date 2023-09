Ράσελ Μπραντ: Δεν θα μπορεί να βγάζει έσοδα από το Youtube - Τι ερευνά η βρετανική αστυνομία

Ο Ράσελ Μπραντ κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση από τέσσερις γυναίκες για το χρονικό διάστημα από το 2006 έως το 2013 όταν και ήταν στο απόγειο της καριέρας του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Βρετανού κωμικού Ράσελ Μπραντ, τον οποίο τέσσερις γυναίκες κατηγορούν για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Συγκεκριμένα, το Youtube αποφάσισε να αφαιρέσει από τα κανάλια του Ράσελ Μπραντ την δυνατότητα να βγάζει χρήματα από διαφημίσεις, για «παραβίαση της πολιτικής ευθύνης του δημιουργού».

Η πλατφόρμα ανέφερε ότι λαμβάνει μέτρα για την προστασία των χρηστών της, αφότου η Μητροπολιτική Αστυνομία έλαβε αναφορά για υποτιθέμενη σεξουαλική επίθεση το 2003, στον απόηχο των ισχυρισμών για τον Βρετανό ηθοποιό.

Και το Netflix δέχεται τώρα προτροπές, να αφαιρέσει από τον κατάλογό του την κωμωδία Re:Birth.

Από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν οι ισχυρισμοί, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έλαβε αναφορά για «σεξουαλική επίθεση που φέρεται να έλαβε χώρα στο Σόχο του Λονδίνου το 2003» τρία χρόνια δηλαδή πριν από τις εικαζόμενες επιθέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί στα ΜΜΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση, ενώ μάλιστα η αστυνομία προσθέτει πως βρίσκεται σε επαφή με τη γυναίκα «και θα της παράσχουν υποστήριξη». Δεν έχει αναγνωρίσει τον Μπραντ ως τον φερόμενο ως δράστη, όμως αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς των ΜΜΕ στην καταγγελία της. Η αστυνομία παράλληλα προέτρεψε «οποιονδήποτε πιστεύει ότι μπορεί να έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ανεξάρτητα από το πόσο χρονικό διάστημα έχει περάσει, να επικοινωνήσει μαζί μας».

Καταγγελίες σοκ

Το Σαββατοκύριακο είδαν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες σε βάρος του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών, μεταξύ 2006 και 2013, κάτι που ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά, ενώ ανέβασε και βίντεο, στο οποίο αναφέρεται στους ισχυρισμούς.

Εκείνη την εποχή, ο Μπραντ ήταν στο απόγειο της καριέρας του με πολύ συχνή παρουσία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο ενώ βρίσκόταν σε σχέση και στην συνέχεια παντρεμένος με την διάσημη τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι.

Ο Ράσελ Μπραντ και η Κέιτι Πέρι την περίοδο που ήταν ζευγάρι Getty Images

Η πρώτη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο κωμικός τη βίασε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, ενώ σύμφωνα με την ίδια ο Μπραντ της ζήτησε συγγνώμη όταν του έστειλε μήνυμα που του έλεγε «Όταν ένα κορίτσι λέει όχι, σημαίνει όχι», ενώ μετά το περιστατικό νοσηλεύτηκε σε κέντρο αποκατάστασης. Σύμφωνα με τη Daily Mail δεύτερο φερόμενο ως θύμα ισχυρίστηκε ότι την ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ όταν ήταν μόλις 16 ετών και αναγκάστηκε να τον χτυπήσει στο στομάχι για να σταματήσει. Τότε ο Μπραντ ήταν 31 ετών. Τρίτη γυναίκα ανέφερε ότι ενώ εργαζόταν με τον Βρετανό, την κακοποίησε σεξουαλικά, ενώ την απείλησε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της εάν μιλούσε. Και η τέταρτη γυναίκα τον κατηγόρησε ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά, καθώς και ότι την κακοποιούσε συναισθηματικά και σωματικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι γυναίκες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και αισθάνθηκαν υποχρεωμένες να μιλήσουν λόγω της ανόδου του Ράσελ Μπράντ ως influencer.

Ο Ράσελ Μπραντ το περασμένο Σάββατο πριν γίνουν γνωστές οι καταγγελίες σε βάρος του PA

Πάνω από 6 εκατομμύρια συνδρομητές

«Εάν η συμπεριφορά ενός δημιουργού εκτός πλατφόρμας βλάπτει τους χρήστες, τους υπαλλήλους ή το περιβάλλον μας αναλαμβάνουμε δράση», δήλωσε εκπρόσωπος του YouTube την Τρίτη. Αυτή η κίνηση έρχεται μετά και την αναβολή των υπόλοιπων παραστάσεων της περιοδείας του Μπράντ, «Bipolarisation».

Τα τελευταία χρόνια, ο Μπραντ έχει επανατοποθετηθεί στα πράγματα, δημοσιεύοντας τακτικά βίντεο σχετικά με την πνευματικότητα, την πολιτική ενάντια στο κατεστημένο και πρόσφατα και τα UFO, ενώ απαρριθμεί 6,6 εκατομμύρια συνδρομητές στο Youtube. Παράλληλα είναι ενεργός χρήστης του Instagram, του X(Twitter) και του Rumble.

Η απόφαση του Youtube να μπλοκάρει τις ροές εσόδων του ισχύει για όλα τα κανάλια που μπορεί να ανήκουν ή να διαχειρίζεται ο 48χρονος επιβεβαίωσε η εταιρεία στο BBC.

Ο Ράσελ Μπραντ εκτός από την κύρια σελίδα του στο Youtube έχει ακόμη τα: Awakening With Russell, Stay Free With Russell Brand και Football Is Nice, τα οποία έχουν περίπου 500.000 συνδρομητές συνολικά.

Η Sara McCorquodale, συγγραφέας και διευθύνουσα σύμβουλος του πρακτορείου ανάλυσης κοινωνικών μέσων CORQ, υπολόγισε ότι ο Brand έβγαζε περίπου 2.000 έως 4.000£ ανά βίντεο στο YouTube.

«Πιθανότατα έβγαζε περισσότερα έσοδα από το YouTube από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα», δήλωσε στο BBC News. «Όλα υπήρχαν για να οδηγήσουν τους ανθρώπους προς το κύριο κανάλι του στο YouTube, οπότε πιθανότατα ήταν μια σημαντική ροή εσόδων που προφανώς τώρα έχει τεθεί σε παύση».

Το Rumble ωστόσο εξακολουθεί να προβάλει διαφημίσεις στο περιεχόμενο του, οπότε «η δυνατότητα να κερδίζει χρήματα δεν έχει σταματήσει σε καμία περίπτωση», είπε η ίδια.

Η εταιρεία του Μπραντ, Pablo Diablo's Legitimate Business Firm Ltd, όπως αναφέρει το BBC, είδε τα καθαρά περιουσιακά της στοιχεία να εκτοξεύονται σε 4,1 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας το 2021 από 2 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας το 2020.

Όπως είπε η κα. McCorquodale σίγουρα η κίνηση αυτή του Youtube «θα έχει κάποιο αντίκτυπο», ωστόσο, το κοινό του είναι ακόμα εκεί. «Είναι πολύ παθιασμένοι, θέλουν το περιεχόμενο που δημιουργεί και θα τον ακολουθήσουν».

Μάλιστα προέβλεψε ότι ο Μπραντ θα μπορούσε να λανσάρει ακόμα και μία δική του πλατφόρμα, που να βασίζεται σε συνδρομές, όπου οι εκατομμύρια θαυμαστές του ανά τον κόσμο θα μπορούσαν να πληρώνουν προκειμένου να παρακολουθήσουν τα βίντεό του, όπως εξάλλου γίνεται με τις ομιλίες του που σε κάθε περιοδεία του συγκεντρώνουν τεράστια πλήθη που τον καταχειροκροτούν και τον λατρεύουν.

Οι κατηγορίες εναντίον του 48χρονου Βρετανού ηθοποιού έγιναν μετά από κοινή έρευνα των Sunday Times, των Times και του Dispatches του Channel 4.

Την Τρίτη, οι Times έκαναν λόγο για ισχυρισμούς από δύο ακόμη γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης μίας η οποία υποστήριξε πως ο Μπραντ την απειλούσε και την κακοποιούσε λεκτικά όταν εκείνη αρνήθηκε να κάνει σεξ μαζί του.

Η αντίδραση του ηθοποιού

Πριν μεταδοθεί η έρευνα στο Channel 4, ο Μπραντ με ένα βίντεο που ανέβασε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, αρνήθηκε - προληπτικά - όλους τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς, λέγοντας πως ήταν αντικείμενο «συντονισμένης επίθεσης» που περιελάμβανε «πολύ σοβαρούς ισχυρισμούς που διαψεύδω απολύτως». Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις του ήταν «πάντα συναινετικές».

Τη Δευτέρα, μία από τις γυναίκες που τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση όταν ήταν μόλις 16 ετών μίλησε στην εκπομπή «Ώρα της Γυναίκας» του BBC Radio 4 και ανέφερε ότι η συμπεριφορά του Μπραντ ήταν «κοινό μυστικό».

Η γυναίκα μάλιστα πρόσθεσε ότι οι κατηγορίες εναντίον του έχουν γίνει εδώ και «πολύ καιρό» και αναφερόμενη στην αντίδρασή του ηθοποιού, την χαρακτήρισε «γελοία» και «υβριστική».

Ο Ράσελ Μπραντ, εξακολουθεί να έχει διαδικτυακή παρουσία στο Rumble, με 1,4 εκατομμύρια ακόλουθους, όπου έχει εκπομπή καθημερινά, ωστόσο τη Δευτέρα δεν υπήρξε νέο επεισόδιο.

Πριν επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του ως διαδικτυακό γκουρού, τα έσοδα του κωμικού έρχονταν μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, βιβλίων που έγραφε και των ταινιών όπου συμμετείχε καθώς και live εκπομπές κωμικού χαρακτήρα.