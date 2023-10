Μάθιου Πέρι: Η Adele διέκοψε το σόου της στο Λας Βέγκας για να τιμήσει τον αγαπημένο ηθοποιό (vid)

Μάθιου Πέρι: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον διάσημο ηθοποιό

Η Adele διέκοψε - σύμφωνα με το PageSix - το σόου της στο Λας Βέγκας για να αποτίσει φόρο τιμής στον αείμνηστο ηθοποιό Μάθιου Πέρι μετά τον «σοκαριστικό» θάνατό του το Σάββατο.

«Θα θυμάμαι αυτόν τον χαρακτήρα για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε η τραγουδίστρια του «Hello» για τον σταρ των «Friends» - που έπαιξε τον Τσάντλερ Μπινγκ στην επιτυχημένη σειρά - σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Μatthew Perry, βρέθηκε νεκρός το Σάββατο σε ένα τζακούζι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Λίγο μετά την είδηση του θανάτου του, πρώην συνάδελφοι και stars απέτισαν φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.

ΗMaggie Wheeler, η οποία υποδύθηκε τη φίλη του Chandler, Janice στη σειρά, είπε ότι η χαρά που έφερε ο Perry σε «τόσους πολλούς» στην «πολύ σύντομη ζωή του θα συνεχιστεί». «Αισθάνομαι πολύ ευλογημένη για κάθε δημιουργική στιγμή που μοιραστήκαμε», έγραψε στο Instagram.

Η Morgan Fairchild, η οποία υποδύθηκε τη μητέρα του Chandler, Nora Bing, είπε: «Είμαι βαθιά λυπημένη για τον πρόωρο θάνατο του «γιου» μου… Η απώλεια ενός τόσο λαμπρού νεαρού ηθοποιού είναι σοκ».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Justin Trudeau, ο οποίος γνώριζε τον Mathew Perry ως παιδί όταν η μητέρα του Perry εργαζόταν ως βοηθός του πατέρα του, του Καναδού πρωθυπουργού Pierre Trudeau, περιέγραψε τον θάνατό του «σοκαριστικό και θλιβερό».

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα παιχνίδια που παίζαμε στην αυλή του σχολείου και ξέρω ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ τη χαρά που τους έφερε. Ευχαριστώ για όλα τα γέλια, Matthew. Αγαπήθηκες– και θα μας λείψεις», είπε.

Ο ηθοποιός Wendell Pierce, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Perry στο ριμέικ του The Odd Couple, έγραψε στο X: «Για δύο χρόνια ο Mathew Perry ήταν το αφεντικό μου, ο συνάδελφός μου και ένας χαρισματικός, ευγενικός, αστείος άνθρωπος. Προσεύχομαι και ελπίζω να είναι σε ειρήνη».

Η ηθοποιός Selma Blair έγραψε στο Instagram ότι ο Perry ήταν «ο παλιότερος φίλος της». «Όλοι μας αγαπούσαμε τον Matthew Perry, και εγώ τον αγαπούσα ιδιαίτερα. Κάθε μέρα», έγραψε η Blair . «Τον αγάπησα άνευ όρων. Και αυτός εμένα. και είμαι συντετριμμένη. Πληγωμένη. Όνειρα γλυκά Matty. Όνειρα γλυκά.”

Η Mira Sorvino, η οποία πρωταγωνίστησε με τον Perry στην ταινία Parallel Lives του 1994, έγραψε στο X: «Ω, όχι!!! Mathew Perry!! Γλυκιά, ταραγμένη ψυχή!! Είθε να βρεις ειρήνη και ευτυχία στον Παράδεισο, κάνοντας τους πάντες να γελούν με το μοναδικό σου πνεύμα!!!”

Η ηθοποιός Paget Brewster, η οποία υποδύθηκε τη φίλη του Chandler, Kathy στην τέταρτη σεζόν του Friends, έγραψε στο X: «Ήταν υπέροχος για μένα στο Friends και κάθε φορά που τον έβλεπα τις δεκαετίες μετά. Παρακαλώ διαβάστε το βιβλίο του. Ήταν η κληρονομιά του. Δεν θα ηρεμήσει όμως. Είναι ήδη πολύ απασχολημένος να κάνει τους πάντες να γελούν εκεί πάνω».

Η Meredith Salenger, η οποία πρωταγωνίστησε στο A Night in the Life of Jimmy Reardon με τον Perry όταν ήταν 16 ετών, μοιράστηκε τέσσερις κοινές φωτογραφίες. «Ο Mathew και εγώ γνωριζόμαστε από 16 ετών. Δεν υπάρχουν λόγια. Αναπαύσου εν ειρήνη γλυκέ μου @MatthewPerry», είπε.

Ο ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός Piers Morgan αποκάλεσε τον Perry «έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά κατά τη δική του παραδοχή, έναν πολύ βασανισμένο τύπο. Η πρόσφατη αυτοβιογραφία για τη ζωή του που είχε καταστραφεί από τον εθισμό ήταν μια από τις πιο ισχυρές, ειλικρινείς και αποκαλυπτικές που έχω διαβάσει ποτέ. Τόσο θλιβερά νέα.”

Η Warner Bros Television Group, η οποία είχε αναλάβει την παραγωγή των Friends για ολόκληρη την κυκλοφορία της σειράς, από το 1994 έως το 2004, δήλωσε: «Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Matthew Perry. ;Hταν ένας απίστευτα προικισμένος ηθοποιός και αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας της Warner Bros Television Group. Η επίδραση της κωμικής ιδιοφυΐας του έγινε αισθητή σε όλο τον κόσμο και η κληρονομιά του θα παραμείνει στις καρδιές τόσων πολλών. Αυτή είναι μια σπαρακτική μέρα και στέλνουμε την αγάπη μας στην οικογένειά του, στα αγαπημένα του πρόσωπα και σε όλους τους αφοσιωμένους θαυμαστές του».

Ο επίσημος λογαριασμός Friends στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, μοιράστηκε: «Είμαστε συντετριμμένοι που μαθαίνουμε για τον θάνατο του Matthew Perry. Ήταν ένα αληθινό δώρο για όλους μας. Η καρδιά μας είναι με την οικογένειά του, τους αγαπημένους του και όλους τους θαυμαστές του».