Σελένα Γκόμεζ: Αποκάλυψε οτι είναι single και το έριξε έξω - Η σέξι φωτογραφία που ανέβασε

Η Σελένα Γκόμεζ είναι μόνη της στη ζωή όπως αποκάλυψε, αλλά το γιορτάζει με καλούς φίλους και περιμένει να της χτυπήσει την πόρτα ο έρωτας

Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός Σελένα Γκόμεζ δημοσίευσε μια φωτογραφία της με ένα ζευγάρι μπότες από λουστρίνι μέχρι τους μηρούς στο Instagram πριν από μια βραδινή έξοδο το βράδυ του Σαββάτου (23/9)/. Προηγουμένως είχε ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok όπου επιβεβαίωσε την ιδιότητά της ως single.

Η Γκόμεζ έδειξε την τολμηρή επιλογή των υποδημάτων της σε μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται να κάθεται σταυροπόδι σε ένα κρεβάτι. Φορούσε ένα λευκό πουκάμισο φόρεμα, που ήταν ξεκούμπωτο στο στήθος, και μαύρες μυτερές μπότες μέχρι τους μηρούς.

Η σταρ του «The Only Murders in the Building» είχε τα μαλλιά της λυτά και ίσια και πρόσθεσε ένα ζευγάρι χρυσούς κρίκους για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της. Η Γκόμεζ μετά την ολόσωμη φωτογραφία ανέβασε και μία selfie με το πρόσωπό της που φαίνεται να τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της βραδινής της εξόδου.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ήταν έξω για φαγητό με την αγαπημένη της φίλη Νίκολα Πέλτζ Μπέκαμ, καθώς αναδημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram Story που μοιράστηκε αρχικά η 28χρονη Νίκολα η οποία έδειχνε την Γκόμεζ να κάθεται σε ένα τραπέζι εστιατορίου και να κάνει το μακιγιάζ της χρησιμοποιώντας την κάμερα στο τηλέφωνό της.

«@selenagomez πιο όμορφη μέσα και έξω», έγραψε η Nίκολα στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram Story, προσθέτοντας ένα emoji με λευκή καρδιά.Σε μία άλλη φωτογραφία που μοιράστηκε το αστέρι του Transformers: Age of Extinction ποζάρει με την Γκόμεζ και έναν φίλο μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Η Nίκολα η οποία είναι παντρεμένη με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, αποκάλυψε επίσης ότι ο σύζυγός της είχε συμμετάσχει στη βραδινή έξοδο, δημοσιεύοντας ξανά ένα Instagram Story που είχε μοιραστεί ο Μπρούκλιν. Νωρίτερα η τραγουδίστρια αποφάσισε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση της σχέσης της με ένα αναιδές, ευθύ κλιπ στο TikTok. Φορώντας ένα μεγάλο τοπ και με κοτσιδάκια στα μαλλιά, η Γκόμεζ παρέδωσε το μήνυμα καθώς καθόταν σε έναν καναπέ.

«Μάντεψε ποιος έχει αγόρι; Όχι εγώ σκύλα, να είσαι ασφαλής εκεί έξω», είπε η τραγουδίστρια του «Single Soon» ενώ έγνεψε στην κάμερα. Ένα απόσπασμα από την κλασική επιτυχία της Σίντι Λόπερ του 1983 με τίτλο «Girls Just Want to Have Fun» παίχτηκε κατά τη διάρκεια του διασκεδαστικού βίντεο.

Η Γκόμεζ που είχε συνάψει σχέσεις με τους Justin Bieber, Nick Jonas και The Weeknd, είπε πρόσφατα ότι δεν έχει αγόρι καθώς εμφανίστηκε στο SiriusXM Hits 1 LA με τον Tony Fly και τον Symon για να συζητήσουν για τη νέα της μουσική.«Νομίζω ότι όλοι περνούν τη φάση του «Ω, θα ήταν ωραίο να έχω κάποιον» και το καταλαβαίνω», είπε η Γκόμεζ.

«Αλλά ξέρετε, απλώς απολαμβάνω εκεί που βρίσκομαι και θέλω απλώς να είμαι ευχαριστημένη με αυτό που είμαι, ώστε όποτε αυτό το άτομο έρθει στη ζωή μου, να μπορώ απλώς να το προσθέσω σε εμένα αντί να είμαι αυτό το ανασφαλές άτομο που ήμουν συνήθως», πρόσθεσε.